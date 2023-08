Les gens fuient dans l’océan pour échapper aux incendies de forêt dans la ville touristique populaire d’Hawaï

Des incendies de forêt à Hawaï attisés par des vents violents ont brûlé plusieurs structures dans des zones telles que la ville historique de Lahaina, forçant des évacuations et fermant des écoles dans plusieurs communautés mercredi, et les sauveteurs ont tiré une douzaine de personnes fuyant la fumée et les flammes de l’océan.

Les garde-côtes américains ont répondu aux zones où les gens sont allés dans l’océan pour échapper aux incendies et aux conditions de fumée, a déclaré le comté de Maui dans un communiqué. La Garde côtière a tweeté qu’un équipage avait sauvé 12 personnes de l’eau au large de Lahaina.

Le comté a tweeté que plusieurs routes à Lahaina avaient été fermées avec un avertissement : « N’allez PAS dans la ville de Lahaina ».

Les incendies étaient répandus à Lahaina, y compris Front Street, un quartier de la ville populaire auprès des touristes, a déclaré le porte-parole du comté de Maui, Mahina Martin, lors d’un entretien téléphonique mercredi matin. La circulation a été très dense alors que les gens tentent d’évacuer et les responsables ont demandé aux personnes qui ne se trouvaient pas dans une zone d’évacuation de s’abriter sur place pour éviter d’augmenter la circulation, a-t-elle déclaré.

Le Service météorologique national a déclaré que l’ouragan Dora, qui passait au sud de la chaîne d’îles à une distance de sécurité de 500 miles (805 kilomètres), était en partie responsable des rafales supérieures à 60 mph (97 km/h) qui ont coupé l’électricité à la tombée de la nuit. , des maisons ébranlées et des hélicoptères de pompiers cloués au sol. Des conditions d’incendie dangereuses créées par des vents forts et une faible humidité devraient durer jusqu’à mercredi après-midi, a indiqué le service météorologique.

La gouverneure par intérim Sylvia Luke a publié une proclamation d’urgence au nom du gouverneur Josh Green, qui voyage, et a activé la Garde nationale d’Hawaï.

Les responsables n’étaient au courant d’aucun décès et ne connaissaient qu’une seule blessure, un pompier qui était dans un état stable dans un hôpital après avoir été inhalé par la fumée, a déclaré Martin. Il n’y a pas de décompte disponible pour le nombre de structures touchées par les incendies ou le nombre de personnes touchées. par des évacuations, mais Martin a déclaré qu’il y avait quatre abris ouverts, avec plus de 1 000 personnes au plus.

« C’est tellement sans précédent », a déclaré Martin, notant que plusieurs districts ont été touchés. Une urgence dans la nuit est terrifiante, dit-elle, et l’obscurité rend difficile l’évaluation de l’étendue des dégâts.

« En ce moment, tout le monde est sur le pont et nous avons hâte que le jour se lève », a-t-elle déclaré.

L’Agence fédérale de gestion des urgences a approuvé une déclaration de catastrophe pour fournir une assistance en cas d’incendie qui menaçait environ 200 maisons dans et autour de Kohala Ranch, une communauté rurale de plus de 500 habitants sur la grande île, selon l’Agence de gestion des urgences d’Hawaï. Lorsque la demande a été faite, le feu avait brûlé plus de 600 acres (243 hectares) et n’était pas maîtrisé. Une grande partie d’Hawaï était sous un avertissement de drapeau rouge qui s’est poursuivi mercredi, et deux autres incendies incontrôlés brûlaient sur la grande île et Maui, ont déclaré des responsables.

Les équipes de pompiers de Maui luttaient contre plusieurs incendies concentrés dans deux zones : la destination touristique populaire de West Maui et une région montagneuse à l’intérieur des terres. Dans l’ouest de Maui, le service 911 n’était pas disponible et les résidents ont été invités à appeler le service de police.

En raison des rafales de vent, les hélicoptères n’ont pas été en mesure de déverser de l’eau sur les incendies depuis le ciel – ou de mesurer des tailles d’incendie plus précises – et les pompiers rencontraient des routes bloquées par des arbres abattus et des lignes électriques alors qu’ils travaillaient sur les incendies à l’intérieur des terres, a déclaré Martin.

Environ 14 500 clients à Maui étaient sans électricité tôt mercredi, selon poweroutage.us.

« C’est certainement l’un des jours les plus difficiles pour notre île étant donné qu’il s’agit de multiples incendies, de multiples évacuations dans les différentes zones du district », a déclaré Martin.

Des vents ont été enregistrés à 80 mph (129 km/h) dans l’intérieur de Maui et un incendie que l’on croyait contenu plus tôt mardi s’est déclaré quelques heures plus tard avec les vents violents, a-t-elle ajouté.

« Le feu peut être à un mile ou plus de votre maison, mais en une minute ou deux, il peut être chez vous », a déclaré le chef adjoint des pompiers Jeff Giesea.

Dans la région de Kula à Maui, au moins deux maisons ont été détruites dans un incendie qui a englouti environ 1,7 miles carrés (4,5 kilomètres carrés), a déclaré le maire de Maui, Richard Bissen. Environ 80 personnes ont été évacuées de 40 maisons, a-t-il dit.

« Nous essayons de protéger les maisons de la communauté », a déclaré le maire de Big Island, Mitch Roth, à propos de l’évacuation d’environ 400 maisons dans quatre communautés du nord de l’île. Mardi, le toit d’une maison a pris feu, a-t-il dit.

Les incendies à Hawaï sont différents de ceux qui brûlent dans l’ouest des États-Unis. Ils ont tendance à éclater dans de grandes prairies sur les côtés secs des îles et sont généralement beaucoup plus petits que les incendies sur le continent.

Les incendies étaient rares à Hawaï et sur d’autres îles tropicales avant l’arrivée des humains, et les écosystèmes indigènes ont évolué sans eux. Cela signifie que de grands dommages environnementaux peuvent survenir lorsque des incendies se déclarent. Par exemple, les incendies enlèvent la végétation. Lorsqu’un incendie est suivi de fortes pluies, la pluie peut transporter de la terre meuble dans l’océan, où elle peut étouffer les récifs coralliens.

Un incendie majeur sur la grande île en 2021 a brûlé des maisons et forcé des milliers de personnes à évacuer.

L’île d’Oahu, où se trouve Honolulu, était également aux prises avec des pannes de courant, des lignes électriques tombées en panne et des problèmes de circulation, a déclaré Adam Weintraub, directeur de la communication de l’Agence de gestion des urgences d’Hawaï.

