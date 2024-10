Les gens confondent encore ce logo Nike Air avec l’emblème Wingstop

Les gourmets et les sneakerheads sont perplexes depuis des années face à l’étrange similitude de ces logos totalement indépendants. Bien qu’il existe d’innombrables grandes marques avec des logos ridiculement similaires, l’un des cas les plus inattendus concerne l’emblématique sneaker Air Jordan et la modeste chaîne de restauration rapide Wingstop.

Même si, en y regardant de plus près, les deux logos ailés complexes ont leurs différences, cela n’a pas empêché les fans de se moquer des designs similaires. Ce qui a commencé comme un mème Internet est devenu une opportunité marketing en or pour Wingstop et bien qu’il n’y ait aucune preuve que cela devienne une réalité, j’attends toujours la fin de la collaboration officielle de Nike.

J’ai réalisé aujourd’hui que Wingstop a un look Nike + Retro Air Jordan discret avec leur marque. De plus, les ailes de poivre citronné sont incroyables pic.twitter.com/SYz60fG62C16 juillet 2023

Si la composition générale des logos est assez similaire, les différences de design sont indéniables. Le logo rétro Air Jordan présente un ballon de basket encadré par son mot-symbole emblématique, ainsi qu’un motif d’aile à plusieurs niveaux, tandis que la chaîne de restauration rapide présente un logo plat de style emblème.

Capitalisant sur le mème, Wingstop est allé jusqu’à commander des « Lemon Pepper 1 » personnalisées à un personnalisateur de baskets. Le chirurgien de la chaussure. Les baskets basses vertes et blanches arborent le logo Wingstop ainsi qu’une broderie tactile pour imiter la texture du poulet frit emblématique de la chaîne de restauration rapide. Offerts aux fans dans le cadre d’un concours promotionnel, les coups de pied personnalisés étaient une façon ludique d’adopter le mélange de logo viral, mais pour l’instant, il semble que ce soit ce qui se rapproche le plus d’un Wingstop x Nike Air Jordan officiel. collaboration.

.@wingstop a officiellement dévoilé ses Lemon Pepper 1s 😋🔥👟🍗 pic.twitter.com/W0mr5EN8oY3 juin 2022

