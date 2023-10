Les gens devraient arrêter de juger Shehnaaz Gill et arrêter de l’associer à Sidharth Shukla, voici pourquoi

Shehnaaz Gill, ce nom a été entendu pour la première fois parmi le public hindi lorsqu’elle est apparue sur Grand patron 13c’est-à-dire en 2019. En l’espace de cinq ans, beaucoup de choses ont changé dans Shehnaaz GilLa vie de L, et la chose la plus tragique qui lui soit jamais arrivée a été de perdre l’amour de sa vie, Sidharth Shukla. Cela fait 2 ans que Sid est décédé, et lentement et progressivement, même Shehnaaz a évolué, mais malheureusement, ce n’est pas le cas des gens. Jusqu’à présent, Shehnaaz est associée au nom de Sidharth, et c’est Sidnaaz, et c’est effectivement injuste envers elle. Vous ne pensez pas ? Shehnaaz Gill a rencontré Sidharth Shukla dans le Grand patron 13 maison et en a fait son rêve, mais le destin en a décidé autrement. Était-elle en faute ?

Regardez la vidéo de Shehnaaz Gill étant la personne la plus heureuse.

Pendant Shehnaaz GillLors de son apparition dans Bigg Boss, elle a toujours parlé d’avoir de grands rêves et de devenir le plus grand nom de l’industrie, et pourquoi elle a été jugée pour avoir rêvé et réalisé ses rêves après Sidharth Shuklac’est la mort. Les trollers ont atteint un nouveau point bas en portant des jugements personnels sur la vie de Shehnaaz Gill. De la juger pour sa perte de poids à son franc-parler en passant par le port de tenues révélatrices, essentiellement pour sa respiration uniforme, mais pourquoi Sana devrait-elle s’arrêter ? C’était aussi le rêve de son homme Sidharth Shukla, de la voir atteindre des endroits également.

Je l’ai toujours considérée comme la plus intelligente Parce qu’elle comprend les choses les plus complexes dans les relations C’est juste qu’elle garde toujours intacte son émotion et son côté enfantin. De plus, la dernière ligne, mic phek kr marungi agar move on nhn kya, est quelque chose que seul Sana peut dire ?#Shehnaazgill pic.twitter.com/H74F7cdioZ Stan_Wal (Compte fan) (@stan_wal210) 1 octobre 2023

Shehnaaz GilJe vis son rêve même si je suis consciente qu’elle ne pourra jamais vivre son beau rêve d’être avec l’homme de sa vie, Sidharth Shukla. Il est donc grand temps que les gens arrêtent d’être durs avec elle et laissent la fille voler, car elle le dit elle-même, elle est devenue inarrêtable et rien ne l’empêchera de voler. Shehnaaz Gill, le nom qu’on ne peut jamais oublier, est intrépide et elle mérite de vivre sa vie jusqu’au bout.