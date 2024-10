Les gens essaient de trouver des endroits où leurs enfants pourront apprendre et jouer après des catastrophes naturelles

BREVARD, Caroline du Nord — Les Weissman ont encore beaucoup à faire pour se remettre de l’ouragan Hélène qui a inondé leur maison le mois dernier.

Ils doivent rechercher les réclamations des assurances privées et remplir des demandes auprès de la Small Business Administration et de l’Agence fédérale de gestion des urgences. Parce que la tempête a coupé l’électricité dans l’ouest de la Caroline du Nord, ils s’inquiètent de la moisissure.

La tempête a également détruit le bureau de Max Weissman, laissant le thérapeute de 45 ans sans aucun endroit où rencontrer ses patients. Et cela a rasé le bâtiment qui abritait l’entreprise de thé où travaillait Aviva Weissman.

Mais les Weissman n’ont pas eu le temps de s’occuper de tout cela car, comme tous les parents, la priorité absolue des Weissman sont leurs enfants. Les écoles sont fermées depuis la tempête et leur fils Avi, 11 ans, a aidé Max à blanchir le sous-sol la semaine dernière. Aviva a brièvement emmené leur fille Reyna, âgée de 7 ans, chez sa famille en Caroline du Sud avant de rentrer chez elle.

Comme tous les enfants, tous deux ont désormais besoin d’une routine et de jouer.

Lundi matin, Weissman a emmené Avi et Reyna dans un camp de jour éphémère gratuit où des dizaines d’enfants fabriquaient des bracelets, dessinaient et jouaient à des jeux surdimensionnés de Jenga et Connect Four dans une grande salle de jeux. Dehors, des filles rebondissaient sur un terrain de marelle alors qu’un match de basket féroce s’échauffait derrière elles.

Le camp est organisé par Project:Camp, une organisation à but non lucratif basée à Los Angeles. Alors que les tempêtes deviennent plus fréquentes et plus violentes, l’organisation se rend de plus en plus dans les communautés touchées par des catastrophes pour aménager des espaces où les enfants peuvent gérer les perturbations et les ravages d’une catastrophe pendant que leurs parents entament le long processus de rétablissement.

« Je me sens plutôt coupable de leur dire tout le temps : « Je n’ai jamais fait face à cela » », a déclaré Weissman. « C’est la première fois que nous sommes confrontés à une pandémie. C’est la première fois que nous sommes confrontés à une inondation. Et j’ai l’impression que ça continue.

Il s’attardait à l’extérieur de la salle de jeux, regardant anxieusement par la fenêtre pour surveiller les enfants tout en répondant aux messages de ses patients.

Le camp Brevard a ouvert ses portes lundi et se poursuivra jusqu’à vendredi. Les écoles devraient ouvrir la semaine prochaine. Project:Camp discute avec les communautés voisines pour savoir où s’installer ensuite. Les écoles ne peuvent pas rouvrir tant que l’eau n’est pas rétablie, et pour certains comtés, on ne sait toujours pas quand cela se produira.

À l’approche de l’ouragan Milton en Floride, Project:Camp se préparait également à la possibilité qu’il soit également nécessaire là-bas.

« Cela a toujours été un manque », a déclaré le Dr Irwin Redlener, directeur fondateur du Centre national de préparation aux catastrophes de l’Université de Columbia et professeur adjoint de pédiatrie à l’Albert Einstein College of Medicine. « Le plus rapidement possible, nous devons commencer à rétablir un certain niveau de normalité pour les enfants après la catastrophe… La nécessité de jouer ne doit pas être sous-estimée », a-t-il déclaré.

Projet : Les bénévoles du camp sont formés à la récupération après un traumatisme. Les enfants participent à des cercles de gratitude, les recentrant sur des pensées positives, et effectuent des contrôles mentaux et émotionnels, ou des contrôles « moi », où ils évaluent ce qu’ils ressentent et apprennent à évaluer leur propre bien-être.

Ils s’amusent aussi.

« Le camp est un espace intrinsèquement thérapeutique pour les enfants », a déclaré Henry Meier, directeur des affaires extérieures de l’organisation et leader du pop-up Brevard. « Ils traitent par le jeu, ils traitent avec leurs pairs. Ainsi, le simple fait de disposer d’un espace qu’ils reconnaissent, dans lequel ils se sentent en sécurité et à l’aise, est le meilleur environnement pour eux en ce moment.

Mardi matin, les Weissman sont retournés au Project:Camp. Max avait l’air plus détendu. Il avait accompli certaines choses et le courant était censé revenir ce jour-là.

Lorsqu’il était venu chercher les enfants la veille au soir, Reyna lui avait dit que c’était « le meilleur camp de tous les temps ». Avi a dit que tout allait bien, mais que c’était suffisant pour Max.

« Dans un langage d’enfant de 11 ans », a-t-il déclaré. « Cela veut dire que c’était fantastique. »

