Les gens composent dans la nostalgie, partagent des conceptions de téléphone originales des années 2000 dans le fil Twitter viral

La technologie est en constante évolution. Les téléphones et le design que vous avez aujourd’hui se transformeront complètement dans quelques années. Tout comme, les conceptions que nous avions au début des années 2000 semblent si étranges maintenant. Un fil de discussion sur le même sujet devient viral et rend les internautes nostalgiques. Lancé par l’utilisateur de Twitter Gerry McBride, le fil se concentre sur différents modèles de téléphones du début des années 2000. “Cette chose était idéale si vous deviez prendre des photos de documents russes sous couverture à Moscou, oui aussi c’est une étiquette dessus comme si c’était un t-shirt”, a écrit l’utilisateur de Twitter en partageant un modèle bizarre. plus comme un baladeur.

Rappelez-vous les modèles avec les claviers les plus bizarres, les retournements les plus fous et les caméras à l’arrière pour prendre des photos. Sinon, regardez ce fil et faites un tour dans le passé :

Cette chose était idéale si vous deviez prendre des photos de documents russes sous couverture à Moscou, oui aussi c’est une étiquette dessus comme si c’était un t-shirt pic.twitter.com/XGc302ubGk—Gerry McBride (@GerryMcBride) 13 novembre 2022

“Qu’est-ce que je rate? Fais-moi savoir. Quoi qu’il en soit, les téléphones avec des pièces mobiles me manquent vraiment. C’est peut-être pour cette raison que je reçois toujours une coque pour mon iPhone qui ressemble à un petit livre/portefeuille en cuir”, a écrit l’utilisateur en demandant à d’autres de partager ses créations de téléphone.

“J’ai eu un autre 3310, puis j’ai opté pour le Sharp GX10, et je pensais que j’étais de la merde avec ce truc. Oui, il prend des photos. Photos en COULEUR. Observez, tenez-vous simplement là. Ne bougez pas. Ok, deux secondes, ne bougez pas. Ne mo- ah merde, tu as déménagé. Eh bien oui, c’est flou, tu as bougé !”, a écrit l’utilisateur de Twitter en partageant un téléphone à clapet.

Un de plus – voici un téléphone que j’avais, le Sony Ericsson W995. Rien d’inhabituel à ce sujet, un clavier coulissant, etc. Mais il y avait une petite béquille qui vous permettait de le soutenir pour regarder des vidéos ! n’est-ce pas quelque chose ? ! Où est cette innovation maintenant ? ! pic.twitter.com/xSjw7Vfxi6—Gerry McBride (@GerryMcBride) 14 novembre 2022

Voici ce que les gens ont partagé :

C’était un beau téléphone solidement construit, c’était le dernier non iPhone que j’avais. Il avait cet écran miroir et était en concurrence sur le marché des “téléphones pour filles” avec le Nokia 7373. Avant cela, j’avais le magnifique Motorola Razr rose choquant. pic.twitter.com/hnjpQ6pL4W– Cathryn Fraser (@cathrynfraser) 14 novembre 2022

Quel téléphone utilisiez-vous au début des années 2000 ?

