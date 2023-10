« Les gens ont tendance à devenir trop confiants » : Vivek Sagar Prasad, pondéré, ne se laisse pas prendre par le « succès instantané » | Exclusif

Enfant, Vivek Sagar Prasad jouait aux échecs et au badminton. Les échecs parce que son frère aîné s’y intéressait et le badminton puisque ses camarades de classe préféraient ce sport. Une introduction fortuite au hockey est devenue sa véritable vocation et cela a changé sa vie.

Ce qui a commencé comme un passe-temps l’a amené dans un voyage qui l’a vu être encadré par Ashok Kumar, l’homme qui a marqué le but vainqueur pour l’Inde à la Coupe du monde de hockey 1975 et qui est le fils du légendaire Dhyan Chand. Le sport lui causerait également une blessure à la clavicule qui entraînerait des complications le laissant se battre pour la vie.

Vivek a cependant tenu bon, mais a ensuite dû lutter contre la dépression après qu’on lui ait conseillé d’abandonner le hockey. Cependant, son désir ardent de continuer à pratiquer ce sport l’a amené à concentrer son esprit et son énergie sur la rééducation. Et quelques mois après cette horrible blessure, l’adolescent était de retour sur le terrain pour faire ce qu’il sait le mieux.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, le joueur de 23 ans est médaillé de bronze olympique, vainqueur du Trophée des champions d’Asie et médaillé d’argent aux Jeux olympiques de la jeunesse dont il était également capitaine et récipiendaire du prix Arjuna.

Connu pour son agilité, sa rapidité d’esprit, ses qualités de leadership et son désir d’être à l’avant-garde de toute bataille, Vivek est considéré comme le prochain capitaine de l’équipe indienne de hockey masculin.

News18 a rencontré le milieu de terrain pour une conversation exclusive

Vous avez pratiqué différents sports lorsque vous étiez enfant. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir le hockey ?

J’ai suivi ce que faisaient les aînés de ma famille. Mon frère jouait aux échecs pour s’amuser, alors je m’y suis aussi intéressé. À l’école, les élèves préféraient le badminton alors je me suis alors orienté vers lui. Plus tard, j’ai essayé le hockey et j’ai aimé ça. Pendant un moment, j’ai joué aux deux. Finalement, j’ai choisi le hockey.

Et quelle est la raison du choix du milieu de terrain ?

Pendant mes années à l’académie, j’avais l’habitude de jouer aux postes de moitié droite, de moitié gauche et de moitié centrale. Je jouais en mi-temps. Ce n’était donc pas un défi. Même mon entraîneur a suggéré que, comme je ne suis pas grand mais assez agile, ce serait bien pour l’équipe que je joue au milieu de terrain – c’est un endroit où il faut des joueurs agiles.

Pouvez-vous nous parler du rôle d’Ashok Kumar dans votre évolution en tant que joueur ?

J’ai commencé à jouer en 2011. En 2013, je suis allé jouer un tournoi dans le Maharashtra où il était présent en tant qu’invité d’honneur. Je jouais à la moitié gauche. Il m’a proposé de jouer dans son académie. Lorsqu’un joueur de son envergure m’invite, vous pouvez imaginer mes sentiments. J’ai immédiatement dit oui.

Puis, quelques mois plus tard, un joueur senior de l’académie a demandé des essais. Cependant, les procès avaient alors été reportés. Je suis donc restée chez lui car je n’étais pas assez solide financièrement pour rester seule. Il m’a soutenu pendant ces deux mois jusqu’au procès. Après le procès, j’ai été sélectionné à l’académie. Il m’a appris toutes les bases qu’un joueur doit connaître pour débuter au hockey.

Vous avez dirigé l’équipe aux Jeux olympiques de la jeunesse de 2018. Vous avez également une expérience en leadership. Comment votre rôle a-t-il évolué dans la configuration actuelle ?

Les Jeux olympiques de la jeunesse ont été une belle expérience, cela a en quelque sorte donné une idée de ce qu’est réellement une épreuve olympique. Nous avons gagné une médaille et cela m’a sans doute donné confiance. Lorsque vous êtes capitaine, l’équipe commence à vous faire encore plus confiance. Deuxièmement, j’ai maintenant 23-24 ans, donc je ne me considère plus comme un jeune. Il y a des joueurs plus jeunes dans l’équipe. En tant que senior, je veux être au front dans une situation de pression, en quelque sorte prendre les devants. Lorsque l’adversaire joue un jeu de pressing haut, je veux être là pour guider l’équipe. Cela vient de l’expérience. J’ai cette capacité, j’essaie toujours d’apprendre et de m’améliorer. Il y a des domaines sur lesquels je dois travailler et apprendre.

Après avoir accompli beaucoup de choses à un si jeune âge, n’est-il pas difficile de gérer des attentes élevées ?

Vous voyez, lorsque vous commencez à réussir rapidement, le plus important est de garder votre esprit calme. Une chose que j’ai apprise et que mon coach m’a également apprise, c’est que les gens ont tendance à devenir trop confiants lorsqu’ils obtiennent un succès instantané. Le but est donc de ne pas tomber dans cet état d’esprit. Il faut passer au prochain objectif.

Il ne fait aucun doute que j’ai remporté des prix – ils sont le fruit d’un travail acharné. Mais ce que vous faites après est plus important. Donc, si je me contente d’une seule récompense, ce ne sera pas bon pour moi ni pour mon équipe. Ce qui s’est passé appartient au passé. La confiance est une bonne chose, mais un excès de confiance a un impact négatif sur vous en tant que joueur et sur l’équipe également. Les attentes sont vouées à augmenter lorsque vous réussissez bien dans les grands tournois. Il nous incombe donc de bien faire et d’améliorer les succès déjà obtenus.

Selon vous, quelle est la force de l’équipe indienne actuelle ?

Je pense que la nouvelle philosophie que notre entraîneur a introduite – défendre pour gagner – je suis sûr que cela va nous aider à devenir une équipe championne – vous protégez votre propre maison et ensuite essayez d’attaquer. Cela fonctionnera pour nous. Cette qualité sera certainement bénéfique pour nous en tant qu’équipe.

Le nouvel entraîneur-chef Craig Fulton souhaite que l’équipe joue avec un état d’esprit différent : la défense d’abord. Comment s’est passée la transition depuis que l’ancien entraîneur Graham Reid préférait l’attaque ?

Nous faisons du sport à un niveau élite. Ainsi, toute situation qui se présente à vous, vous devez l’observer et vous adapter rapidement. Nous avons cette capacité. La plupart des entraîneurs sont similaires en termes de structure. Il y a quelques changements : comme notre ancien entraîneur était plus enclin à l’attaque, l’entraîneur actuel veut que nous nous concentrions d’abord sur la défense. Nous avions donc suffisamment d’expérience pour nous adapter à tout. Je peux le faire facilement. Comme si nous devions passer du zonal au homme à homme, nous pourrons le faire rapidement. Tout dépend de l’état d’esprit – de la façon dont vous pensez, car si vous êtes concentré, la transition ne sera pas difficile. Si votre esprit est distrait, cela ne fonctionnera pas.

Des chances de remporter l’or aux Jeux asiatiques ?

Grâce à notre performance, nous rapporterons de l’or. Je sais qu’il y a des équipes difficiles mais j’ai pleinement confiance en l’équipe et en le staff. La façon dont nous nous sommes entraînés, le travail acharné que nous avons accompli et l’analyse approfondie de la structure de nos adversaires seront tous utiles.