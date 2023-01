Les gens découvrent soudainement de nouvelles saveurs Parle-G et Twitter indien a des pensées

Dis-moi que tu es un Indien sans me dire que tu es un Indien. Nous avons besoin d’un biscuit Parle-G avec Chai tous les matins ! Eh bien, c’est uniquement parce que ces biscuits sont les préférés de tous les Indiens depuis leur enfance. Leur goût incomparable en a fait l’un des biscuits les plus polyvalents dans une maison brune. Mais attention, Desis aime Parle-G pour son goût original et toute modification ne leur va pas bien. Mais récemment, Parle-G a publié de nouvelles saveurs qui, comme d’habitude, ont lancé des discussions en ligne sur Twitter.

Un utilisateur a partagé une photo de la saveur «Avoine et baies» de Parle-G qui a été publiée avec d’autres variétés. Avec plusieurs paquets du nouveau Parle-G diffusés à travers le pays, Twitter indien a suscité différentes réactions à ce sujet. Alors que certains ont dit qu’ils aimeraient essayer les nouvelles saveurs, d’autres ont qualifié cela de « mauvaise idée ».

“Parle G a perdu mon respect… maintenant c’est juste Parle pour moi”, a plaisanté un utilisateur qui n’aimait pas les nouvelles saveurs de l’entreprise. “J’ai beaucoup de pensées à ce sujet, aucune d’entre elles n’est positive. OG Parle G >>>> », a tweeté un autre utilisateur tandis que le troisième a demandé,« s’il vous plait, laissez parler g être parle g, je suis tellement contrarié de voir ce lancement :(“

L’autre groupe d’utilisateurs a préféré les nouvelles variétés et a écrit : “Je l’ai achetée il y a 6 mois et c’était incroyable, la saveur de kismi n’était pas si bonne, mais cette avoine et ces baies étaient incroyables.” Un autre tweep a déclaré: «Ceci et le Parle Kismi Dalchini, les deux sont vraiment bons! Dalchini ParleG a bon goût avec le chai.

ça n’a pas mauvais goût 😭— arya (@aaryak71093272) 3 janvier 2023

Ceci et le Parle Kismi Dalchini, les deux sont vraiment bons! Dalchini ParleG a bon goût avec le chai.— X Æ A-12 Cov-19 (@k0ol1) 2 janvier 2023

Il semble que les saveurs ne soient pas une mauvaise idée pour Parle-G, même si sa saveur classique continue de dominer le cœur des Desis pour toujours !

