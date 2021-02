«Les gens ont besoin d’être immunisés contre le virus de la wokery»

L’offre de films intervient alors que la carrière politique de Fox prend son envol à Westminster. Après qu’un don de 5 millions de livres sterling de l’ancien donateur conservateur Jeremy Hosking a lancé le bal l’été dernier, la Commission électorale a finalement approuvé Reclaim en tant que parti politique la semaine dernière.

«C’est un énorme soulagement», dit-il. «Je pensais que ce serait un processus très simple de faire pression sur une soumission à la Commission électorale; ils vérifient si votre parti serait confondu avec une autre partie. Et puis ils disent «vous êtes prêt à partir». Apparemment non. »

Fox n’a pas perdu de temps depuis l’enregistrement, publiant un sondage majeur de Savanta / ComRes dans le Sunday Telegraph du week-end qui, espère-t-il clairement, fournira des preuves tangibles de la raison pour laquelle la Grande-Bretagne a besoin d’un parti comme Reclaim. L’étude a révélé que la moitié des Britanniques pensent qu’ils sont moins libres de dire ce qu’ils pensent aujourd’hui qu’il y a cinq ans, car «la culture de l’annulation» a pris racine.

S’exprimant sur le podcast Chopper’s Politics, il a expliqué: «Si 50 pour cent du pays ne se sentent pas libres de parler, il y a un énorme problème. J’ai été assez surpris que ce soit la moitié de la population. Mais je dois aussi dire que d’une autre manière, une partie de moi s’y attendait.

«Il y a beaucoup de mal à être réveillé. Il y a beaucoup de mal à ce que les gens ne puissent pas s’exprimer librement. Vous ne pouvez pas avoir un débat complet et approprié à moins que les gens ne soient libres de parler. »

Fox prévoit que les guerres culturelles, qui ont vu les débats sur la liberté d’expression et les querelles éclater sur le passé colonial du Royaume-Uni, seront plus importantes que le Brexit – lui-même une cause de familles divisées et d’énormes divisions au Royaume-Uni.

«Les gens ne veulent pas que leur histoire soit réécrite. C’est un pays tolérant et aimant. Il aspire à être et est ce qu’il est et c’est ce qu’il veut continuer d’être.

«Et ces gens qui se promènent en nous disant que nous sommes tous des racistes massifs tout le temps – nous devons avoir le droit de leur répondre. C’est ce que je crois. Je pense que c’est dans l’intérêt de la démocratie que tout le monde parle librement.

Il estime que les médias sociaux ont «suralimenté ces débats. Mais parmi les personnes que j’ai sondées, ces personnes, elles savent qu’il y a un problème. Ils en sont conscients.

«J’existe pour leur donner un remède, un moyen de s’en sortir et, vous savez, leur donner une certaine immunité contre le virus de ce qu’est la wokery dans votre esprit.

«C’est un sentiment que vous êtes supérieur. Et d’une manière ou d’une autre, il y a une réponse. Et c’est très anti-britannique. Cela déteste beaucoup la nation. Et je m’y oppose directement. Et je le serai pour le reste de mes jours.

Fox, 42 ans, est bien connu en tant que membre de la dynastie des acteurs Fox (son père est James Fox, ses cousins ​​sont Emilia Fox et Freddie Fox). Mais ce qui est moins évident, c’est que la politique est aussi une affaire de famille – son frère aîné Thomas Fox s’est présenté comme candidat à la Constitution et au Parti réformiste aux élections générales de 2019.

Et Fox a montré des signes de pragmatisme; alors qu’il attendait l’approbation de la Commission électorale, il a brièvement envisagé de fusionner avec un parti existant comme le Parti social-démocrate. «J’avais peur de finir assis dans une pièce pleine de gens que je ne connaissais pas, me disant ce que j’étais censé penser», dit-il.

Fox ne craint pas les comparaisons avec Reform, le nouveau véhicule politique mis en place par Nigel Farage et Richard Tice, du Brexit Party, et suggère que les deux partis coopéreront à l’avenir. «J’ai une très bonne relation avec eux, en fait. Ce serait vraiment intéressant de voir ce qui se passe », dit-il.

Dans l’intervalle, il réchauffe ses lignes d’attaque, accusant le gouvernement de Boris Johnson – qui a prévu cette semaine de s’attaquer à la culture d’annulation sur les campus universitaires – de ne pas en faire assez pour s’attaquer aux guerriers réveillés qui sont « en violation directe de ce que les conservateurs les valeurs sont tout au sujet ».

Fox aime ventiler la gauche (apparemment écrasante) du public central sur Twitter, le mois dernier le mois dernier lorsqu’il a été photographié de manière provocante avec un «badge d’exemption de masque» Covid qu’il a acheté sur Amazon pour éviter de porter un masque facial.