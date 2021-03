Plus tôt, en 2016, une autre étude avait trouvé des résultats similaires chez des animaux montrant que plus de 1000 gènes étaient actifs même après la mort, dont certains se sont réveillés 24 heures après la mort. Des chercheurs de l’Université de Washington ont étudié deux animaux de laboratoire, des souris et des poissons zèbres, pour rechercher tout signe d’activité génétique et l’équipe a trouvé des preuves d’activité dans 1063 gènes après avoir analysé l’ARNm des deux animaux.

On a constaté que le troisième ensemble de gènes, connus sous le nom de «gènes zombies», augmentait leur activité en même temps que les gènes neuronaux diminuaient. Loeb affirme que grâce à leurs découvertes, ils savent «quels gènes et quels types de cellules sont stables et lesquels se dégradent et lesquels augmentent avec le temps, ce qui réduit l’ampleur de ces changements».

