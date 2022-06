“Les gens ne comprennent pas à quel point le club compte pour moi” L’ancien défenseur de Chelsea Andreas Christensen écrit une lettre sincère aux fidèles de Stamford Bridge

L’ancien défenseur de Chelsea Andreas Christensen a admis que quitter Stamford Bridge cet été était l’une des décisions les plus difficiles de sa vie et a rendu hommage au club avec lequel il a passé la dernière décennie dans un message sincère aux fidèles des Blues.

L’arrière central a rejoint le club de Brondby en 2012, avant de passer à l’équipe senior en 2015 avant de passer une saison en prêt en Bundesliga avec le Borussia Mönchengladbach.

À son retour, cependant, il s’est fait un nom dans ce qui était alors l’équipe de Chelsea d’Antonio Conte, et a accumulé 160 apparitions seniors avec quatre managers pour les Blues, remportant la Ligue des champions et l’Europa dans le processus.

Cependant, il a décidé de quitter le club à la fin de son contrat cet été, choisissant de rejoindre Barcelone en tant qu’agent libre, ce qu’il a ressenti le besoin d’aborder maintenant.

“J’ai eu une décision difficile à prendre à l’âge de 16 ans de quitter le Danemark”, a commencé Christensen.

“J’ai rencontré de nombreux clubs différents, mais il n’y avait qu’un seul choix pour moi et c’était Chelsea. Dès mon arrivée, ils m’ont fait sentir chez moi, je suis reconnaissant à Jim Fraser et Neil Bath qui m’ont immédiatement accueilli comme faisant partie de leur famille.

“Certains de mes moments les plus fiers au club ont été lorsque nous avons remporté la FA Youth Cup et l’UEFA Youth League. C’était un groupe spécial de jeunes joueurs que j’étais fier d’avoir comme coéquipiers, a poursuivi le défenseur danois.

“J’ai eu la chance de jouer sous des managers fantastiques, dont [Antonio] Conté, [Jose] Mourinho et maintenant Thomas Tuchel. L’année dernière, ma plus grande fierté en tant que joueur a été lorsque nous avons remporté la Ligue des champions à Porto.

“J’étais un jeune garçon à Chelsea avec tous les espoirs et les craintes d’un joueur qui débute sa carrière, je suis reconnaissant à tout le club d’avoir réalisé mon rêve.”

“Ayant passé dix années incroyables dans ce club, j’ai senti que c’était le bon moment pour un nouveau départ pour moi et ma famille”,

“Mentalement, les derniers mois ont été difficiles car ce n’était pas une décision facile de quitter ce club et les supporters”, a ajouté le défenseur barcelonais.

“Je ne suis pas la personne la plus bavarde, donc parfois les gens ne comprennent pas à quel point le club et les fans comptent pour moi. “Les joueurs, le staff et tout le monde ici vont me manquer. “Je souhaite le meilleur pour le club et les fans à l’avenir.”

Lire la suite:

De Ligt, Ake et plus: les dernières nouvelles sur la chasse au défenseur central de Chelsea

Officiel : Petr Cech quitte Chelsea après le rachat de Todd Boehly