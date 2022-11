Les gens adorent la brasserie appartenant à la famille d’un vétéran qui a abattu le tireur de Colorado Springs

Partout en Amérique du Nord, des gens apportent leur soutien et achètent des marchandises – y compris des t-shirts et des bandeaux – à une brasserie appartenant à la famille d’un vétéran de l’armée de Colorado Springs qui était l’une des deux personnes qui ont abattu un tireur dans un club samedi dernier.

Richard et Jessica Fierro fêtaient un anniversaire au Club Q à Colorado Springs avec leur famille et leurs amis lorsqu’un tireur a attaqué des clients qui assistaient à un spectacle de dragsters.

Les Fierros possèdent Atrevida Beer Co., une brasserie célèbre pour sa bière et en tant que première brasserie latine du Colorado, avec une femme brasseur en chef.

Le slogan de l’entreprise, “la diversité au rendez-vous”, était inscrit sur les marchandises bien avant que la famille ne se retrouve au centre d’une fusillade qui a fait cinq morts et des dizaines de blessés au Club Q.

Mercredi soir, les gens ont afflué devant la porte d’entrée du commerce malgré sa fermeture.

D’autres font des captures d’écran de T-shirts sur lesquels on peut lire “Atrevida Beer Co. Mucho Mucho Amor” et exhortent les autres à racheter la marchandise en ligne de la brasserie pour montrer leur amour pour Richard Fierro, un vétéran de l’armée de 15 ans qui est passé à l’action pour sauver des vies.

Le héros vétéran qui a maîtrisé le tireur au Club Q possède une brasserie primée appelée Atrevida Beer dans le Colorado. Il a une boutique de produits dérivés et des cartes-cadeaux. Ne serait-il pas dommage que nous achetions tout ce qu’ils avaient dans tout leur inventaire ? —@quentquarantino

“C’était terrifiant”

Fierro est l’une des deux personnes à qui la police attribue le mérite d’avoir sauvé des vies en maîtrisant le tireur présumé de 22 ans, qui, selon la police, était armé de plusieurs armes à feu, dont un fusil semi-automatique de type AR-15, au Club Q samedi soir.

Ce qui était censé être une joyeuse soirée en famille est devenu “horrible”.

“C’était un chaos absolu. C’était terrifiant”, a écrit Jessica Fierro sur les pages de médias sociaux d’Atrevida.

La fille des Fierros, Kassy, ​​a perdu son petit ami de 22 ans, Raymond Green Vance, qui a été tué par balle.

“[Rich] était couvert de sang. Tout le monde se remet, heureusement. Personne. PERSONNE ne devrait jamais avoir à assister à une effusion de sang comme celle-ci », lit-on sur le site Web d’Atrevida.

Des images de la famille Fierro déguisée en super-héros pour Halloween ont suscité des messages de remerciements et de louanges après l’héroïsme de Richard Fierro le week-end dernier. (Atrevida Beer Co./Facebook)

Des centaines de personnes ont laissé des cœurs et des commentaires de soutien sur des images de la famille Fierro habillées en super-héros dans des temps plus heureux. Fay Coyte a écrit: “Quand votre famille – et votre communauté – avaient besoin de lui, votre Richard était vraiment Superman. Je suis triste que ce soit ainsi que je l’ai connu, ainsi qu’Atrevida, à travers une tragédie. Mais juste en lisant votre histoire d’entreprise et votre foi en famille, en atténue en quelque sorte la piqûre.”

Humble héros

Lundi, Fierro – un vétéran du combat – a détourné les éloges.

Il a dit que lorsqu’il s’est rendu compte qu’un tireur pulvérisait des balles à l’intérieur du club, son instinct d’entraînement militaire s’est immédiatement manifesté. le fusil hors de portée.

Kassy Fierro sur une photo non datée avec son petit ami de 22 ans, Raymond Green Vance, qui a été tué par balle au Club Q à Colorado Springs samedi. (Atrevida Beer Co./Facebook)

James est un technicien des systèmes d’information de la marine américaine en poste à la base de la Defense Intelligence Agency à Colorado Springs, selon une biographie publiée par la marine. Le communiqué de la marine publié mardi indique que James est dans un état stable, sans donner de détails sur la nature de ses blessures.

Alors que le tireur était coincé sous un barrage de coups de poing de Fierro et de coups de pied à la tête de James, le tireur a tenté d’atteindre un pistolet. Fierro l’a attrapé et l’a utilisé comme un gourdin.

Pendant le chaos, Fierro dit qu’il a dit à un amateur de club qui courait de donner un coup de pied au tireur, et elle a enfoncé un talon haut dans le visage du tireur. Plus tard sur Twitter, Del Lusional, interprète de drag du Club Q, a posté que le client qui avait aidé Fierro était une femme transgenre.

“Je les aime”, a déclaré Fierro à propos de la communauté LGBTQ de la ville. “Je n’ai que de l’amour.”

Fierro a effectué trois tournées en Irak et une en Afghanistan en tant qu’officier d’artillerie de campagne et a quitté l’armée en tant que major en 2013, a déclaré un porte-parole de l’armée à l’Associated Press.

Fierro a déclaré qu’il s’était engagé dans l’armée, acceptant qu’il aurait à faire face à la violence.

“Personne dans ce club n’a demandé de faire ça”, a-t-il dit, mais tout le monde “va devoir vivre avec ça maintenant”.

Richard Fierro est dur à cuire non seulement pour avoir sauvé un tas de vies samedi lorsqu’il a éliminé le tireur de Colorado Springs – mais aussi pour sa vision de la vie. https://t.co/9kS4SgIr3H pic.twitter.com /3XwjoWQQGb —@jacknicas

Fierro et James ont immobilisé le tireur jusqu’à ce que les policiers arrivent quelques minutes plus tard.

“Je n’ai jamais rencontré une personne qui s’était engagée dans des actions aussi héroïques et qui était si humble à ce sujet”, a déclaré lundi le chef de la police de Colorado Springs, Adrian Vasquez, à propos de Fierro.

“Il m’a simplement dit:” J’essayais de protéger ma famille.

Fierro a déclaré qu’il espérait affronter l’agresseur devant le tribunal. Le tireur présumé – Anderson Lee Aldrich, 22 ans – a comparu brièvement devant le tribunal du comté d’El Paso par vidéo mercredi et a été détenu sans caution. Aldrich, dont les avocats disent qu’il n’est pas binaire, pourrait faire face à des accusations de meurtre et de crime de haine.