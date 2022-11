Les gens mettent leur jeu d’as en jeu avec les meilleurs costumes

Les costumes d’Halloween peuvent être tout ce que vous voulez qu’ils soient. Ils peuvent être idiots, effrayants ou drôles pour correspondre à l’ambiance d’un rassemblement. Beaucoup de gens prennent leurs tenues de fête d’Halloween et leur maquillage très au sérieux. Plusieurs personnes se sont rendues sur Twitter et ont partagé des images de leurs costumes. De plus, les internautes en ont pleinement profité et ont partagé des mèmes sur le même sujet. Une femme l’a habillée comme les commentaires de son directeur de thèse sur sa thèse de doctorat. Elle a écrit : « Rien n’est plus effrayant que la réalité. » Une famille a poussé cela à un autre niveau alors que l’homme s’habillait en guichet automatique et toute la famille s’habillait en espèces.

Lors du festival le plus effrayant de l’année, beaucoup ont mis en jeu leur jeu d’as. Regarde:

C’est le costume d’Halloween le plus difficile, je suis haut comme l’enfer en le regardant pic.twitter.com/prCxtjcR8T — ͏  (@TeezySooSkep) 30 octobre 2022

Habillé comme les commentaires de mon superviseur sur ma thèse de doctorat pour Halloween parce que rien n’est plus effrayant que la réalité

#phdlife #phdchat #phdmemes pic.twitter.com/i7LwlLQ2kc — Sav. (@SavannahClawson) 31 octobre 2022

C’est toujours le costume d’Halloween le plus créatif que j’aie jamais vu pic.twitter.com/9yRjUPZh10 – Hoodville (@Hoodville_) 30 octobre 2022

Le costume d’Halloween de mon père. pic.twitter.com/dIN77dkFvp — Rebecca Papin (@RebeccaPapin) 30 octobre 2022

Le costume d’Halloween de Kevin Hart me fait pleurer pic.twitter.com/lEpfITeHoD – Brûleur de Sharpes de Shannonnn (@shannonsharpeee) 1 novembre 2022

Mon déguisement d’Halloween : pic.twitter.com/iNQhqXxWV5 — Welly a survécu à la grande guerre ☆ (@teaandme28) 30 octobre 2022

toujours l’un de mes costumes d’Halloween préférés pic.twitter.com/M0nOpN8vCn – Nintendodeal (@Nintendeal) 31 octobre 2022

le déguisement d’halloween de mon neveu pic.twitter.com/pVEsGmrp64 — Lexi (@xxolexo) 30 octobre 2022

Toujours l’un des meilleurs costumes d’Halloween pic.twitter.com/G1ddj6fjUH – Brûleur de Sharpes de Shannonnn (@shannonsharpeee) 31 octobre 2022

Pendant ce temps, une vidéo d’un homme déguisé en nonne alias Valak de la série Conjuring devient virale. Le simple fait de regarder le visage de The Nun vous donnera sûrement des cauchemars. Cependant, cette vidéo vous fera rire à chaque fois que vous la jouerez.

La vidéo partagée sur Instagram montre un homme portant le costume de The Nun et dansant dans son salon avec certains membres de sa famille et amis. On peut le voir exécuter Giddha, la danse traditionnelle du Pendjab, avec passion tandis que les gens autour de lui l’encouragent. La femme qui filme The Nun n’a pas pu s’empêcher de rire alors qu’il applaudissait et dansait sur la chanson punjabi. On peut également remarquer un homme qui danse en arrière-plan en faisant une croix avec ses doigts. L’homme a dessiné une ressemblance frappante avec la nonne avec son costume et son maquillage sur le point. Avec la vidéo, la légende disait “POSSESSIVE GIDHA LMAO”.

