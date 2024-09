Les gènes de vos anciens amis d’école pourraient avoir un impact sur votre santé, selon une étude : ScienceAlert

Selon une nouvelle étude, votre risque de problèmes de santé, notamment de toxicomanie et de troubles psychiatriques, pourrait en partie dépendre de la constitution génétique de nos cercles sociaux d’enfance et d’adolescence.

Des chercheurs de l’université Rutgers, dans le New Jersey, ont étudié plus de 650 000 dossiers médicaux suédois pour recueillir des données sur les individus âgés de 17 à 30 ans et leurs familles élargies, afin de cartographier les risques de toxicomanie et de problèmes de santé mentale. À partir de ces données, ils ont déterminé les scores de risque génétique familial, c’est-à-dire la probabilité que leur dépendance ou leurs troubles de l’humeur aient des caractéristiques héréditaires.

En comparant les informations à la localisation et à l’école, ils ont recherché des signes d’une relation entre les scores de risque génétique et la tendance des camarades de classe et des autres membres de la communauté locale à connaître également des résultats similaires.

Voici ce qu’ils ont découvert : si vous fréquentez des personnes qui présentent un risque génétique plus élevé de certains problèmes de santé, vous êtes plus susceptible de les développer vous-même, même si vous n’avez pas le même risque inscrit dans vos propres gènes.

« Les prédispositions génétiques des pairs aux troubles psychiatriques et aux troubles liés à la toxicomanie sont associées au risque qu’un individu développe lui-même les mêmes troubles au début de l’âge adulte », dit Jessica Salvatore, psychiatre à l’Université Rutgers.

« Nos données illustrent la portée à long terme des effets génétiques sociaux. »

Connu sous le nom de socio-génomique, ce domaine de recherche émergent étudie comment le génotype d’une personne peut influencer les traits observables d’une autre. il y a des preuves Il y a des gens qui « déteignent » sur d’autres de cette façon, mais on ne sait pas encore clairement pourquoi cela se produit.

La recherche a porté sur des questions telles que les troubles liés à la consommation de drogues, les troubles liés à la consommation d’alcool, les troubles majeurs dépressionet les troubles anxieux. La probabilité d’être affecté par un groupe de pairs variait en fonction du problème de santé, mais elle était plus élevée pour les troubles liés à la consommation de substances – jusqu’à 59 pour cent de risque accru chez ceux qui fréquentaient l’école secondaire dans les mêmes groupes de pairs.

Selon les données, une influence plus faible mais néanmoins significative pourrait être observée parmi les personnes vivant dans la même région, et est plus perceptible entre 16 et 19 ans – bien que les problèmes de santé puissent se développer plus tard dans la vie, et les données de l’étude ont été recueillies jusqu’à l’âge de 30 ans.

Ce qui est particulièrement intéressant, c’est que l’association se maintenait même si le risque génétique ne s’était pas manifesté : ainsi, par exemple, être à l’école avec quelqu’un génétiquement plus susceptible de développer un problème d’alcool affecterait votre propre risque, même si cette personne ne buvait pas réellement de manière excessive.

« Dans notre analyse, nous avons constaté que les prédispositions génétiques des pairs étaient associées à la probabilité de trouble chez les individus cibles, même après avoir contrôlé statistiquement si les pairs étaient affectés ou non », dit Sauveur.

La dynamique de groupe de base suggère que vous êtes plus susceptible de vous joindre à ce que font vos amis et de penser de manière similaire, mais ce lien génétique indique qu’il pourrait également se passer autre chose à un niveau biologique plus profond.

Les chercheurs souhaitent poursuivre leurs recherches pour améliorer les méthodes de diagnostic et de traitement.

« Les influences génétiques des pairs ont une portée très longue », dit Salvatore. « Il ne suffit pas de penser au risque individuel. »

La recherche a été publiée dans le Journal américain de psychiatrie.