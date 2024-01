Les gens disent que leurs week-ends donnent désormais la priorité au temps passé seul plutôt qu’à la socialisation

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. De plus en plus de TikTokers disent qu’ils ne donnent plus la priorité aux rencontres le week-end. Klaus Vedfelt

Les utilisateurs de TikTok deviennent viraux avec des vidéos sur la façon dont les week-ends se sentent « différents » après la pandémie.

Dans un clip, une femme a déclaré qu’elle n’avait plus envie de socialiser et qu’elle voulait passer son week-end avec une part de gâteau.

Un psychologue a déclaré à BI que la pandémie avait encouragé davantage de personnes à passer du temps seules.

Au plus fort de la pandémie de COVID-19, de nombreux Américains quittaient rarement leur domicile. Beaucoup ont été isolés et ont adapté leurs habitudes de vie pour s’adapter à un mode de vie en quarantaine. Aujourd’hui, même si les restrictions sont levées, des effets sociaux subsistent.

De plus en plus de TikTokers parlent de la façon dont ils préfèrent passer leurs week-ends tranquillement à la maison plutôt que de socialiser. Un psychologue a déclaré à Business Insider que la pandémie a « favorisé une acceptation sociétale plus large du fait de passer du temps seul ».

Le discours a été largement lancé par la TikTokeuse Christina Kwong, qui a posté un clip le 7 janvier, demandant si quelqu’un d’autre avait l’impression que les week-ends sont « différents » maintenant.

“Je ne me soucie plus d’avoir des projets le samedi ou le dimanche”, a déclaré le joueur de 32 ans dans la vidéo, qui a été visionnée plus de 820 000 fois. “Même le vendredi, c’est comme si j’étais prêt à rentrer à la maison.”

Kwong a ajouté qu’elle se sentait contente de savourer une part de gâteau et de l’eau gazeuse, et de ne pas avoir besoin de sortir.

“Est-ce un âge ou est-ce juste un phénomène étrange qui se produit parmi nous tous ?” elle a demandé.

La vidéo a déclenché une vague de personnes d’accord avec elle dans les réponses et les réponses. De nombreux commentateurs ont imputé à la détérioration de l’économie et à l’inflation le fait de faire des sorties un fardeau financier, tandis que d’autres ont déclaré que leur torpeur sociale était le résultat de la pandémie.

“Si je sors de chez moi, je dépense au moins 100 dollars”, a déclaré un commentaire avec plus de 3 000 likes. “Tout est si cher que ce n’est plus amusant.”

“Cela m’a durement frappé il y a quelques mois”, a écrit une autre personne. “Zéro envie de sortir boire un verre dans les bars.”

Un téléspectateur a écrit qu’avoir des projets pour le week-end les ennuyait, et Kwong a répondu en disant que cela la rendait également “irritée”.

Les jeunes privilégient le ressourcement plutôt que la fête le week-end

Kwong a déclaré à Business Insider qu’elle ressentait cela depuis environ un an. Elle a dit qu’elle aimait les voyages, les nouvelles aventures, les anniversaires et les dîners, mais maintenant elle « trouve la paix » en restant à la maison et en se ressourcer.

Elle pense que c’est une combinaison de son vieillissement et d’un résultat naturel de la vie après une pandémie.

“Je pense que nous sommes tous fatigués de naviguer dans un monde d’incertitude dans nos vies et dans la réalité dans laquelle nous vivons”, a déclaré Kwong.

Il y a eu toute une série de clips similaires, de personnes parlant de leur sentiment de tout ce qu’ils désirent consiste à flâner sur le canapé et à regarder la télévision devant les utilisateurs qui bloguent sur leur week-ends solitaires pour remplir le temps.

Dans un point de la vidéo de Kwong avec plus de 700 000 vues, l’utilisateur @thefriendshipexpert a imputé le changement au concept de « solitude apprise ». Citant un article de L’Atlantique À partir de 2023, qui indique qu’il y a eu une solitude accrue associée à un manque de socialisation au cours des dernières années, le TikToker a fait valoir que les gens se sentent plus obligés de rester à la maison et de se détendre le week-end maintenant qu’avant la pandémie.

Dans l’une des études citées, une enquête de mars 2022 menée par le Fondation de la famille Kaiser sur 1 243 adultes américains, 59 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles n’avaient pas complètement repris leurs activités d’avant la pandémie.

Les téléspectateurs étaient d’accord avec les résultats, même si beaucoup ont déclaré qu’ils n’étaient pas contrariés d’être seuls. De nombreux téléspectateurs ont salué cette évolution vers un « monde plus introverti », et certains ont déclaré qu’ils aimaient profiter du week-end pour recharger leur batterie sociale.

“Je passe tout mon temps maintenant à m’entraîner, à marcher, à faire de l’exercice, à travailler, à lire, à dormir, à regarder et à apprendre”, a écrit une personne. “Ma vie n’a jamais été aussi paisible.”

La pandémie a « réduit les pressions sociales », note un psychologue

Yasmine Saad, psychologue clinicienne agréée, a déclaré à BI que les week-ends qui se sentent « différents » pourraient être dus à la pandémie et à d’autres événements et adversités mondiaux qui provoquent du stress.

Saad a déclaré que le « cocooning », ou l’idée selon laquelle les gens se protègent d’un danger potentiel en restant chez eux, est une réponse naturelle aux anxiétés accrues de notre époque.

“Le concept de “chilling” est devenu bien plus qu’une simple activité de loisir”, a-t-elle ajouté. “C’est devenu un élément crucial des mécanismes d’adaptation, permettant aux individus de décompresser et de trouver du réconfort au milieu de la tourmente du monde.”

Elle a déclaré avoir observé une « double tendance » dans les changements de comportement post-pandémiques. Alors que certaines personnes sont devenues nouvellement sociales et actives, d’autres apprécient le rajeunissement qui accompagne le temps passé seul, en particulier dans un monde qui valorise de plus en plus les soins personnels.

« La pandémie a réduit les pressions sociales, permettant aux gens d’adopter leur style de recharge préféré, que ce soit en socialisant ou en profitant de la solitude », a déclaré Saad.

Cela pourrait suggérer que les gens ne ressentent plus l’obligation qu’ils avaient autrefois de passer du temps avec des amis le week-end.

Selon Saad, l’intention derrière les choix d’une personne est le facteur le plus important. Si quelqu’un reste à la maison en raison d’un « évitement excessif » ou du sentiment que socialiser est une obligation, il devrait reconsidérer sa décision, a-t-elle déclaré.

“L’objectif est de s’engager dans des activités qui rééquilibrent et rajeunissent en interne, sans basculer dans les extrêmes”, a déclaré Saad.