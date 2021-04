Les gens «ont faim» en Syrie parce que les chèques n’ont pas été signés par les ministres pour une organisation humanitaire de premier plan, a affirmé le président du comité de développement international des Communes.

La réclamation de Sarah Champion, qui a déclaré qu’elle avait parlé avec de grandes organisations non gouvernementales (ONG), est venue alors que les députés interrogeaient le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab sur les coupes de plusieurs milliards de livres dans l’aide à l’étranger.

S’exprimant mercredi, la députée travailliste a déclaré que dans le pays ravagé par la guerre, une organisation, qu’elle n’a pas nommée, avait eu du mal à obtenir un financement «parce que les ministres ne l’avaient pas signé» le 1er avril – il y a 22 jours.

«Donc, la réalité est que même si c’est fabuleux et je suis incroyablement reconnaissant et incroyablement fier de l’histoire de ce pays et de l’état actuel de la fourniture du développement, pour le moment, les gens ont faim parce que nous ne signons pas de chèques», a-t-elle déclaré.

Cependant, le ministre des Affaires étrangères a rejeté la plainte, disant au député: «Je n’accepte pas cela. Je n’accepte pas votre point de vue général selon lequel nous ne maintenons pas notre fier héritage et notre tradition d’être généreux par rapport aux normes mondiales et personne n’a faim parce que nous n’avons pas signé de chèques. Ce n’est tout simplement pas vrai.

conseillé Regardez en direct Dominic Raab face à des questions sur les réductions de l’aide étrangère Boris Johnson News – Live: Cameron a fait pression sur le haut responsable du Trésor au sujet de Greensill alors que le travail demandait une enquête Dyson Boris Johnson fait demi-tour en ordonnant une enquête sur les textes Dyson divulgués

«Bien sûr, comme tout le monde s’y attendrait, à la fois du point de vue de la surveillance des contribuables et de l’argent des contribuables, mais aussi pour maximiser l’impact que nous avons d’avoir un processus approprié. Nous le traversons aussi vite que possible ».

Mme Champion a poursuivi en disant qu’elle avait entendu le récit «de première main des directeurs de pays et de certaines grandes ONG et je ne pense pas qu’ils aient une base pour inventer cela».

«Ce que je pense, c’est qu’ils ont très peur en ce moment parce qu’ils croient que s’ils mettent ces informations dans le domaine public, alors leur situation avec FCDO [Foreign, Commonwealth and Development Office] pourrait empirer, et je pense que c’est une relation horrible et horrible dans laquelle nous sommes en ce moment », a-t-elle ajouté.

M. Raab a répondu: «Vous pouvez me donner les sources anonymes dont vous disposez, compte tenu de votre vaste réseau, et j’apprécie les personnes à qui vous parlez et je sais à quel point vous prenez cela au sérieux. Dans l’ensemble, nos relations avec la communauté des ONG sont mises sous pression par les économies que nous devons réaliser, mais franchement, nous avons une excellente relation.

Lors de la session de deux heures du comité de lundi, le ministre des Affaires étrangères a également laissé entendre qu’une ventilation des dépenses d’aide par pays, y compris l’endroit où les coupes se produiraient, pourrait ne pas être publiée par le gouvernement avant 2022.

Cela vient après que le FCDO ait été accusé d’avoir «caché» toute l’ampleur des coupes après avoir provoqué une réaction furieuse de la part des députés pour un communiqué publié mercredi qui ne mentionnait que les dépenses «thématiques» et régionales – plutôt que de dire exactement où tomberait la hache.

Des milliards devraient être réduits dans l’année à venir en raison de la décision du gouvernement de réduire les dépenses d’aide de 0,7 à 0,5 pour cent du revenu national – rompant ainsi un engagement du manifeste des conservateurs. Les ministres ont insisté sur le fait que la mesure n’est que «temporaire» alors que l’économie souffre des retombées de la pandémie.

Pressé sur le communiqué publié mercredi, le ministre des Affaires étrangères a rejeté les accusations de «furtivité» des coupes, suggérant que son département «ne prévoirait normalement pas d’allocations thématiques à ce stade précoce de l’exercice».

«En fait, je pense que c’est presque sans précédent», a-t-il déclaré. «Donc, ce que j’ai essayé de faire, c’est de présenter les données brutes, ventilées par allocation.

«Nous n’avons rien fait d’autre que de manière totalement transparente, nous l’avons donné au comité, et même aux membres de la Chambre, la veille, précisément pour que vous puissiez me griller pendant les deux heures que vous m’avez ici aujourd’hui. .

«Le processus normal, pour être clair, est que les allocations par pays soient publiées par les statistiques du développement international, et ce processus n’a lieu qu’en 2022.»

M. Raab a déclaré que son ministère publiait «tout ce que nous avons à ce stade» et que le processus normal, à travers DevTracker et le Budget supplémentaire des dépenses, «vient beaucoup, beaucoup plus tard».

Il a ajouté: «Nous adoptons certainement cette transparence et j’espère que venir à votre comité et publier tout ce que nous avons à ce stade par le biais d’une déclaration ministérielle écrite de la veille démontre cette bonne volonté.»