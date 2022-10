Les gens inondent Twitter de vidéos sinistres alors que la ville est à nouveau gorgée d’eau

Bangalore connaît à nouveau des pluies torrentielles. Le Centre de surveillance des catastrophes de l’État du Karnataka (KSNDMC) avait précédemment averti que la ville connaîtrait des pluies modérées à fortes jeudi avec des orages et des éclairs. Selon skymetweather.com, il y a des jours de pluie à venir pour la ville avec une activité d’une semaine probable. “Prévisions de précipitations BBMP: des pluies généralisées modérées à fortes associées à des orages et des éclairs sont probables sur la zone BBMP”, a déclaré le KSNDMC dans un tweet. Avec cela, ils ont partagé une carte de la zone BBMP de Bengaluru. Sur la carte, les zones de Mahadevapura et RR Nagar sont peintes en bleu, faisant allusion à de fortes pluies.

Twitter a reflété la sombre situation sur le terrain, alors que les gens partagent des photos et des vidéos d’engorgement après l’averse.

“Fortes précipitations. Et bien sûr, inondé. PS – c’est à cause du rajeunissement inapproprié du lac et de l’apathie du gouvernement. Peut être facilement réparé avec une vanne », a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Plus de pluie dans le nord de Bangalore. J’espère que tout le monde est en sécurité à la maison et prie pour que toutes les routes de la ville soient accessibles plus tard dans la journée. 3 heures et il est toujours allumé, inquiétant.

Itinéraire vers et depuis #BLRAirport inondée à cause d’une averse torrentielle. alors comptez une heure supplémentaire ou plus. Le trafic a également été ralenti au terminal. #BengaluruRains #Bangalore #Bengaluru#bangalorerains pic.twitter.com/xkZ5a9Q6I5 — Kamran (@CitizenKamran) 13 octobre 2022

#bangalorerains #bengalururains

Fortes précipitations. Et bien sûr, inondé.

PS – c’est à cause du rajeunissement inapproprié du lac et de l’apathie du gouvernement. Peut être facilement fixé avec une vanne.@BSBommai @PMOInde pic.twitter.com/x19kuwQmVa – Femme errante (@w7nder_wom7n) 13 octobre 2022

Pendant ce temps, plus tôt, le ministre en chef du Karnataka, Basavaraj Bommai, a visité les zones ravagées par les inondations. En outre, deux personnes, environ 160 moutons et deux douzaines de têtes de bétail ont été tuées et plus de 4 000 maisons ont été inondées. Selon le PTI, la mousson du sud-ouest entrerait probablement dans sa phase de retrait au cours de la première semaine de septembre, près de quinze jours avant la date normale.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici