Les gens ont-ils davantage peur de la maladie de nos jours ?

Lorsque la COVID-19 a commencé à se propager dans le monde entier, les municipalités ont fait tout ce qu’elles pouvaient pour arrêter la propagation du virus mortel, en fermant les entreprises, en annulant les événements et en demandant à tout le monde de rester chez soi, sauf pour les besoins essentiels. Les confinements de 2020 ont été une période isolante et effrayante pour beaucoup, d’autant plus que le nombre de décès a augmenté, que les chaînes d’approvisionnement ont été rompues et que les hôpitaux ont été assiégés par les malades et les mourants.

Près de cinq ans plus tard, le monde semble avoir compris comment vivre avec le COVID. Les écoles et les entreprises sont ouvertes. Le port du masque n’est plus obligatoire dans les espaces publics. Les vaccins sont largement disponibles – du moins pour certains aux États-Unis – et un médicament antiviral appelé Paxlovid existe pour traiter les cas graves et les personnes présentant un risque plus élevé de développer une infection grave. Si une grande partie de nos infrastructures publiques a évolué, la façon dont les humains abordent et réagissent à la maladie a changé.

Le Dr Amesh Adalja, spécialiste des maladies infectieuses et chercheur principal au Centre de sécurité sanitaire Johns Hopkins, a déclaré à Salon qu’il avait remarqué un changement dans la façon dont les gens perçoivent et abordent les virus de deux manières : certaines personnes minimisent désormais cette inquiétude, et d’autres sont hyper conscientes des menaces.

« Il y a eu une augmentation des virus respiratoires chez les enfants, comme le VRS et la grippe, ainsi que des infections bactériennes comme le streptocoque du groupe A, et certaines personnes ont pensé que c’était la fin du monde », a déclaré Adalja. « Et puis, il y a des gens qui, chaque fois qu’il y a une alerte à une maladie, qu’il s’agisse de MPOX ou d’encéphalite équine de l’Est (EEE), ils pensent que ce sont les médias qui exagèrent cette situation. »

Les maladies infectieuses, a-t-il déclaré, sont de plus en plus devenues quelque chose « considéré à travers un prisme politique et tribal » depuis le début de la pandémie de COVID, plutôt que quelque chose que les gens voient et abordent de manière objective, comme d’autres problèmes de santé publique.

Et Adalja n’est pas le seul à faire cette observation. Selon une étude de 2023 Rapports scientifiquesune enquête menée auprès de plus de 1 000 personnes à Chypre a révélé que la peur perçue des futures pandémies est répandue – une peur particulièrement élevée chez les femmes et les personnes vaccinées contre la COVID. L’étude a été la première à tenter de quantifier les effets de la pandémie au-delà du nombre d’infections et de décès. D’autres études ont révélé que la méfiance envers les médecins est considérablement plus forte associé au statut vaccinal et que les erreurs commises pendant la pandémie ont contribué à une augmentation méfiance envers les scientifiques.

Le Dr Rajendram Rajnarayanan, du campus du New York Institute of Technology à Jonesboro, Arkansas, a déclaré à Salon qu’il était important de se rappeler que le COVID n’est pas une maladie du passé. Bien que les hospitalisations et les décès soient inférieurs à ceux d’il y a deux ans, l’activité virale est particulièrement élevée cet été. Les décès et les hospitalisations dus au SARS-CoV-2 se produisent toujours, sans parler du nombre élevé de personnes qui souffrent de symptômes à long terme et d’invalidité dus à l’infection, une condition connue sous le nom de COVID long.

Du point de vue de Rajnarayanan, la société se trouve réellement à la croisée des chemins entre « une anxiété accrue en matière de santé » et « une méfiance à l’égard des informations de santé publique », associées à une « fatigue pandémique », ce qui conduit à des réactions polarisées dans la façon dont le public réagit aux virus.

