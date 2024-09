« Les gens paient un prix » : l’avertissement du 6 janvier de Robert De Niro, qui déclare que suivre quelqu’un comme Donald Trump est « insensé »

Robert De Niro, double lauréat des Oscars et star d’Hollywood, a connu un parcours marquant. L’acteur est devenu célèbre grâce à des films à succès comme Le Parrain 2, Les Affranchis, Mon beau-père et moi, et bien d’autres.

Cependant, contrairement à d’autres célébrités, De Niro s’est exprimé avec beaucoup de franchise sur un sujet sensible : la politique. Le légendaire acteur-producteur a souvent parlé de ses opinions politiques, en particulier de son mépris pour un dirigeant. La querelle entre le personnage principal de Casino et Donald Trump ne date pas d’hier. Au cours de cette campagne électorale, l’acteur a fait campagne avec audace pour l’opposition, faisant référence à un incident passé qui a terni la réputation de l’ancien président.

La quête audacieuse de la liberté politique : critique n°1

En plus d’être l’un des meilleurs acteurs de sa génération, Robert De Niro est peut-être aussi l’un des plus grands détracteurs du candidat républicain. L’acteur des Affranchis a exprimé très publiquement ses opinions sur Donald Trump et sa campagne électorale.