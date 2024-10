Les gens autour de Justin Bieber « inquiets » après l’arrestation de Diddy

Des agents fédéraux ont arrêté le géant du hip-hop Sean « Diddy » Combs en septembre 2024 pour racket, trafic sexuel et transport pour se livrer à la prostitution. Combs a plaidé non coupable des accusations et reste en prison jusqu’à la date prévue de son procès en mai 2024. Ces dernières semaines, des clips refaits de Justin Bieber et Combs ont fait surface dans les médias. Voici ce qu’une source a dit concernant la façon dont les gens autour de Bieber sont « généralement inquiets pour lui » au milieu de l’arrestation de Combs.

Justin Bieber a des proches « généralement inquiets » après l’arrestation de Sean « Diddy » Combs, selon une source

Justin Bieber n’a pas été officiellement nommé dans l’affaire Sean « Diddy » Combs. Cependant, de vieux clips de Combs traînant avec un jeune Bieber continuent de circuler dans les médias. Un clip viral montre Bieber, 15 ans, traînant avec Combs chez Combs. Combs explique dans le clip que lui et Bieber ont passé 48 heures ensemble, et qu’ils n’ont pas pu pleinement…