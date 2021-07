Les gens descendent dans les rues de l’Iran pour protester contre la pénurie d’eau au milieu de la sécheresse la plus grave du pays en 50 ans

Des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes de la province iranienne du Khuzestan jeudi soir, se poursuivant jusqu’à vendredi. On pouvait voir des foules de personnes marchant dans les rues, scandant leur besoin d’eau potable, avec quelques cris, « nous avons soif ! Nous voulons de l’eau !

L’Iran est aux prises avec la sécheresse depuis plus d’une décennie, mais vit actuellement l’une de ses années les plus sèches de mémoire récente. Le tweet ci-dessous indique que les manifestants de Soosangerd scandaient : « Nous avons soif, nous voulons de l’eau. »https://t .co/zVNbSmKKEf – Kian Sharifi (@KianSharifi) 16 juillet 2021

Alors que les manifestations étaient pour la plupart pacifiques, certains manifestants dans les villes de Mahshahr, Kut Abdullah, Khorramshahr et Mollasani auraient tenté de bloquer les routes et de brûler des pneus en signe de protestation.



#اهواززدن لاستیک و بستن بلوار پاسداران توسط جوانان در اعتراض به وضعیت قطع آب در خوزستانشامگاه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۰#قيام_تشنگانpic.twitter.com/tSOg0MAkrT – Iranworkers (@iranworkers) 15 juillet 2021

Les gens se sont également tournés vers les médias sociaux pour diffuser la nouvelle des manifestations, plaidant pour la reconnaissance de la situation actuelle et implorant les internautes de « S’il te plaît, sois leur voix », craignant que les manifestants ne soient confrontés à des violences ou à un black-out médiatique imminent.

Les manifestations dans les villes du sud de l’Iran peuvent être réprimées à tout moment en fermant Internet et/ou en tirant sur les manifestants par les forces de sécurité de la République islamique ! Soyez leur voix.#Khouzestanse#خوزستانse#اعتراضات_سراسریse pic.twitter.com/19eBWbX2Pr — پسر ساحل (@sonofthebeach33) 15 juillet 2021

Des vidéos publiées en ligne montrent des coups de feu.

در ویدیویی منسوب به #اعتراضات در #اهواز در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است چند مامور نیروی انتظامی دیده می‌شوند که در حال تیراندازی به سمت معترضان در #كوى_زويه این شهر هستند.#بحران_آب#اعتراضات_سراری#اهواز#نیروی_انتظامی#ایندیپندنت_فارسیpic.twitter.com/AVHCsIkgtY – Persan indépendant (@indypersian) 16 juillet 2021

Les manifestations qui ont eu lieu jeudi et vendredi pour l’accès à l’eau ne sont pas un événement isolé, mais font partie d’une récente demande d’eau, car l’accès se fait de plus en plus rare dans la région. Le 11 juillet, des centaines d’Arabes iraniens ont manifesté pacifiquement devant le bâtiment du gouverneur pour exiger une résolution de la pénurie. Cependant, beaucoup ont été arrêtés par les autorités.

Le ministre iranien de l’Énergie, Reza Ardakanian, a prévenu les citoyens du pays de la sécheresse, faisant remarquer qu’elle s’avérait être « l’une des années les plus sèches en cinq décennies. » Certaines régions du sud et de l’est du pays ont connu une réduction de 50 à 85 % des pluies.

Dans le Khuzestan riche en pétrole, une province iranienne du sud-ouest qui borde l’Irak, les températures peuvent monter jusqu’à 50 ° C, ce qui signifie que les principales réserves d’eau peuvent souvent s’épuiser, avec des puits et des zones humides asséchant.

