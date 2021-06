Les gens doivent garder espoir, selon un expert en sauvetage

Vendredi, un vétéran des services d’urgence a exhorté la communauté de Surfside, en Floride, à ne pas perdre espoir alors que les sauveteurs recherchent désespérément des survivants après l’effondrement d’une tour à condos de 12 étages face à l’océan.

« Vous seriez surpris de voir combien de gens peuvent survivre, et c’est le cas ici. Nous ne devrions donc pas perdre espoir », a déclaré Carlos Castillo, qui a aidé à développer le système de recherche et de sauvetage urbain pour les États-Unis, à CNBC « The News with Shepard Smith. »

« J’ai eu une expérience personnelle, la première fois que j’ai répondu était un tremblement de terre dans ce qui était l’Arménie soviétique, à l’époque. Nous avons sauvé une femme de 60 ans qui avait été piégée pendant cinq jours, et elle a survécu », a déclaré Castillo, le directeur du développement de la société de gestion des urgences Tidal Group.

Vendredi soir, 159 personnes étaient toujours portées disparues et au moins quatre personnes ont été confirmées décédées. Les sauveteurs utilisent des marteaux-piqueurs, des pioches, des masses, des pelles et leurs propres mains pour creuser à travers l’épave. Ils utilisent différents types de chiens odorants, y compris certains capables de flairer les corps et d’autres entraînés à sentir les personnes encore en vie. Les sauveteurs ont également apporté de la machinerie lourde pour aider à ramasser d’énormes morceaux de béton et d’autres débris.

Castillo a noté que la machinerie lourde n’est amenée que dans des zones qui n’ont pas de survivants, car il y a toujours un risque d’effondrement secondaire.

« C’est fait avec une précision chirurgicale, comment ils arrivent avec de l’équipement lourd, déplacent les débris les plus lourds, mais la grande majorité est déplacée à la main par les sauveteurs, sachant que chirurgicalement ils doivent atteindre quelqu’un qui peut être piégé par une partie d’un structure permanente », a déclaré Castillo, qui a eu une carrière de 26 ans dans le comté de Miami-Dade en Floride dans les services d’incendie et d’urgence.

La maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, s’est entretenue avec l’hôte Shepard Smith plus tôt vendredi après-midi, et a également exhorté la communauté Surfside à ne pas perdre espoir au milieu des efforts de recherche et de sauvetage.

« J’espère que nous leur faisons savoir que nos pompiers ont de l’espoir. Ils sont là, motivés pour trouver des personnes vivantes, et c’est ce qui les fait avancer chaque jour », a déclaré Levine Cava.

Le maire a ajouté que bien qu’ils se concentrent actuellement sur les efforts de sauvetage, une enquête sera menée sur l’effondrement du bâtiment.

« Bien sûr, nous voulons savoir ce qui a causé cela, et ensuite, comment nous pouvons empêcher que cela ne se reproduise jamais », a déclaré Levine Cava.

