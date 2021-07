« Les gens au-dessus du profit »: des milliers de personnes descendent dans les rues au Brésil, en colère contre le président Bolsonaro dans une nouvelle vague de manifestations majeures (VIDEO)

Des manifestants ont inondé les rues du Brésil, y compris un rassemblement massif dans sa plus grande ville, Sao Paulo, critiquant la gestion par le gouvernement de la pandémie de coronavirus et son implication présumée dans la déforestation en Amazonie.

Des manifestations ont été organisées dans plus de 300 endroits à travers le Brésil et à l’étranger, ont rapporté samedi les médias locaux. À Sao Paulo, l’une des villes les plus peuplées du monde, des manifestants ont inondé les rues, comme le montrent les images de l’agence vidéo Ruptly de RT. Ils portaient d’énormes banderoles lisant ‘Les gens au-dessus du profit‘ et ‘Vie, pain, vaccin et éducation‘. Signes exigeant la destitution du président du Brésil, ‘Forum Bolsonaro‘ (Bolsonaro Out), ‘Suffisant‘, et ‘Responsable ou inutile » ont également été vus. Alors que beaucoup sont venus avec des bannières faites à la main, des ballons et des autocollants ont également été distribués.

« Nos peuples sont massacrés, nos forêts amazoniennes sont tuées par des intérêts corporatistes, par les intérêts d’une élite qui se fiche que les pauvres n’aient accès à rien», a déclaré un manifestant à Ruptly. D’autres ont accusé Bolsonaro de corruption, se disant indignés par les récents développements concernant les vaccins.

Vendredi, la Cour suprême a autorisé la tenue d’une enquête sur Bolsonaro, parmi d’autres hauts fonctionnaires, sur des irrégularités présumées dans un accord sur le vaccin Covid-19. Alors que les autorités ont été critiquées pour la lenteur du déploiement des vaccins, de nouvelles preuves ont émergé suggérant des prix excessifs et de la corruption liés à l’achat de plusieurs millions de doses en Inde. Bolsonaro et d’autres responsables impliqués dans l’affaire nient tout acte répréhensible, affirmant que la question était entre les mains du ministre de la Santé de l’époque, qui n’a rien trouvé d’anormal concernant le contrat. Il est désormais suspendu dans l’attente de l’enquête.

Un autre scandale concernant les forêts tropicales amazoniennes était également à l’ordre du jour des manifestants. Bolsonaro et son gouvernement sont accusés d’être impliqués dans la déforestation illégale et d’autres activités destructrices dans les forêts tropicales. Les autorités affirment toutefois prendre des mesures pour protéger l’Amazonie. Le mois dernier, des troupes ont été déployées dans les forêts tropicales sur ordre du président, chargées de lutter contre une recrudescence de l’exploitation forestière illégale.

Les dernières manifestations brésiliennes se sont propagées dans le monde entier, alors que des personnes portant des banderoles anti-Bolsonaro se sont également rassemblées dans plusieurs villes européennes, dont Vienne, Berlin, Amsterdam et Paris. ‘Bolsonaro absent‘ a été vu par des milliers de spectateurs lors du Tour de France, comme c’était écrit à la craie sur le chemin des cyclistes.

