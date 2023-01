Les gens n’arrêtaient pas de m’appeler par un nom différent pendant des années – puis je suis tombé sur mon étranger identique vivant dans la même ville

Un HOMME se demandait pourquoi les gens continuaient à l’appeler par un nom différent – jusqu’à ce qu’il découvre qu’il avait un sosie.

Le prêtre à la retraite Neil Richardson est tombé sur son jumeau étranger identique John Jemison lorsqu’ils sont tous les deux partis en autocar.

John et Neil qui vivent tous les deux à Braintree, Essex, se ressemblent presque Crédit : YouTube/Origine

Le duo partage un certain nombre de similitudes frappantes en dehors de leur apparence Crédit : Cascade News

Le duo a découvert qu’en dehors de leur apparence, ils partageaient un certain nombre de similitudes frappantes – et vivaient à 800 mètres l’un de l’autre.

Tout a commencé lorsque Neil a déménagé à Braintree, Essex, avec sa femme Marion il y a quelques années.

Il était perplexe lorsque les habitants lui disaient bonjour ou lui faisaient signe et que tout le monde l’appelait John.

À un moment donné, Neil a même dû montrer sa carte de crédit à un propriétaire de café pour prouver qu’il n’était pas John.

Il a déclaré: “J’ai réalisé que le propriétaire du café m’appelait toujours John.

“Mais quand j’ai expliqué que je ne m’appelais pas John, il ne voulait tout simplement pas me croire.”

Il a fallu plus d’un an pour que les deux étrangers, qui vivaient à un demi-mille l’un de l’autre, finissent par se croiser.

Ils se sont rencontrés lors du même voyage en autocar au British Museum de Londres.

Outre les similitudes évidentes dans l’apparence physique, les deux hommes ont découvert qu’ils avaient également mené des vies similaires.

Ils ont les mêmes manières, aiment tous les deux la poésie et enseignent l’éducation religieuse.

Ils avaient tous deux étudié au College of St Mark and St John, Chelsea, dans les années 1960.

Bizarrement, ils ont tous deux proposé à leurs femmes après seulement deux semaines de les rencontrer.

Et ils ont chacun quatre petits-enfants et chantent dans des chorales.

Neil a déclaré: “D’autres personnes disent que nous sommes comme des jumeaux.

“Je peux voir les ressemblances, mais il est légèrement plus grand et je suis légèrement plus gros.”

L’ancien directeur d’école John a admis que sa femme Jenny avait fait une double prise la première fois qu’elle les avait vus ensemble.

Il a ajouté: “Mon seul souci est le nombre de personnes qui pensent probablement que je les ai ignorées quand elles ont dit ‘Bonjour John’ à Neil tout ce temps.”

Neil décrit leurs traits communs comme un “accident du destin”, mais il y a en fait une autre raison à leurs similitudes.

Le duo a participé à un test dans le cadre d’un documentaire et a découvert qu’ils partageaient une correspondance faciale de 90%.

Le test a également révélé qu’ils partagent un ancêtre lointain.

