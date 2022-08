Les gènes peuvent faire entendre aux enfants des voix extraterrestres ou voir des fantômes : selon une étude

Si votre enfant entend des voix venant des murs et voit des fantômes et des extraterrestres dans les arbres, de telles hallucinations ou symptômes psychotiques chez les enfants peuvent avoir une cause génétique, a révélé une nouvelle étude. De nombreux enfants ont des comportements qui peuvent ressembler à de la psychose, comme avoir un ami imaginaire. Mais la véritable psychose est pénible pour les enfants et échappe à leur contrôle.

L’équipe de recherche du Boston Children’s Hospital aux États-Unis a déclaré que les résultats de l’étude militent en faveur du “test de puce à ADN chromosomique chez tout enfant ou adolescent diagnostiqué avec une psychose”.

Par l’intermédiaire du Early Psychosis Investigation Center (EPICenter) du Boston Children’s, Joseph Gonzalez-Heydrich et ses collègues ont testé génétiquement 137 enfants et adolescents atteints de ce qu’on appelle une psychose précoce ou de symptômes psychotiques apparaissant avant l’âge de 18 ans.

Sur la base de leurs conclusions, publiées dans l’American Journal of Psychiatry, ils préconisent des tests de puces à ADN chromosomiques chez tout enfant présentant des symptômes psychotiques.

Plus de 70 % des enfants de l’étude avaient commencé à souffrir de psychose avant l’âge de 13 ans.

Vingt-huit pour cent répondaient aux critères formels de la schizophrénie, présentant des symptômes persistants et persistants.

Tous ont subi des tests systématiques pour les duplications et les délétions d’ADN, appelées ensemble des variantes du nombre de copies ou CNV – et un surprenant 40% ont été testés positifs.

« Les NVC étaient aussi fréquentes que chez les enfants autistes, qui sont souvent dépistés pour les NVC en clinique. Dans de nombreux cas, les CNV identifiés avaient également été liés à d’autres troubles psychiatriques et neurodéveloppementaux », ont expliqué les chercheurs.

Les familles sont souvent soulagées d’apprendre que les symptômes psychotiques de leur enfant ont une composante biologique.

« Beaucoup de parents ont l’impression d’être passés au microscope, voire d’être accusés d’avoir déclenché les symptômes de leur enfant. Cela ressemble à ce qui s’est passé avec l’autisme il y a une génération », a déclaré Gonzalez-Heydrich.

Chez certains enfants, les symptômes psychotiques vont et viennent. La psychose peut apparaître lorsqu’un enfant est stressé, en colère, très déprimé ou a des sautes d’humeur. Mais chez les enfants atteints de véritable schizophrénie, les symptômes sont persistants et extrêmes.

Les premiers signes de maladie psychotique peuvent être généraux. Un enfant peut devenir renfermé. Leur fonctionnement quotidien peut décliner, parfois de façon spectaculaire, interférant avec l’école et les relations.

Ils peuvent avoir des explosions là où ils n’en avaient pas auparavant. Plus tard, des hallucinations et de la paranoïa peuvent s’installer, amenant l’enfant à voir et à entendre des choses qui n’existent pas, souvent des choses qui semblent menaçantes.

« Plus la psychose n’est pas traitée longtemps, plus il est difficile de la traiter plus tard. Si nous pouvons le traiter plus tôt et de manière appropriée, l’enfant s’en sortira probablement mieux au cours de sa vie », a déclaré David Glahn, co-auteur de l’étude.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici