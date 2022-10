Les gens jouent de la musique sur le scooter Ola alors que les lumières s’éteignent pendant l’événement Dandiya

Pendant Navratri, c’est l’heure de Garba sur Internet. De nombreuses histoires liées à Garba, de tout le pays, sont virales sur Internet. Il y a des vidéos et des photos de personnes exécutant la forme de danse. Dans une autre histoire similaire, un scooter électrique Ola est venu à la rescousse après que les lumières se soient éteintes lors des célébrations de Navratri. Une vidéo devenue virale montre des personnes utilisant un scooter électrique Ola comme haut-parleur après l’extinction des lumières lors des célébrations de Navratri. L’incident a eu lieu à Surat, Gujarat.

La vidéo a été partagée sur Twitter par Shreyas Sardesai. Il montre un groupe de personnes exécutant Garba autour d’un rangoli. Juste à côté, se trouve un Ola S1 Pro qui diffuse une chanson énergique. “Ola S1 Pro s’est avéré être le sauveur lorsque les lumières étaient éteintes lors de la célébration de Navratri. Tout le monde a apprécié Navratri avec les haut-parleurs d’Ola », a lu la légende de la vidéo. Regardez par vous-même :

Ola S1 Pro s’est avéré être le sauveur lorsque les lumières étaient éteintes lors de la célébration de Navratri. Tout le monde a apprécié Navratri avec les haut-parleurs d’Ola #olas1pro #OLA @OlaElectric @bhash pic.twitter.com/Up319nXwVq — Shreyas Sardesai (@shreyas7065) 4 octobre 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo est devenue virale et a réussi à recueillir plus de 44 000 vues. « Gujjus peut tout faire pour Garba, donc prouvé », a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « rien ne peut arrêter les gujaratis ».

Pendant ce temps, une autre vidéo devenue virale montrait des passagers exécutant Garba à l’aéroport de Bengaluru. Le clip a été partagé par l’utilisateur de Twitter Divya Putrevu et montre un groupe de passagers entrant dans une danse impromptue de Garba. La célébration de Navratri de neuf jours est consacrée à la déesse Durga et est célébrée avec grandeur à travers le pays. Le mot Navratri est dérivé des termes sanskrits Nav et Ratri, signifiant neuf nuits.

Les plateformes de médias sociaux regorgent de vidéos de personnes participant aux festivités, même dans des endroits improbables. D’un enfant faisant la plus belle interprétation de Garba que vous puissiez voir, des gens qui dansent à des températures inférieures à zéro au Ladakh, à une dame qui fait irruption dans Garba alors qu’elle travaillait dans la cuisine, ces vidéos de Garba montrent que l’excitation devient palpable.

Le festival de 9 jours de Navratri est célébré en grande pompe et avec enthousiasme, en particulier dans le Gujarat où les gens dansent sur les rythmes de Garba. L’énergie est telle que même Bollywood s’est inspiré des numéros de garba rythmés et gracieux.

