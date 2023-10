« Les gens ont-ils perdu la tête ? » : un acteur populaire condamne les Américains qui louent la violence du Hamas contre Israël

L’une des stars de la série à succès « Stranger Things » de Netflix réprimande avec audace ceux qui célèbrent le Hamas.

Noah Schnapp, 19 ans, a critiqué ces propos sur ses réseaux sociaux en publiant des commentaires de célébration de l’attaque meurtrière du Hamas contre Israël. Les remarques audacieuses de l’acteur adolescent sont intervenues quelques jours après que le groupe terroriste contrôlant la bande de Gaza a lancé son assaut contre la Terre Sainte.

« En tant que juif américain, j’ai peur », a commencé Schnapp dans son message déchirant. « J’ai peur pour mes frères et sœurs en Israël, qui ont été attaqués de manière insensée par le Hamas. J’ai vraiment le cœur brisé de voir les meurtres brutaux d’enfants, de femmes et de soldats innocents qui luttent pour se défendre. Comme d’autres, je veux la paix pour les Palestiniens et les Israéliens. Arrêtons la rhétorique et le choix de notre camp. Nous devons au contraire reconnaître que nous sommes tous du côté de la lutte contre le terrorisme. Choisissez l’humanité plutôt que la violence.

Alors que de nombreuses célébrités ont publié des déclarations condamnant la violence, la star de « Stranger Things » est allée plus loin : il a interpellé quiconque défendait ou louait de quelque manière que ce soit les terroristes attaquant l’État juif. Ses commentaires font écho aux sentiments de ceux qui ont appelé MSNBC pour apparaître avec son langage pour excuser les atrocités perpétrées par le Hamas.

Schnapp a écrit sur les commentaires pro-Hamas qu’il a reçus après avoir publié un article sur une « jeune fille innocente dont la vie a été enlevée par le Hamas lors d’un festival de musique », lorsque l’assaut a commencé samedi 7 octobre.

« J’ai été accueilli par des commentaires disant : ‘Personne ne s’en soucie, libérez la Palestine’ et ‘Elle mérite cela, et chaque terroriste israélien mérite cela – Libérez la Palestine' », a écrit l’acteur. « Je suis indigné par la justification et la célébration de la mort d’une jeune fille. Les gens ont-ils perdu la tête ??? ARRÊT! »

« Ceci est un exemple des nombreux messages, rassemblements et pétitions signés pour tenter de justifier la brutalité contre ce peuple israélien innocent », a-t-il poursuivi. « Vous n’avez pas besoin d’être juif, vous n’avez pas besoin d’être israélien, vous devez juste faire preuve d’empathie et de bon sens pour savoir que CECI est faux. »

Écoutez le dernier épisode du podcast Quick Start de CBN

La jeune célébrité a en outre fustigé les personnes restées silencieuses au milieu de la guerre en cours en Israël, notant que nombre de ceux qui n’ont pas encore pris la parole se sont empressés d’aborder le changement climatique et le conflit en Ukraine.

« J’espère que nous pourrons convenir que le Hamas est une organisation terroriste reconnue », a-t-il expliqué. « Ils ne représentent pas le peuple palestinien lorsqu’ils accordent plus d’importance au meurtre des Israéliens qu’à la protection des leurs. Soit vous êtes aux côtés d’Israël, soit vous êtes aux côtés du terrorisme. Cela ne devrait pas être un choix difficile. Honte à toi. »

Schnapp a ajouté : « Pendant que vous justifiez les meurtres et la torture de nos proches, nous espérons et prierons pour la sécurité, la justice, la libération et l’autodétermination en Palestine. »

Jon Voight, à la fois chrétien et conservateur, a ouvert son compte X mercredi pour exprimer son soutien à Israëlallant jusqu’à qualifier la guerre en cours en Israël d’« Holocauste du Hamas ».

« C’est l’horreur dont ont été témoins les Juifs d’Auschwitz et je suis venu maintenant avertir les méchants que Dieu montrera à nouveau les vérités », a-t-il déclaré solennellement. « Il gagnera cette guerre pour son peuple, comme lorsque Moïse put soulever la mer Rouge. »

Jeudi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a averti le groupe terroriste attaquant la nation juive, « Chaque membre du Hamas est un homme mort. » Sa déclaration audacieuse – avant l’invasion prévue de Gaza par les forces de défense israéliennes – intervient alors que le bilan des morts israéliens dépasse les 1 300, avec environ 150 citoyens juifs qui seraient détenus en captivité.

Les membres de CBN Digital ont organisé jeudi un événement de prière avec le chef du bureau du Moyen-Orient de CBN, Chris Mitchell. Vous pouvez regarder cet événement ci-dessous :