Les gens ne réduisent pas les pourboires même lorsque l’inflation augmente

Même si les restaurants et les chaînes de restauration rapide augmentent les prix des menus, les clients ne retirent pas les pourboires aux serveurs et aux caissiers, selon un nouveau rapport.

Les convives ont donné un pourboire en moyenne de 19,6% dans les restaurants à service complet et de 16,9% dans les restaurants à service rapide au cours du deuxième trimestre, ce qui correspond à peu près à il y a un an, selon les données de vente du fournisseur de logiciels Toast. Les convives en personne étaient généralement plus généreux, donnant un pourboire moyen de 19,7 %, selon le rapport. Les clients en livraison ou à emporter ont donné un pourboire moyen de 14,5 %.

Le montant moyen des pourboires a augmenté de près de 10 % par rapport à la période de l’année précédente – un peu plus que l’augmentation des prix des menus des restaurants au cours de l’année dernière, a déclaré Toast. Le coût de la nourriture à l’extérieur du domicile a augmenté de 7,6 % au cours des 12 mois terminés en juillet, selon le Bureau of Labor Statistics.

“Même s’il y a des commentaires anecdotiques sur l’impact de l’inflation sur le taux de basculement des gens, nous ne le voyons pas dans nos données”, a déclaré à CNBC le co-fondateur et directeur de l’exploitation de Toast, Aman Narang.

D’autres fournisseurs de logiciels de paiement ont signalé que les pourboires des restaurants avaient chuté après avoir grimpé plus tôt dans la pandémie de Covid. Par exemple, le rival de Toast, Square, a constaté que le pourboire moyen dans les restaurants à service rapide est passé de 17,2 % à 15,2 % de mars 2021 à fin février, selon un rapport. du Wall Street Journal.

Les logiciels de Toast et de Square peuvent être personnalisés pour inciter les clients à donner un pourboire à différents niveaux, comme 10 %, 15 % ou 20 % pour un restaurant à service complet ou 1 $, 2 $ ou 3 $ dans un café.

“Il est certain que notre technologie est un catalyseur”, a déclaré Narang.

Alors que l’inflation exerce une pression sur les budgets des ménages, les chaînes de restaurants, dont McDonald’s et Chipotle Mexican Grill, ont signalé que les clients à faible revenu dépensent moins d’argent dans leurs établissements et que les consommateurs à revenu élevé s’y rendent plus fréquemment. D’autres, comme le propriétaire d’Outback Steakhouse, Bloomin’ Brands, ont déclaré que les convives n’avaient pas changé leurs habitudes de consommation – ou qu’ils avaient même montré une volonté de payer pour des options plus chères.

Toast compile son rapport trimestriel sur les tendances des restaurants en analysant les données recueillies auprès des quelque 68 000 restaurants qui utilisent son logiciel. Ses clients vont des restaurants indépendants aux chaînes régionales de taille moyenne.

Le rapport indique également que les ventes des restaurants à service complet ont rebondi aux niveaux d’avant la pandémie pour la première fois au deuxième trimestre. Les restaurants assis ont été les plus durement touchés par la crise, car les consommateurs cuisinaient davantage de leurs repas à la maison ou commandaient plutôt via des voies de restauration rapide au volant.