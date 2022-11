Les généraux russes complotent “quand et comment” utiliser des armes nucléaires en Ukraine alors que l’armée de Poutine s’effondre, révèlent des espions américains

Des généraux russes frustrés ont discuté de l’utilisation d’armes nucléaires tactiques en Ukraine, selon de hauts responsables américains.

Dans des scènes alarmantes, les responsables de Vladimir Poutine auraient expliqué quand et comment Moscou pourrait utiliser une telle bombe nucléaire, à la suite d’une série de revers russes sur le champ de bataille.

Les responsables de Poutine auraient discuté de l’utilisation d’armes nucléaires Crédit : AP

Vlad n’aurait pas fait partie des discussions Crédit : AP

La Russie dispose d’un arsenal de quelque 6 000 ogives nucléaires Crédit : ministère russe de la Défense

Le président Poutine n’aurait pas participé aux conversations au Kremlin, qui se déroulent dans un contexte de rhétorique nucléaire de plus en plus tendue entre la Russie et l’Occident.

John F Kirby, un responsable du Conseil de sécurité nationale, a refusé de commenter “les détails” du langage utilisé par les initiés de Vlad, mais a ajouté : “Nous avons été clairs dès le départ que les commentaires de la Russie sur l’utilisation potentielle d’armes nucléaires sont profondément préoccupants. , et nous les prenons au sérieux.

“Nous continuons à surveiller cela du mieux que nous pouvons, et nous ne voyons aucune indication que la Russie se prépare à une telle utilisation.”

On pense que le terrifiant arsenal nucléaire de la Russie contient jusqu’à 6 000 ogives, suffisamment pour causer des ravages dans le monde entier et entre 200 et 300 millions de victimes.

Cela comprend jusqu’à 2 000 armes nucléaires tactiques, conçues pour être utilisées sur le champ de bataille pour submerger les forces conventionnelles.

De telles armes n’ont jamais été utilisées au combat auparavant mais pourraient être déployées de diverses manières, comme par des obus d’artillerie ou des missiles.

Même l’utilisation d’une bombe nucléaire tactique plus petite pourrait tuer des milliers de personnes et rendre certaines parties de l’Ukraine inhabitables pour les années à venir.

Le Kremlin a également répandu de plus en plus de rumeurs sans fondement selon lesquelles l’Ukraine envisageait d’utiliser une “bombe sale” – un explosif conventionnel contenant des matières radioactives.

Mercredi, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a accusé l’Ukraine d’exercer un “chantage nucléaire” sur son pays.

“Les États-Unis et les pays européens ignorent avec défi les éléments de chantage nucléaire de la part des autorités ukrainiennes, par exemple les provocations contre la centrale nucléaire de Zaporizhzhia”, a-t-il déclaré.

Il a également affirmé que Kyiv était prête à déployer des armes nucléaires de l’OTAN sur son territoire.

S’exprimant lors d’une réunion avec son homologue biélorusse, il a ajouté : “Nous sommes au courant des tentatives de Kyiv de créer une bombe nucléaire” sale “, ainsi que de sa volonté de placer des armes nucléaires des pays de l’OTAN sur son territoire”.

Il a également affirmé à tort que le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait « appelé les pays occidentaux à lancer des frappes nucléaires préventives contre la Russie ».

Shoigu a récemment eu une conversation avec le secrétaire américain à la Défense Lloyd J Austin III dans le but de réduire les tensions nucléaires.

Les commentaires de la Russie sur l’utilisation potentielle d’armes nucléaires sont profondément préoccupants, et nous les prenons au sérieux John F. Kirby

La semaine dernière, la Russie a testé ses missiles à capacité nucléaire dans le cadre de ses exercices militaires annuels.

Mais Austin a insisté sur le fait que les États-Unis ne pensaient pas que les manœuvres faisaient partie d’une “activité de couverture” pour utiliser une arme nucléaire tactique dans la guerre en Ukraine.

“Nous n’avons rien vu qui indique que Poutine ait pris la décision d’utiliser une bombe sale”, a-t-il déclaré aux journalistes au Pentagone jeudi dernier.

Mais il a ajouté que l’administration Biden était “préoccupée par l’escalade” du conflit.

“Ce serait la première fois qu’une arme nucléaire serait utilisée depuis plus de 70 ans”, a-t-il déclaré.

“Si cela se produisait, nous avons été clairs dès le début que vous verriez une réponse très significative de la communauté internationale.”

