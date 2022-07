Les gens “découvrent” les galaxies qui les entourent alors que le télescope James Webb nous transporte dans un nouveau monde

La NASA, en association avec l’ESA (Agence spatiale européenne) et l’ASC (Agence spatiale canadienne), nous a offert les toutes premières images prises par le célèbre télescope spatial James Webb (JWST). Ces images dépeignent parfaitement la vue la plus profonde de l’univers qui n’a jamais été vue auparavant. Dans l’une des images, on peut voir SMACS 0723 qui est un grand groupe d’amas de galaxies qui agissent comme une loupe pour les objets derrière eux.

Au total, cinq images ont été publiées, dont celle de Carina Nebula (une région de formation d’étoiles), Stephan’s Quintet (un groupement de cinq galaxies), Southern Ring Nebula (un corps de nuages ​​interstellaires), WASP-96 b (un gaz géant planète qui montre des traces d’eau, de nuages ​​et de brume) et SMACS 0723 (l’« image infrarouge la plus profonde et la plus nette de l’univers lointain à ce jour »).

Alors que beaucoup ont été fascinés en voyant les images spectaculaires, Twitterati n’a laissé aucune chance et a profité de cette nouvelle en créant des mèmes hilarants.

Plusieurs grandes marques et même des agences gouvernementales ont utilisé ces images pour les mèmes.

L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a déclaré dans un communiqué : “Aujourd’hui, nous présentons à l’humanité une nouvelle vue révolutionnaire du cosmos depuis le télescope spatial James Webb – une vue que le monde n’a jamais vue auparavant.” Certaines des images de ces galaxies et amas d’étoiles lointains n’ont jamais été vues auparavant. L’amas de galaxies est montré sur l’image tel qu’il est apparu il y a 4,6 milliards d’années.

L’observatoire spatial Webb a été lancé plus tôt en décembre dernier via une fusée Ariane 5. L’observatoire spatial est en orbite autour du soleil à une distance de 1,6 million de kilomètres de la Terre à partir d’une zone de l’espace appelée le point de Lagrange.

Le miroir principal du télescope spatial mesure plus de 6,5 mètres de large et est composé de 18 segments de miroir recouverts d’or. Il a du carburant pour fonctionner pendant 10 ans et a également du carburant de réserve pour l’alimenter pendant un certain temps.

