Les gens et la compétence sur la politique – Shaw Local

Les deux partis politiques crient « le peuple plutôt que la politique », mais nous devrions plutôt crier « le peuple et la compétence plutôt que la politique ».

En tant que citoyen du comté de McHenry, mon vote me permet de faire entendre ma voix lors des élections locales, étatiques et nationales. Lorsque le bureau du greffier du comté fait des erreurs, mon vote est menacé.

Les excellents reportages du Northwest Herald révèlent que lorsque le comté de McHenry a dû améliorer son bureau du greffier du comté dysfonctionnel, Joe Tirio a continué ses problèmes. Ceux-ci inclus:

Ne pas ajuster les machines à voter lors du changement de langue du bulletin de vote, ce qui entraîne des votes non déclarés et un recomptage à l’échelle du comté. Électeurs recevant les mauvais bulletins de vote. Erreurs de langage lors d’un référendum sur les premiers intervenants. Un appel coûteux devant la Cour suprême de l’Illinois, où elle a déterminé à l’unanimité que Tirio avait commis une erreur en rejetant unilatéralement une question au scrutin. Modifications majeures des cartes de circonscription entraînant confusion et retards. Une conférence téléphonique embarrassante du Conseil des élections de l’Illinois au bureau du greffier du comté pour l’éduquer sur la prévention de futurs problèmes électoraux.

Tirio pense que ses quatre années d’erreurs électorales sont un avantage. Ils ne sont pas.

Le succès de Mary Mahady à la tête du bureau de l’évaluateur du canton de McHenry indique qu’elle a ce qu’il faut pour faire avancer le bureau du greffier du comté avec compétence et compassion. Cela signifie accroître l’accès au vote pour tous les électeurs éligibles, améliorer les processus de vote grâce à l’exactitude, la responsabilité et la transparence et améliorer l’exactitude des archives publiques gérées par le bureau du greffier/archiviste.

Il ne s’agit pas de politique; c’est une question de compétence. Je vote pour la compétence. Je vote pour Mary Mahady.

Dr Bruce A. Lane

