Les gens paient des centaines, voire des milliers, pour apprendre à respirer

Vivian Rosenthal facture 400 dollars de l’heure pour coacher ses clients sur quelque chose que la plupart auraient dû maîtriser à la naissance : la respiration.

Mais vous ne respirez probablement pas aussi efficacement que vous le pourriez, selon des experts comme Rosenthal, fondateur de Frequency, un studio de respiration basé à New York. Dans un monde stressé, rempli de respirations superficielles et d’attention divisée, elle fait partie d’une industrie en plein essor de praticiens du bien-être qui ramènent les gens à l’une de leurs fonctions les plus primaires.

«Si vous êtes un humain en 2024, il y a de fortes chances que vous soyez aux prises avec du stress, de l’anxiété, de l’insomnie, que vous travailliez activement sur un traumatisme ou un SSPT, et qu’une pratique somatique du corps puisse vous aider», dit-elle.

Bienvenue dans l’année de la respiration, que la technique soit kundalini, pranayama ou holotropique, le message est le même : respirez simplement (avec un coach respiratoire).

Une balle magique de bien-être

Pour les non-initiés, « la respiration est une forme de méditation active et énergisante qui permet à l’esprit conscient de se détendre et de puiser dans l’esprit subconscient, ce qui se fait idéalement en s’allongeant sur le dos et consiste en une respiration en trois parties à travers le corps. bouche », explique le Dr Sarah Rothman, naturopathe basée à Maui et animatrice de respiration.

Selon les experts, une respiration régulière, qui fait partie d’un spectre plus large d’exercices « somatiques », peut traiter bon nombre de nos maladies modernes. “De plus en plus d’études scientifiques nous montrent l’importance de bien respirer pour nos systèmes respiratoire, cardiovasculaire et digestif, ainsi que pour gérer le manque de sommeil”, explique Cinthya Molina, psychologue clinicienne à SHA Espagne. (Molina dit que certains des spécialistes de SHA Espagne ont une maîtrise spécifiquement en respiration.)

Ce n’est donc pas un mystère pourquoi le monde du bien-être cherche à améliorer ses offres somatiques, en s’étendant bien au-delà des inspirations et expirations de base. Les gens paient des centaines de dollars pour apprendre la « bonne » façon de respirer. Il « existe de nombreuses formes de pratiques respiratoires », mais ce qui est idéal, dit Rothman, c’est « de respirer par le nez car cela nous amène profondément dans le système nerveux parasympathique ». Le pranayama, une respiration en trois parties plus axée sur la bouche, dit-elle, « peut changer la vie en cas de dépression, d’anxiété, de traumatisme, de sommeil, de fonction immunitaire et de douleur chronique ».

À l’Auberge, la société hôtelière basée en Californie qui a des partenariats avec des marques de santé populaires comme Well et Onda, « la plupart de leurs thérapeutes sont formés à la respiration », explique Vivianne Garcia-Tunon, vice-présidente du bien-être à l’Auberge Resorts Collection.

« L’incroyable demande de thérapeutes somatiques, en particulier de respiration, est indéniable et, en tant que praticienne du bien-être », dit-elle, ajoutant qu’elle s’attend à ce que la tendance s’accélère au cours de la prochaine décennie. quatre chiffres, incluent tout, de « respirer pour la joie » à « respirer pour la santé hormonale ».

Respirer, comme dormir, est désormais une marchandise

Raj Goyle, PDG et entrepreneur technologique de 48 ans qui est un client privé de Rosenthal, affirme que la respiration l’a « énormément » aidé à gérer le chagrin de la perte de son père.

« Si nous consacrions tous plus de temps à la respiration, à la méditation et à la réflexion, le monde pourrait bien être meilleur », dit-il.

Mais respirer correctement n’est pas bon marché, surtout lorsque vous faites appel à des experts. Chez SHA Espagne, le programme de rééquilibrage et de dynamisation commence à 2 600 $ US (salle non comprise) et comprend des séances animées axées sur les « techniques de respiration appropriées » et sur l’utilisation de « la respiration pour découvrir les émotions ». Mais cela pourrait être un petit prix à payer.

Rosenthal dit qu’elle a été témoin de miracles grâce à la respiration. « J’ai vu des gens surmonter des traumatismes invalidants et le SSPT. Et j’ai vu des personnes souffrant de troubles paniques graves trouver un soulagement et celles souffrant d’insomnie réapprendre à dormir, simplement en apprenant littéralement à respirer profondément », dit-elle.

En ce sens, la respiration est un proche cousin d’un autre chouchou de l’industrie du bien-être : le sommeil, qui est également devenu une denrée très appréciée.

Au centre de bien-être de Rosewood London, où environ la moitié de la clientèle est locale, « les gens donnent plus que jamais la priorité au sommeil », explique Ricardo Dos Inocentes, directeur du spa de l’hôtel. La respiration fait partie de leur « traitement antidote du sommeil », une expérience de 400 $ US, qui comprend une respiration guidée pour induire le sommeil.

“Une personne sur trois au Royaume-Uni”, souligne Dos Inocentes, “souffre d’un sommeil de mauvaise qualité”, citant une étude publiée par la Mental Health Foundation, une organisation à but non lucratif basée au Royaume-Uni et axée sur la santé mentale.

Cependant, tous les exercices de respiration ne doivent pas nécessairement coûter des centaines de dollars. Sacha Bell, 35 ans, vice-président des relations avec les médias chez Rachel Harrison Communications à New York, a commencé une pratique de respiration après avoir écouté une interview avec l’entraîneur en respiration James Dowler. Elle a décidé de rejoindre une session de Dowler sur Instagram Live pendant la pandémie.

«J’ai immédiatement ressenti son effet sur mon corps», explique Bell. “J’ai toujours souffert d’anxiété et, par conséquent, je suis bien conscient de la façon dont cela peut affecter la respiration.”

…