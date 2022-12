Les gènes protecteurs pendant la peste noire pourraient maintenant augmenter les troubles auto-immuns

La pandémie de COVID-19 modifiera-t-elle les gènes — et la santé — des générations futures ?

La plupart des personnes vivantes aujourd’hui n’ont été témoins que d’une seule pandémie : la COVID-19. Mais les pandémies ne sont pas nouvelles ; les historiens de la médecine ont documenté près de 20 pandémies majeures au cours des 1 500 dernières années. Et bien que les dernières années aient été difficiles, elles pâlissent par rapport au milieu des années 1300, lorsque la pandémie surnommée la peste noire faisait rage et que les personnes infectées mouraient généralement.

La peste noire a décimé jusqu’à la moitié de la population de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique. Maintenant, les scientifiques se demandent si les survivants de cette pandémie avaient un avantage génétique qui leur a permis d’éviter l’infection, et si oui, quelles leçons pourraient être tirées pour les survivants de notre pandémie actuelle ?

Survivre à la peste noire : hasard ou gènes ?

Dans les années 1300, les gens faisaient ce qu’ils pouvaient pour éviter l’infection. Cela signifiait surtout essayer de séparer les malades des bien-portants. Mais il semblait y avoir beaucoup de chance pour savoir qui était infecté, qui vivait et qui mourait. La cause de ce fléau était entièrement mystérieuse pour ceux qui le vivaient. Bien plus tard, les chercheurs ont appris qu’une bactérie, Yersinia pestisétait la cause, se propageant très probablement des rongeurs aux puces aux humains.

Récemment, les chercheurs ont extrait l’ADN des os de personnes qui ont péri à l’époque de la peste noire et l’a comparé à ceux qui ont survécu à cette pandémie. Ils ont trouvé des différences importantes : les survivants étaient plus susceptibles de porter des gènes qui aidaient leur système immunitaire à combattre l’infection. Donc, peut-être que survivre à la peste noire n’était pas si aléatoire après tout.

Mais les chercheurs ont également remarqué d’autres choses remarquables :

Les gènes de lutte contre les infections ont augmenté de façon spectaculaire dans la population générale en quelques générations. Un changement de cette ampleur dans une population en si peu de temps est presque inouï.

Un changement de cette ampleur dans une population en si peu de temps est presque inouï. Les personnes vivant aujourd’hui avec des maladies auto-immunes telles que la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus sont plus susceptibles d’être porteuses de ces mêmes gènes qui combattent les infections que les personnes sans maladie auto-immune. Il semble que les gènes qui ont aidé certains de nos ancêtres à éviter une infection dangereuse dans les années 1300 puissent maintenant être un facteur de risque de maladies auto-immunes.

Comprendre la pression sélective : le bras d’action d’Evolution

Un processus évolutif appelé pression sélective encourage la survie des gènes favorables dans une population et décourage les gènes défavorables. Si un organisme vivant survit assez longtemps pour transmettre des gènes favorables à la génération suivante, l’espèce en profite en évitant une extinction potentielle.

Un bon exemple de pression sélective est la résistance aux antibiotiques. Disons que vous êtes traité avec un antibiotique pour une pneumonie causée par une bactérie. L’antibiotique est destiné à tuer les bactéries afin que vous puissiez récupérer. Mais quelques bactéries peuvent avoir une mutation ou une variation génétique qui leur permet de survivre et de prospérer malgré un traitement antibiotique.

Au fur et à mesure que leurs frères bactériens sont anéantis, les résistants prospèrent, se multiplient et transmettent leurs informations génétiques – y compris les gènes qui déterminent la résistance aux antibiotiques – aux générations ultérieures de bactéries. Dans cet exemple, le traitement antibiotique applique une pression sélective qui encourage (sélectionne) le développement de bactéries résistantes : excellent pour les bactéries, bien que mauvais, bien sûr, si vous êtes la personne atteinte de pneumonie.

La pression sélective a conduit à des adaptations comme la capacité des caméléons à échapper aux prédateurs en changeant de couleur ; plantes du désert capables de prospérer avec un minimum d’eau; et les humains avec nos gros cerveaux, nos pouces opposables et même nos capacité à digérer le lait. Les variantes du COVID-19 en sont un autre bon exemple : les mutations permettent au coronavirus responsable de notre pandémie actuelle de survivre malgré les vaccinations et les traitements antiviraux.

La peste noire : gènes avantageux et conséquences en aval

Chez les humains, les changements génétiques de ce type prennent généralement des centaines d’années. L’impact génétique de la peste noire a été beaucoup plus rapide, probablement parce que la pandémie était si importante et a tué tant de personnes avant de ils ont atteint l’âge de procréer. Ceux qui avaient des gènes favorables constituaient une si grande proportion de survivants que le pool génétique de la population a changé rapidement.

De toute évidence, cependant, les gènes bénéfiques qui s’installent dans une population peuvent avoir un prix. Nous ne savons pas encore pourquoi les gènes qui ont aidé à protéger contre la peste noire pourraient augmenter le risque de maladie auto-immune. Peut-être qu’ils portent des instructions pour un système immunitaire particulièrement vigoureux qui est capable de combattre une infection dangereuse, mais qui est également imprécis dans son attaque ou sujet à une réaction excessive, conduisant à la feu amical de maladie auto-immune.

Un avantage à un moment donné et à un endroit particulier peut avoir un prix pour les générations futures. Par exemple, gènes qui font que les globules rouges prennent la forme d’une faucille aider les gens à résister à l’infection par le paludisme. L’héritage des gènes drépanocytaires d’un parent peut être protecteur, mais l’héritage des gènes drépanocytaires des deux parents provoque l’anémie falciforme, une maladie potentiellement mortelle à elle seule.

Le COVID-19 modifiera-t-il les gènes de la population mondiale ?

Compte tenu de l’histoire de la peste noire, vous vous demandez peut-être : la pandémie de COVID-19 aura-t-elle un impact important sur la constitution génétique de la population mondiale par le biais d’une pression sélective ? Les experts pensent que c’est peu probable. Même si le COVID-19 a tué des millions de personnes dans le monde, la plupart de ses victimes étaient plus âgées. La pression sélective est plus puissante lorsqu’elle est appliquée à une population avant de l’âge de la reproduction, tel que décrit ci-dessus.

Et curieusement, certains gènes associés au risque de développer un COVID sévère semblent réduire le risque de certaines maladies auto-immunes. Pour l’instant, pourquoi cela pourrait être reste un mystère.

La ligne du bas

Survivre à la peste noire n’était pas une mince affaire et devait probablement plus à la génétique qu’autre chose. Mais les variations génétiques bonnes pour nos ancêtres peuvent être beaucoup moins bénéfiques maintenant. Ces nouvelles connaissances sur la peste noire et sur la façon dont la pression sélective peut contribuer à de futures maladies pourraient s’avérer utiles à nos descendants alors qu’ils font face à leurs propres pandémies.