Au cours des dernières années, le pays a connu une montée en puissance des groupes anti-vaccins. Une étude d’enquête réalisée en 2021 auprès de 1 000 Américains dans la revue Politique, groupes et identités Selon une étude américaine, 22 % des Américains s’identifient activement comme anti-vaccins, 14 % d’entre eux déclarant faire « parfois » partie du mouvement et 8 % déclarant que c’est « toujours » le cas. Les personnes qui se décrivent comme anti-vaccins ont déclaré qu’elles « acceptent » l’étiquette d’anti-vaccin « comme une forme d’identité sociale ».

Mais Rajnarayanan a déclaré que ce n’était pas le moment pour les gens de se diviser sur leurs points de vue divergents, mais plutôt d’engager des conversations productives.

« Nous devons protéger tout le monde et, dans cet esprit, nous devons engager le dialogue », a-t-il déclaré. « Nous devons discuter les uns avec les autres de ce qui est nécessaire. »

Rajnarayanan a ajouté que la méfiance à l’égard des vaccins a conduit au retour de maladies comme la rougeole.

Steve Sacona, âgé de 41 ans et basé à Brisbane City, dans le Queensland, a déclaré à Salon par courrier électronique que la pandémie avait « changé » sa perspective sur la maladie.

« Ce qui était autrefois des désagréments mineurs, comme le rhume et la grippe, me semble désormais plus grave », a-t-il déclaré. « J’ai adopté quelques habitudes simples mais efficaces, comme désinfecter les surfaces et maintenir une distance dans les zones fréquentées. »

Il a ajouté que lorsque de nouveaux virus font la une des journaux, il est « tout ouïe ». La pandémie de COVID lui a permis de comprendre à quelle vitesse une situation peut « échapper à tout contrôle ».

« Lorsque j’ai entendu parler des récents virus respiratoires, j’ai examiné les directives sanitaires et je me suis assuré d’être prêt », a-t-il déclaré. « Je ne panique pas, mais je suis certainement plus conscient des menaces sanitaires émergentes et j’essaie de rester informé sans me laisser emporter par le battage médiatique. »

Amanda Schmitt, mère de deux enfants, a déclaré que son approche de la maladie avait également changé depuis 2020. Avant la pandémie, si ses enfants avaient le nez qui coule ou toussaient, elle n’hésitait pas à les emmener en public.

« Désormais, même le plus petit symptôme m’incite à les garder à la maison pour éviter d’infecter les autres », a déclaré Schmitt par courriel. « Nous avons également commencé à nous laver fréquemment les mains, à désinfecter les surfaces et à éviter les lieux intérieurs bondés. »

Les nouvelles concernant d’autres virus, comme le MPOX ou la grippe aviaire, suscitent davantage d’inquiétude chez elle après la pandémie de coronavirus.

« Alors qu’auparavant, je les aurais peut-être considérés comme des menaces sanitaires mineures qui n’auraient probablement aucun impact sur ma famille », a déclaré Schmitt. « Maintenant, je vois à quelle vitesse les virus peuvent se propager et évoluer en pandémies. »

Adalja a souligné que la pandémie était une « expérience traumatisante » pour tout le monde, et il est compréhensible qu’elle ait poussé certaines personnes à être hyper conscientes de la maladie.

« Il y a eu beaucoup de morts et de destructions, et cela peut amener les gens à repenser leur calcul des risques en matière de menaces de maladies infectieuses », a déclaré Adalja. « Mais il est important de se rappeler que les maladies infectieuses sont apparues avant la COVID-19 et après la COVID-19, et ce n’est pas parce qu’on en entend beaucoup parler à cause des médias que les choses ont changé. »

Les humains pourraient être plus ou moins tolérants au risque après la pandémie et cela est vrai pour toute activité à laquelle les humains participent, a-t-il déclaré.

« Certaines personnes conduisent une moto et d’autres non », a déclaré Adalja. « Les gens ont des tolérances au risque différentes et je pense qu’il faut déterminer ce qui convient à sa vie, en reconnaissant qu’on ne peut pas réduire le risque à zéro et qu’il existe de nombreux outils pour gérer ce risque. »