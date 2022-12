Les gens de Bangalore parlent des cadeaux qu’ils ramènent du bureau à la maison dans ce message Reddit

De nombreux bureaux offrent à leurs employés le privilège de cadeaux. Outre la papeterie, il y a du café, des biscuits et bien plus encore. Élaborant sur la même chose, un fil a été lancé sur Reddit. L’un des utilisateurs s’est rendu sur le subreddit r/bangalore pour demander à d’autres Bangalorais quelles sont les choses qu’ils aiment ramener très régulièrement du bureau à la maison. «À ceux qui reçoivent des collations et de la nourriture gratuites de vos bureaux, que ramenez-vous généralement à la maison? J’ai vu beaucoup de gens prendre des boissons gazeuses, des jus de fruits et des chips en quittant le bureau tous les jours. Il sert à certains comme en-cas dans la circulation, ou pour certains célibataires, il peut même s’agir d’un dîner”, lit-on dans le post.

Le message est maintenant devenu viral avec près de 200 commentaires. « Mon entreprise avait des tasses à café uniques (avec un certain logo) à disposition dans l’armoire du bureau. Les gens le prenaient comme des colporteurs et le laissaient simplement dans l’évier de la cuisine ou le jetaient à la poubelle. Les armoires de bureau étaient réapprovisionnées chaque semaine. Ce qui s’est cassé le dos, c’est quand notre vice-président a trouvé certaines de ces tasses sur Olx. Ensuite, le placard a disparu et tout le monde a reçu une tasse en rejoignant l’entreprise et c’est tout », a commenté un utilisateur de Reddit.

Une autre personne a écrit: «Je connais une entreprise qui stockait des boîtes de jus Tropicana de 1 litre et des bouteilles de boissons gazeuses de 1 litre. Le personnel avait l’habitude de vider presque le réfrigérateur tous les jours et de ramener des choses à la maison. Quelques jours plus tard, le frigo a disparu.”

Une personne a écrit: “Ici pour le commentaire” Je ramène le stress et la fatigue “.”

Critiquant l’idée de ramener des choses à la maison, une personne a écrit : « Les collations/boissons ne sont pas destinées à être consommées à la maison, elles ne sont pas destinées à être consommées par les membres de la famille. Sur mon lieu de travail, les RH avaient donné une conférence à un employé qui venait d’Inde et qui prenait des collations et des boissons tous les jours pour son enfant. Ils l’ont suivi d’un long e-mail à l’ensemble de l’organisation. Mon entreprise commandait également des centaines de t-shirts pour un groupe de 50 personnes afin de célébrer des jalons. Même alors, peu de gens lents n’en auraient pas. Ils ont découvert que ces gens qui deviennent fous avec des trucs gratuits attrapaient chacun de nombreux t-shirts. Ils ont dû mettre fin à une telle pratique et suivre la distribution manuellement. Ce système d’abus d’honneur est triste.”

