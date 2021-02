«  Les gens coupent l’électricité parce qu’ils ne peuvent pas se le permettre  », a déclaré à RT une femme texane avec une facture d’électricité de 11000 $

Les infrastructures du Texas n’étaient pas prêtes pour la tempête hivernale qui a paralysé l’État cette semaine, et il est injuste que les travailleurs soient maintenant obligés de payer le prix, a déclaré à RT une femme locale, qui a reçu une facture d’électricité choquante.

Les tuyaux de sa maison ont éclaté et l’eau a été coupée pendant quatre jours, mais il s’est avéré que ce n’était pas le pire qui soit arrivé à Akilah Scott-Amos pendant la vague de froid texane. Alors qu’elle a eu la chance de ne subir qu’une brève coupure de courant, la facture d’électricité de 11 000 $ qu’elle a reçue a dépassé toutes ses attentes les plus folles.

La femme a été facturée autant parce qu’elle est desservie par un détaillant en gros d’électricité. Un tel arrangement est attrayant lorsque le marché est stable – Scott-Amos a généralement payé environ 40 $ ou 50 $ pendant cette période – mais s’est avéré désastreux en temps de crise, pour laquelle l’État et sa compagnie d’électricité. « N’étaient pas préparés. »

«Je ne peux absolument pas me le permettre» elle a dit de l’énorme facture, insistant sur le fait qu’elle avait économisé autant d’énergie que possible pendant ces jours difficiles.

Ils ont malheureusement mis cela sur les familles ouvrières et de la classe moyenne. Cela va briser financièrement beaucoup de gens.

Après avoir raconté son histoire aux médias pour la première fois, Scott-Amos a reçu des messages de nombreuses familles du Texas, qui se sont retrouvées dans une situation désolante similaire.

C’est arrivé au point où les gens coupent leur courant parce qu’ils ne peuvent pas se le permettre.

La femme a déclaré qu’elle comprenait que les autorités accordent la priorité à l’aide à ceux qui ont le plus souffert. «Mais les gens, qui avaient le pouvoir [and] ont été facturés 300 fois plus que le taux du marché, de sorte qu’ils [companies] pourrait faire un profit » ne devrait pas être abandonnée aussi, a-t-elle insisté. Pour l’instant, Scott-Amos et d’autres comme elle ne sont admissibles à aucun soutien gouvernemental.

« Les prix abusifs ne devraient pas être autorisés pendant cette période, » a-t-elle déclaré, faisant référence à la fois à la vague de froid et à la pandémie de Covid-19, et a exhorté les autorités à intervenir, ajoutant que « Les services publics de base ne devraient pas coûter des milliers. »

