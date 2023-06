Les gens contre Loblaws ; problèmes d’achat de voitures: aide-mémoire Marketplace de CBC

Vous manquez quelque chose cette semaine ? Ne pas paniquer. Radio-Canada Marché rassemble les nouvelles sur les consommateurs et la santé dont vous avez besoin.

Les clients de Loblaw protestent contre une politique de vérification des reçus introduite dans certains magasins

Un magasin peut-il exiger de voir votre reçu ? L’utilisation accrue des caisses automatiques dans des magasins comme Walmart a entraîné le contrôle des sacs et des reçus des clients, mais y est-il légalement autorisé ?

Plusieurs acheteurs se sont plaints à CBC News des affiches dans certaines épiceries appartenant à Loblaw introduisant une nouvelle politique selon laquelle les employés peuvent vérifier les reçus et / ou les sacs à la sortie du magasin.

Les clients disent avoir repéré des enseignes dans au moins un magasin de la région de Halifax et plusieurs en Ontario.

Loblaw Companies Ltd. n’a pas fourni de détails sur les chèques de réception, sauf pour dire dans un courriel à CBC News que les panneaux ont été affichés dans certains magasins pour informer les clients d’un « changement de pratique à l’emplacement ».

Selon le libellé des panneaux, le but des contrôles de réception est de « valider et maintenir l’exactitude de l’inventaire ».

« ‘L’exactitude de l’inventaire’ est une façon ironique, je pense, de dire, ‘Il y a beaucoup de [theft] qui se passe dans le magasin », a déclaré l’avocate pénale Kyla Lee.

Elle dit que les détaillants introduisent souvent des contrôles de reçus, ainsi que des fouilles de sacs, comme moyen de dissuasion contre le vol.

Bien qu’il ne dispose pas de données concrètes, le Conseil canadien du commerce de détail affirme que le vol à l’étalage est en hausse, en partie à cause de la hausse de l’inflation. Selon Statistique Canada, les prix des produits d’épicerie ont augmenté de 9,1 % en avril par rapport à il y a un an.

Malgré l’augmentation signalée des vols, les experts du secteur affirment que la vérification des reçus n’est peut-être pas judicieuse, car elle peut entraîner des problèmes juridiques, des plaintes relatives aux droits de l’homme et de mauvaises relations publiques.

Les panneaux dans de nombreux magasins Loblaws ont maintenant disparu, mais Loblaw a défendu la politique, déclarant à CBC News que ce n’était « pas inhabituel dans l’industrie de la vente au détail ». En savoir plus

L’achat d’une voiture n’a jamais été aussi cher, en supposant que vous puissiez même en trouver une. Voici pourquoi

Un client lance les pneus d’un nouveau SUV chez un concessionnaire. Le prix moyen d’une voiture neuve a augmenté de 30 % depuis 2019. (Daniel Acker/Bloomberg)

Si vous cherchez à acheter une nouvelle voiture, vous voudrez peut-être planifier à l’avance, car l’industrie continue de subir les répercussions de la pandémie.

Les fermetures d’usines dues au COVID-19 ont provoqué des pénuries généralisées de pièces, se traduisant par un manque historique de véhicules finis à vendre sur les lots des concessionnaires. Et du côté de la demande, les consommateurs étaient beaucoup moins désireux d’acheter ce qui était disponible, car l’incertitude économique les avait obligés à conserver leurs voitures existantes bien plus longtemps que d’habitude.

Trois ans plus tard, la plupart des maillons faibles de la chaîne d’approvisionnement ont été corrigés et les clients sont enfin d’humeur à acheter à nouveau un nouveau jeu de roues, pour faire face à une nouvelle énigme : les prix sont plus élevés qu’ils ne l’ont jamais été – et c’est si vous pouvez même trouver une voiture à vendre.

Une cliente a déclaré à CBC qu’elle était allée acheter un Toyota Rav4 Prime rechargeable à Edmonton, le concessionnaire a déclaré que la liste d’attente était d’environ huit ans. La version non hybride ? Une année.

