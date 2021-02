Les généraux organisent une tentative de coup d’État en Arménie 3 mois après que le pays a perdu la guerre amère contre l’Azerbaïdjan

QU’EST-CE ET O EST NAGORNO-KARABAKH?

Le Karabakh est une région de l’Azerbaïdjan qui est sous le contrôle des forces ethniques arméniennes depuis la fin d’une guerre séparatiste à grande échelle en 1994, après avoir tué environ 30 000 personnes et en avoir déplacé environ un million.

Le Haut-Karabakh a une superficie d’environ 1 700 miles carrés, mais les forces arméniennes occupent également d’autres territoires voisins.

COMMENT LE CONFLIT A-T-IL COMMENCÉ?

Les tensions persistantes entre les Arméniens chrétiens et les Azerbaïdjanais musulmans pour la plupart ont commencé à bouillonner alors que l’Union soviétique s’effilochait dans ses dernières années. Une fois que l’URSS s’est effondrée en 1991 et que les républiques sont devenues des nations indépendantes, la guerre a éclaté.

Un cessez-le-feu de 1994 a laissé les forces arméniennes et azerbaïdjanaises se faire face dans une zone démilitarisée, où des affrontements ont été fréquemment signalés.

QUE SE PASSE-T-IL DEPUIS?

Les efforts de médiation internationale ont apporté peu de progrès visibles. Le conflit a été un coup dur économique pour la région du Caucase car il a entravé le commerce et incité la Turquie à fermer sa frontière avec l’Arménie.

Des combats éclatent périodiquement autour des frontières du Haut-Karabakh, souvent meurtriers, notamment en 2016 et en juillet. Depuis que de nouveaux combats ont éclaté dimanche, des dizaines de personnes ont été tuées et blessées dans des bombardements apparents des deux côtés. Chaque pays a blâmé l’autre.

QUEL EST L’IMPACT PLUS LARGE?

En plus de causer des pertes et des dégâts locaux, le conflit dans cette petite région difficile à atteindre préoccupe également les principaux acteurs régionaux.

La Russie est le principal partenaire économique de l’Arménie et y possède une base militaire, tandis que la Turquie a offert son soutien aux Azerbaïdjanais, aux musulmans et aux frères ethniques des Turcs. L’Iran est voisin de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan et appelle au calme.

Pendant ce temps, les États-Unis, la France et la Russie sont censés être les garants du processus de paix au point mort, sous les auspices de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, basée à Vienne.