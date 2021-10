Les gens apprécient les conversations profondes et significatives avec des étrangers, selon une étude

S’engager dans de petites conversations avec des inconnus ne vient pas naturellement à tout le monde, et encore moins avoir une conversation profonde et significative avec eux. Cependant, une nouvelle recherche a suggéré que les gens veulent avoir des conversations profondes et significatives avec des étrangers, mais leurs notions préconçues et leurs appréhensions les empêchent de s’engager dans des conversations saines avec des étrangers. Les conclusions de la étudier ont été publiés dans le Journal of Personality and Social Psychology par l’American Psychological Association plus tôt cette semaine.

Pour l’étude, des chercheurs de l’Université de Chicago ont mené une série d’expériences dans lesquelles des volontaires se sont engagés à la fois dans de petites conversations et dans des conversations plus complexes. Pour leur étude, les chercheurs ont conçu une série de 12 expériences réalisées sur 1 800 participants au total. Les chercheurs ont demandé à des paires de personnes, principalement des étrangers, de discuter de sujets relativement profonds ou superficiels. Certaines des expériences ont montré que des personnes recevaient des questions superficielles ou profondes à discuter. Les questions superficielles comprenaient des sujets typiques de petites discussions, où les gens devaient demander à des étrangers quelle était la meilleure émission de télévision qu’ils avaient vue au cours du mois dernier et en discuter. Une autre petite question typique de discussion incluait « Que pensez-vous du temps qu’il fait aujourd’hui ? » D’un autre côté, les paires auxquelles on a demandé de poser des questions approfondies ont fourni des informations plus personnelles et intimes, telles que la description d’un moment où elles ont pleuré devant une autre personne. Une autre question profonde et significative qui a été posée à des paires de sujets était la suivante : « Si une boule de cristal pouvait vous dire la vérité sur vous-même, votre vie, votre avenir ou toute autre chose, que voudriez-vous savoir ? »

Avant l’expérience, les participants étaient tout à fait certains de la gêne occasionnée par les conversations. Les sujets ont également prédit avant la conversation à quel point ils pensaient se sentir connectés à leur interlocuteur et à quel point ils apprécieraient l’activité. Les sujets ont ensuite répondu aux mêmes questions après que les conversations aient eu lieu.

Co-auteur de l’étude et professeur de sciences du comportement à la Booth School of Business de l’Université de Chicago, Nicholas Epley a déclaré dans un déclaration que son étude a montré comment se connecter avec les autres de manière significative est plus susceptible de rendre les gens plus heureux, et pourtant les gens semblent également réticents à s’engager dans une conversation plus profonde et plus significative. L’étude a souligné ce paradoxe particulier dans le comportement social des gens, comme l’a dit Epley, si se connecter avec les autres de manière profonde et significative contribue au bien-être d’une personne, alors pourquoi ne le font-ils pas plus souvent dans la vie quotidienne.