Les longs délais d’attente pour les voitures sont à l’échelle de l’industrie. Les données de DesRosiers Automotive Consultants montrent qu’au premier trimestre de 2023, en moyenne, les concessionnaires de voitures neuves canadiens n’avaient qu’environ 42 % de l’inventaire qu’ils auraient eu avant la pandémie. C’est mieux que les 19% qu’ils avaient à la même époque un an plus tôt, mais toujours moins de la moitié de ce qui pourrait être considéré comme normal.

Huw Williams, responsable des affaires publiques de l’Association canadienne des concessionnaires d’automobiles (CADA), a déclaré que même si les choses sont plus proches de la normale qu’elles ne l’ont été depuis un certain temps, il existe encore de grandes lacunes dans la chaîne – et elles sont souvent liées à l’entreprise – spécifique.

« Il y a des constructeurs automobiles qui – pour une raison quelconque, ce n’est même pas toujours clair pour nous – réussissent mieux à gérer leur chaîne d’approvisionnement », a-t-il déclaré. « Mais tous les concessionnaires du pays veulent plus de voitures mais ne peuvent pas les obtenir. »

Les longues attentes entraînent des prix encore plus élevés. Le prix moyen d’une voiture de tourisme est actuellement de 45 000 $, en hausse de 30 % depuis 2019. En savoir plus

Manger sainement est difficile. C’est encore plus difficile pour les personnes qui peuvent à peine se permettre de manger

Manger sainement coûte de plus en plus cher et les banques alimentaires peinent à répondre à la demande. (Nicola MacLeod/CBC)

Nous ressentons tous les effets de l’inflation, mais ceux qui ont des restrictions alimentaires le ressentent encore plus.

Julie Greene, directrice générale adjointe de Celiac Canada, affirme qu’un régime sans gluten est le seul soulagement de la maladie cœliaque.

« Et malheureusement, le coût des aliments sans gluten est incroyablement cher en ce moment. »

Trouver des aliments de spécialité n’est ni facile ni abordable, dit-elle.

« Lorsque vous allez à l’épicerie, vous savez que vous faites votre calcul de risque : ‘Cet aliment est-il sûr ou non ?’ Maintenant, vous devez ajouter : ‘Est-ce que je peux me le permettre ou pas ?' », a-t-elle dit. « Et ensuite : ‘Dois-je ajuster le reste de mon budget pour que cela fonctionne ?’ C’est là que ça commence à être un fardeau. »

La maladie coeliaque est une maladie auto-immune dans laquelle la consommation de gluten déclenche une réaction inflammatoire dans le corps d’une personne et affecte sa capacité à absorber les nutriments.

Il n’y a pas que les aliments sans gluten. Les personnes atteintes de diabète, de maladies cardiaques et d’autres problèmes de santé le ressentent également.

La directrice principale de Diabète Canada, Ann Besner, affirme que la gestion quotidienne du diabète est beaucoup plus difficile dans les ménages souffrant d’insécurité alimentaire.

« Un manque de nourriture peut rendre très difficile de manger régulièrement, ce qui est important lorsque vous vivez avec le diabète », a-t-elle déclaré. « Lorsque vous ne mangez pas régulièrement, cela peut rendre votre glycémie beaucoup plus difficile à gérer. Et puis, le diabète est certainement une condition dans laquelle il est très difficile de se maintenir. »

Besner affirme que le soutien financier des gouvernements et la collaboration avec les organisations communautaires sont des moyens de lutter contre l’insécurité alimentaire.

« Nous recevons des gens qui appellent notre organisation pour diverses références vers des soutiens communautaires et il existe de nombreux excellents programmes, mais les gens ont vraiment du mal et nous savons que pour résoudre ce problème, il faudra une approche systémique globale », a-t-elle déclaré.

« Ainsi, chez Diabète Canada, nous demandons aux gouvernements, y compris le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, de financer l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie provinciale globale sur le diabète. » En savoir plus

