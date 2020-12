Pour ralentir la propagation du COVID-19, les États-Unis, le Canada et le Mexique ont convenu en mars de fermer leurs frontières communes aux voyages non essentiels.

Neuf mois plus tard, c’est Noël. Les familles du monde entier sont déconnectées, mais peut-être pas plus que celles qui sont piégées de part et d’autre d’une frontière internationale. Certains ne peuvent légalement pas traverser, et d’autres ne peuvent pas se permettre de subir des quarantaines s’ils le font.

Pourtant, l’esprit des fêtes survit. Le long des deux frontières, les photographes de l’AP ont trouvé des familles se connectant de manière plus petite et plus intime, surmontant des obstacles inhabituels pour des célébrations partagées.

À la frontière américano-mexicaine, la plupart des années apportent des célébrations festives de Las Posadas; la tradition séculaire pratiquée au Mexique se reproduit à travers le chant de la recherche de refuge de Marie et Joseph à Bethléem.

Pas cette année. En plus des restrictions liées aux virus, les gens font face à un autre obstacle: le mur frontalier du président Donald Trump qui s’étend sur des centaines de kilomètres et est toujours en construction.

Une petite fille de l’Arizona a récemment passé son bras à travers des lattes d’acier géantes du mur frontalier, se disputant une poupée alors qu’elle regardait le ciel. Un petit garçon tendit la main à travers le mur pour un câlin, l’air fatigué et sérieux.

Comparez cela avec les scènes à 2 500 milles (4 023 kilomètres) à la frontière canado-américaine.

Une courte bande de ruban jaune de la police est la seule chose qui sépare Derby Line, Vermont, et Stanstead, Québec.

Récemment, l’ambiance à l’extérieur de la majestueuse bibliothèque de style victorien où les gens des deux pays viennent se rassembler était festive et légère.

Une famille déplia des chaises dans la neige, emmitouflées dans des manteaux d’hiver des deux côtés de la frontière. Ils ont joyeusement échangé des cartes de Noël sur la bande de la police, discutant aimablement comme s’il n’y avait pas de barrière.

Un policier frontalier canadien est venu mais seulement pour faire déplacer sa voiture.

Les motivations pour se rencontrer de cette manière varient: la Dre Tamsin Durand, médecin dans un hôpital du Vermont, a rendu visite à ses parents canadiens de l’autre côté du ruban jaune, refusant d’entrer au Canada car cela déclencherait une quarantaine de deux semaines. Alors elle, son mari et son fils de 3 ans, viennent lui rendre visite.

L’histoire continue

Parcourez 4 500 milles (4 506 kilomètres) à l’ouest jusqu’au parc d’État historique de Peace Arch à Blaine, dans l’État de Washington, où les Canadiens ont marché d’une rue parallèle à la frontière à travers un fossé trempé de pluie séparant les deux pays, beaucoup transportant des tentes, des sacs de couchage, de la nourriture et autres effets personnels pour une visite avec des Américains.

Pour entrer aux États-Unis, ils ont parcouru une descente courte mais glissante. Les agents de la Gendarmerie royale du Canada ont vérifié les documents d’identité des Canadiens à leur retour. Un panneau indiquant «Quitter la frontière des États-Unis» leur a rappelé la fracture internationale.

Des couples ont eu une romance dans le parc; les enfants ont joué. Faith Dancey, de White Rock, en Colombie-Britannique, était tout sourire avec sa robe de mariée dans le vent alors qu’elle marchait sur l’herbe bien entretenue avec son nouveau mari. Drew MacPherson, de Bellingham, Washington, lui a fait une joyeuse chevauchée avant son retour au Canada. Il est resté aux États-Unis.

Ce n’est pas si simple à la frontière mexicaine. À Calexico, en Californie, une célébration transfrontalière prévue n’a eu lieu qu’aux États-Unis, car un chantier de construction a bloqué l’accès aux participants à Mexicali, au Mexique, une ville industrielle tentaculaire de 1 million d’habitants.

Une douzaine de personnes portant des masques ont attendu à Calexico pour célébrer avec les Mexicains le 12 décembre, jour de la patronne du Mexique, Notre-Dame de Guadalupe. Les Américains se sont rassemblés de l’autre côté, trop loin pour voir ou parler à leurs proches, et se sont ralliés pour l’ouverture des frontières.

Ils ont laissé des fleurs et des bougies. Ils ont touché le mur avant de partir.

____

Par les photographes de l’Associated Press Gregory Bull à Calexico, Californie, Ross Franklin à Douglas, Arizona et Elaine Thompson à Blaine, Washington. La photographe Elise Amendola et l’écrivain Wilson Ring ont contribué de Derby Line, Vermont.