Mais même si ce record ne tombe pas, beaucoup d’autres sont sur le point de le faire. Déjà, la liste des nominés par intérim est la plus diversifiée jamais, et 70 femmes ont été nominées dans 23 catégories, un record. Le mélange éclectique de cette année de nouveaux arrivants et de vétérans garantit pratiquement que l’histoire des Oscars sera écrite lors de la diffusion de la 93e cérémonie des Oscars le 25 avril, et d’ici là, voici quelques-unes des percées potentielles sur lesquelles je garderai un œil.

Il n’y a aucune garantie en cette année inhabituelle, mais il y a maintenant un précédent: dimanche, la Screen Actors Guild a décerné ses prix d’acteur principal aux stars de «Ma Rainey’s Black Bottom», Viola Davis et Chadwick Boseman, tandis que les prix des acteurs de soutien est allé à Daniel Kaluuya («Judas et le Messie noir») et Yuh-Jung Youn («Minari»).

La victoire du meilleur acteur de Chadwick Boseman pour «Ma Rainey’s Black Bottom» est si assurée que vous seriez pardonné d’avoir oublié à quel point une victoire posthume aux Oscars est en réalité rare. Boseman n’est que le huitième acteur à être nominé après sa mort, et seuls deux ont gagné auparavant: Heath Ledger pour «The Dark Knight» et Peter Finch pour «Network». Les deux hommes avaient déjà été nominés, alors Boseman est sur le point de devenir le premier acteur à remporter un Oscar à titre posthume pour sa seule fois à la chauve-souris.

Netflix peut-il enfin remporter la meilleure image? «The Trial of the Chicago 7» vient de remporter le premier prix de SAG, un exploit qu’aucun service de streaming n’a jamais accompli auparavant. Dans une année où la plupart des gens regardaient des films de chez eux, une victoire en streaming semblerait appropriée; malgré toutes les incursions de Netflix avec Oscar («Roma» a failli remporter le premier prix il y a deux ans, et le drame d’époque du streamer «Mank» a remporté le plus de nominations cette année), ce trophée de la meilleure image est atteindre.

Et si Zhao et Fennell remportent des victoires dans leurs courses de scénario – Fennell, la gagnante de la Writers Guild, est nominée pour son scénario original – ce sera la première fois que les deux catégories d’écriture de scénario récompenseront une femme la même année.

Même quelques-unes de ces victoires entreraient dans l’histoire. Zhao est la première femme de couleur à être nominée dans la catégorie réalisation, et pourrait devenir la deuxième femme à y gagner, rejoignant Kathryn Bigelow («The Hurt Locker»). Elle affronte la réalisatrice de «Promising Young Woman» Emerald Fennell, qui est la première femme à être nominée dans cette catégorie pour son premier film; seules cinq femmes ont déjà été nominées pour le meilleur réalisateur auparavant, et c’est la première fois que nous en avons deux la même année.

Jusqu’où peut aller Chloé Zhao? La réalisatrice de «Nomadland» est déjà devenue la femme la plus nominée en une seule année, et si elle balaie les quatre catégories dans lesquelles elle est reconnue – montage, scénario adapté, réalisation et photo – elle deviendra la femme la plus gagnante jamais présentée lors d’une cérémonie aux Oscars .

Dans le cas peu probable où l’Oscar du meilleur acteur irait à quelqu’un d’autre, il reste encore beaucoup d’histoire à faire. Anthony Hopkins («The Father») deviendrait l’homme le plus âgé à s’imposer dans cette catégorie, et à 83 ans, il est déjà le plus ancien candidat au meilleur acteur de tous les temps. La star de «Sound of Metal» Riz Ahmed est le premier musulman à être nominé pour le meilleur acteur, et le patriarche «Minari» Steven Yeun est le premier Américain d’origine asiatique; si l’un ou l’autre gagne, cela rendrait leurs percées culturelles encore plus résonnantes.

L’inclusion de Viola Davis et Andra Day («Les États-Unis contre Billie Holiday») dans la course de la meilleure actrice représente seulement la deuxième fois dans l’histoire des Oscars que la catégorie a présenté plus d’un concurrent noir; la dernière fois, c’était en 1973, lorsque Cicely Tyson a été nominé pour «Sounder» et Diana Ross pour «Lady Sings the Blues» (et comme Day, Ross jouait également Billie Holiday). Si Davis gagne cette année, elle deviendrait la deuxième actrice noire après Halle Berry à s’imposer dans cette catégorie.

Deux victoires pour Davis et Boseman feraient également de «Ma Rainey’s Black Bottom» le huitième film à remporter les deux Oscars – un exploit non réussi depuis 1997 «As Good as It Gets» – et le premier à le faire sans un meilleur – nomination d’image. Ce camouflet semble particulièrement flagrant maintenant puisque le film est bien placé pour deux autres victoires, qui feraient toutes deux également l’histoire: Mia Neal et Jamika Wilson pourraient devenir les premières femmes noires à remporter l’Oscar du maquillage et de la coiffure, tandis que les 89- La créatrice de costumes Ann Roth, âgée d’un an, est sur le point de devenir la femme la plus âgée à remporter un Oscar.

Meilleur acteur dans un second rôle et meilleure actrice dans un second rôle

La course d’acteurs de soutien n’a jamais présenté trois nominés noirs la même année, ni deux nominés noirs du même film (Daniel Kaluuya et Lakeith Stanfield de «Judas and the Black Messiah»). L’autre nominé pour les Black, la star de «One Night in Miami» Leslie Odom Jr., a également été nominé dans la catégorie de la meilleure chanson, un double dip jadis rare qui s’est maintenant produit chacune des quatre dernières années, avec Cynthia Erivo pour « Harriet », Lady Gaga pour« A Star Is Born »et Mary J. Blige pour« Mudbound »complètent la liste.

En parlant de deux fois aux Oscars, Olivia Colman a remporté le prix de la meilleure actrice il y a à peine deux ans pour « The Favorite », et si elle obtient une statue pour « The Father » (elle est prête pour l’actrice de soutien), elle deviendra l’une des actrices les plus rapides à attrapez deux Oscars: Seules Katharine Hepburn et Luise Rainer l’ont fait plus rapidement, avec des victoires consécutives. Si l’actrice de soutien Oscar allait plutôt à Yuh-Jung Youn, elle serait le premier acteur coréen à remporter un Oscar.

Et puis il y a Glenn Close, nominé pour l’actrice de soutien pour «Hillbilly Elegy». Close est déjà la seule actrice à remporter sept nominations sans victoire, et si elle perd à nouveau cette année, elle égalera le record de Peter O’Toole de huit nominations sans victoire pour l’actrice. (O’Toole a au moins reçu un Oscar honorifique non compétitif en 2002, alors qu’il était plus jeune que Close, âgé de 74 ans.)

La victoire la plus proche de Close a été probablement il y a deux ans pour «The Wife», quand elle a perdu l’Oscar de la meilleure actrice contre… enfin, Olivia Colman. Et Close a failli être contraint à un face-à-face avec un autre fantôme des Oscars cette année, lorsque Jodie Foster a remporté le Golden Globe de l’actrice de soutien pour «The Mauritanian» et a failli faire partie de la programmation des Oscars aussi: en 1989, c’était La performance de Foster dans «The Accused» qui a prévalu sur Close’s dans «Dangerous Liaisons».