Les gens devront porter des masques dans des espaces clos après la Journée de la liberté la semaine prochaine, a-t-il été révélé.

Boris Johnson décrira la nécessité de la prudence en annonçant aujourd’hui que le pays est sur le point d’abandonner les restrictions légales.

Les navetteurs de Londres portent des masques faciaux à King’s Cross Crédit : LNP

Cela signifie la fin de la règle des six et de la distanciation sociale et la réouverture des discothèques à partir du 19 juillet.

Les masques ne seront plus obligatoires après le déploiement des jabs, qui, selon le Premier ministre, ont sauvé 30 000 vies et stoppé 8,5 millions d’infections.

M. Johnson dira lors d’une conférence de presse n°10 que la liberté est « incroyablement proche ».

Mais il avertira : « Les cas augmenteront au fur et à mesure que nous déverrouillerons, alors que nous confirmons nos plans aujourd’hui, notre message sera clair.

« La prudence est absolument vitale et nous devons tous assumer nos responsabilités afin de ne pas annuler nos progrès. » Le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi a déclaré hier que les directives sur les masques « seront très claires ».

Il a déclaré: «On s’attend à ce que les gens portent des masques à l’intérieur, dans des endroits surpeuplés, dans les transports publics.

« C’est à la fois une responsabilité personnelle et une responsabilité d’entreprise. » La patronne de Public Health England, Susan Hopkins, a déclaré que les gens devraient faire de leur mieux pour continuer à travailler à domicile et se masquer dans les espaces surpeuplés après le 19 juillet.

Elle a déclaré que les hospitalisations pourraient atteindre 4 000 par jour et a ajouté: « Ce n’est pas le moment d’être trop enthousiaste à propos des contacts sociaux. »

Tests pour « pingé » LES PERSONNES interrogées par l’application NHS Covid pourraient choisir de passer des tests de flux latéral plutôt que de rester enfermées pendant dix jours. Hier, le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi a déclaré à Sky News qu’un changement avait peut-être été rendu possible par le déploiement des jabs. Il a déclaré: « Cela comprend, par exemple, la possibilité de prendre cinq jours, comme nous l’avons piloté, de tests de flux latéral et de les télécharger sur le système plutôt que de devoir s’auto-isoler. »