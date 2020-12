Les habitants du sud-est menacent déjà de bafouer les nouvelles règles de niveau 4 après que des régions du sud-est ont été informées qu’elles ne pourraient pas voir leur famille à Noël.

Lors d’une conférence de presse d’urgence, Boris Johnson a annoncé qu’un tiers de l’Angleterre, y compris Londres et une partie des comtés d’origine, passerait au nouveau niveau brutal à partir de minuit.

Et les utilisateurs des médias sociaux ont réagi avec indignation, certains disant qu’ils refuseraient de se conformer aux règles.

D’autres ont mis en doute le caractère exécutoire d’un message «Restez à la maison» le jour de Noël, surtout après que les gens ont été rassurés qu’ils seraient autorisés à voir les membres de leur famille pendant cette période.

Boris Johnson prend la parole lors d’une conférence de presse aujourd’hui, annonçant un nouveau niveau 4 dans le sud-est pour s’attaquer à une nouvelle variante de coronavirus « très contagieuse »

Chloe Goodwin a déclaré: « Bonne chance pour essayer de faire respecter cela. Cela n’arrivera pas! Je vais encore profiter de mes cinq jours de Noël.

L’utilisateur de Twitter Patriot Zoe a déclaré: « Il peut aller **** lui-même, je n’annulerai pas Noël pour lui ou pour aucun d’entre eux !!

«Ma famille et notre bien-être sont plus importants que les conneries que lui et ses copains essaient de nous imposer … WAKE UP PEOPLE FFS.

Un autre a déclaré: « Mes plans ne changeront pas ce qu’ils tenteront de faire respecter.

« Mon Noël sera le même que pour toutes les deux années jusqu’à 2020. Aucun garçon à moitié riche jouant à des jeux de pouvoir ne changera cela. »

Et un autre a écrit: « Il n’y a aucun moyen qu’ils puissent appliquer cela, les gens ne verront pas leur famille à Noël. »

David Whig a écrit: « Pensez-vous que quiconque prêtera attention à cela? Qui va appliquer les restrictions. C’est juste leur excuse en premier.

« Les cas augmentent – vous n’avez pas fait ce qu’on vous avait dit que tout était de votre faute. Les cas tombent – l’annulation de Noël a fonctionné, nous avions raison.

L’un d’eux a écrit: «Boris n’est pas assez stupide pour créer un niveau quatre plutôt que de simplement dire à tout le monde de rester à la maison? comme si les gens du niveau quatre suivraient les règles.

Quelles sont les nouvelles règles de niveau 4? Les règles de niveau 4 seront essentiellement les mêmes que le verrouillage général auquel l’Angleterre était soumise en novembre. Les commerces non essentiels doivent fermer, ainsi que les installations de loisirs et les soins personnels tels que les coiffeurs. Cependant, les lieux de culte peuvent rester ouverts. Il sera conseillé aux personnes des autres niveaux de ne pas se rendre dans les zones les plus élevées, tandis que les résidents du niveau 4 ne doivent pas passer la nuit dans les zones les moins infectées.

Un autre a déclaré: « Il n’y a aucun moyen que **** Boris va me faire plaisir à Noël. »

Et un autre a écrit: « C’est impossible à appliquer, croyez-moi, la majorité sera avec leurs familles ce Noël. »

Interrogé sur les personnes susceptibles de violer les règles lors de la conférence de presse de cet après-midi, Johnson a déclaré: « De toute évidence, les gens devraient obéir aux règles. »

Interrogé sur la manière dont la police devrait appliquer les règles le jour de Noël, il a déclaré: « Je pense que la police a fait un travail incroyable en matière d’application de la loi.

« Ils ont remis de nombreux avis de sanctions fixes pour infractions aux règles.

«Je remercie vraiment les policiers, hommes et femmes du pays, pour ce qu’ils ont fait tout au long de cette période.

Mais il croyait que les gens voudraient eux-mêmes suivre les règles.

Il a déclaré: « La majeure partie de la population prend cela très au sérieux et bien faire les choses et continuera de le faire. »

Le nouveau niveau 4 draconien signifie que les magasins non essentiels sont contraints de fermer et les restrictions de voyage, y compris une commande « rester à la maison » pour le jour de Noël lui-même.

M. Johnson a insisté il y a quelques jours à peine sur le fait qu’il serait « inhumain » de supprimer les « bulles » festives de cinq jours.

Le reste de l’Angleterre n’échappera pas indemne, avec jusqu’à trois ménages désormais autorisés à se mélanger uniquement le jour de Noël plutôt qu’entre le 23 et le 27 décembre.

L’extraordinaire demi-tour a provoqué la colère des familles qui ont déjà fait des plans, réservé des voyages et acheté de la nourriture pour les réunions.

Mais un M. Johnson clairement mal à l’aise a déclaré à la nation ce soir qu’il n’avait « pas d’autre choix » que d’agir après que d’autres preuves aient fait surface sur la propagation dévastatrice de la nouvelle souche.

Bien que cela ne semble plus être mortel, on pense qu’il est beaucoup plus contagieux, représentant un incroyable 60% des nouveaux cas à Londres au cours de la semaine dernière.

M. Johnson a déclaré qu’il pourrait augmenter le taux de R crucial de 0,4 et être 70% plus transmissible que les versions précédentes.

«Nous devons agir maintenant», a déclaré le Premier ministre Johnson. «Nous ne pouvons pas continuer avec Noël comme prévu.

« Je sais à quel point les gens investissent dans cette période de l’année et à quel point il est important pour les grands-parents de voir leurs petits-enfants et leur famille ensemble …

«Mais j’ai dit à travers cette pandémie que nous devons et serons guidés par la science.

Il a ajouté: « Il n’y a pas d’alternative qui s’offre à moi. »

La police métropolitaine de Londres a été sollicitée pour commentaires.