Tout ce que vous devez savoir sur l’invasion russe de l’Ukraine Tout ce que vous devez savoir sur l’invasion russe de l’Ukraine…

Dans un discours prononcé jeudi dernier, Poutine a nié que Moscou se préparait à utiliser une arme nucléaire en Ukraine.

“Nous n’en voyons pas la nécessité”, a-t-il déclaré dans son discours. “Cela n’a aucun sens, ni politique ni militaire.”

Cependant, dans la même adresse, il a semblé ricaner comme un méchant de Bond après avoir proféré une menace maladive concernant une apocalypse nucléaire.

Le mois dernier a vu une augmentation des coups de sabre nucléaires de la part du Kremlin, des sources affirmant que la Russie pourrait faire exploser une bombe à sa frontière pour envoyer un message à l’Occident.

L’annexion par Poutine de quatre régions d’Ukraine – Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia – pourrait également être utilisée comme justification pour transporter des armes nucléaires russes sur le territoire ukrainien.

Les experts ont averti qu’il y a cinq façons pour Poutine de faire exploser une bombe nucléaire s’il conduisait le conflit dans une direction dangereuse.

S’exprimant sur Bill Press Pods, Joseph Cirincione du Quincy Institute for Responsible Statecraft à Washington DC a déclaré: “La première possibilité est que vous utilisiez une arme nucléaire dans un tir de démonstration, de sorte que vous tirez quelque chose dans la mer Noire, par exemple.”

Dans un deuxième scénario, Poutine pourrait chercher à lâcher une “arme à très faible rendement” sur une cible militaire ukrainienne – une bombe nucléaire tactique.

La troisième possibilité serait une attaque nucléaire dévastatrice sur une grande ville ukrainienne, similaire aux bombes que les États-Unis ont larguées sur les villes japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki en 1945.

Cela survient au milieu de lourdes pertes russes en Ukraine Crédit : AP

La Russie a participé à des exercices nucléaires la semaine dernière Crédit : AP

Cela déclencherait probablement des frappes de l’OTAN sur des bases russes, ce qui pourrait à son tour conduire à la quatrième étape – le ciblage russe des sites de l’OTAN avec des armes nucléaires.

Une cinquième et dernière étape, a expliqué Cirincione, serait le tir russe de missiles nucléaires à longue portée sur les États-Unis, conduisant à une guerre nucléaire totale.

A ce stade, il a ajouté : “Tous les paris sont ouverts.”

Tous ces scénarios sont un territoire inexploré pour le monde, mais les experts ont averti que Poutine “sacrifierait 20 millions de Russes” pour gagner la guerre en Ukraine, car ses plans de bataille pour une invasion rapide et facile sont en lambeaux.

S’exprimant sur Sky News, le diplomate russe exilé Boris Bondarev a déclaré à propos de Poutine : “Il n’est pas intelligent, il a juste de la chance. Maintenant, je pense que sa chance est passée.

“Vous ne devriez avoir aucun doute à ce sujet, il peut sacrifier 10 ou 20 millions de Russes juste pour gagner cette guerre juste pour massacrer tous les Ukrainiens parce que c’est une question de principe.

“C’est une question de survie politique pour lui. Vous devez comprendre que s’il perd la guerre, ce sera la fin pour lui.”

Le temps presse également pour que le dictateur vieillissant protège son héritage, qui est soupçonné d’échouer sur le plan de la santé.

Les rumeurs continuent de circuler sur la santé de Poutine, avec des documents d’espionnage divulgués affirmant que le tyran de 70 ans est atteint de la maladie de Parkinson à un stade précoce et d’un cancer du pancréas.

Dans des e-mails vus par The Sun Online, une source de renseignement russe proche du Kremlin a déclaré : « Poutine est régulièrement bourré de toutes sortes de stéroïdes lourds et d’injections antidouleur innovantes pour arrêter la propagation du cancer du pancréas dont il a récemment été diagnostiqué.

“Cela ne cause pas seulement beaucoup de douleur, Poutine a un état de gonflement du visage et d’autres effets secondaires – y compris des trous de mémoire.

“Dans son entourage proche, il y a des rumeurs selon lesquelles en plus du cancer du pancréas, qui se propage progressivement, Poutine a aussi un cancer de la prostate.”

Le Kremlin a toujours nié qu’il y ait quoi que ce soit qui ne va pas avec la santé de Poutine.