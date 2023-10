Les généraux Milley et Zaluzhny ont tissé des liens dans la lutte contre l’Ukraine

Commentez cette histoire Commentaire

KIEV — Peu de temps après l’invasion russe, le plus haut officier militaire ukrainien a abordé la lutte de son pays pour la survie avec le général Mark A. Milley, président des chefs d’état-major interarmées : L’Ukraine ne disposait que d’une poignée d’avions fonctionnels, a déclaré le général Valery Zaluzhny, et de toute urgence avait besoin de l’aide occidentale. À la fin de la conversation, a déclaré Zaluzhny, il avait l’impression « de me parler à moi-même ». Il a complètement coupé toute communication avec Milley pendant une semaine. Des discussions avec son homologue international le plus important avaient lieu tous les deux jours.

« Franchement, à cause de ma jeunesse et de ma stupidité, j’admets que c’était mon erreur », a déclaré Zaluzhny, 50 ans, dans une interview au Washington Post. « C’était en fait un désastre. »

Il s’agissait d’un revers dans la relation cruciale – et complexe – entre les deux commandants militaires, qui se sont finalement rapprochés personnellement alors qu’ils travaillaient ensemble dans la lutte existentielle de l’Ukraine. Zaluzhny, qui occupait le poste le plus élevé de l’Ukraine depuis moins d’un an lorsque la Russie a attaqué, a déclaré qu’il en était venu à dépendre de Milley, qui a pris sa retraite le mois dernier à l’âge de 65 ans, pour réfléchir à la stratégie et pour l’aider à sécuriser les armes qu’il considérait comme ukrainiennes. troupes nécessaires.

Mais la relation, comme les liens plus larges entre Washington et Kiev en temps de guerre, reste tendue. Alors que les responsables américains se sont engagés à continuer de fournir des armes et des renseignements pour tenir la Russie à distance, ils se sont parfois montrés irrités par les demandes de l’Ukraine pour des livraisons plus nombreuses et plus rapides. Et même si les Ukrainiens étaient reconnaissants de l’aide américaine, ils se hérissaient lorsqu’on leur demandait de limiter les frappes sur le territoire russe.

Pendant 19 mois, Zaluzhny et Milley ont passé des heures à discuter de l’évolution du champ de bataille lors d’appels réguliers. Jusqu’à présent, les États-Unis ont acheminé plus de 40 milliards de dollars d’équipements vers Kiev, devenant ainsi le plus grand donateur d’aide militaire. Et Milley, dans son rôle de gardien du vaste arsenal américain, représentait une bouée de sauvetage pour les dirigeants militaires ukrainiens alors qu’ils combattaient un ennemi bien plus grand et mieux armé.

La retraite de Milley le 30 septembre a marqué la fin d’une relation de travail que Zaluzhny a décrite comme essentielle aux succès de l’Ukraine sur le champ de bataille. Il doit maintenant établir une relation avec le successeur de Milley, le général de l’Air Force Charles Q. Brown Jr. Les deux hommes ne se sont pas parlé depuis que Brown a pris ses fonctions la semaine dernière.

Cependant, les liens personnels qui unissent Zaluzhny avec le chef américain sortant sont quelque chose qui, selon lui, devrait perdurer. Pour le général ukrainien, la personnalité plus grande que nature de Milley, ses liens profonds au sein des structures de pouvoir américaines et ses références sur le champ de bataille – avec un long passé de commandement de troupes dans des guerres contre-insurrectionnelles – faisaient de lui un allié précieux.

Cet impétueux natif de la région de Boston, ancien béret vert, a joué un rôle déterminant dans l’élaboration de la réponse de l’administration Biden à la guerre. Zaluzhny a également attribué à Milley le mérite d’avoir rallié d’autres généraux de l’OTAN aux côtés de l’Ukraine. « Je ne peux même pas imaginer si cela avait été quelqu’un d’autre », a déclaré Zaluzhny. «Nous avons une amitié. C’est difficile à imaginer. C’est un homme plus âgé, mais il est cool.

Le fait de taquiner régulièrement Milley sur son âge est devenu une plaisanterie intérieure, un signe du confort que Zaluzhny a commencé à ressentir autour de Milley.

Mais alors que les troupes russes entouraient Kiev au début de l’invasion et que Zaloujny faisait appel à l’aide aérienne, la tension était intense.

Milley, confronté à une pression croissante pour envoyer des avions de combat, a demandé un aperçu des renseignements sur la flotte ukrainienne, jusqu’à l’emplacement et l’état de maintenance de chaque avion, a déclaré un responsable américain. Le Pentagone ne croyait pas que les avions seraient utiles et craignait la réaction de la Russie.

Lorsque Milley repoussa en lisant l’inventaire à haute voix, il y eut un long silence. Zaluzhny a insisté sur le fait que les chiffres étaient erronés. Il a mijoté pendant une semaine, mais a déclaré avoir finalement réalisé que l’avenir de son pays dépendait profondément d’une communication étroite.

« J’étais têtu, tout comme lui », a déclaré Zaluzhny. «Mais il était plus intelligent et j’étais plus bête. Finalement, j’ai abandonné. On ne sait toujours pas qui avait raison à propos des avions, mais Biden a depuis accepté d’autoriser le transfert de F-16 vers Kiev.

Plus d’un an plus tard, Zaluzhny a déclaré qu’il était disposé à repousser aurait pu lui valoir un certain respect aux yeux de Milley.

Milley a balayé le désaccord. «C’est un être humain», se souvient-il dans une récente interview accordée au Post. « Son pays a été envahi par des centaines de milliers de soldats russes. … Il est dos au mur. Le niveau de pression est intense.

« Le fait que quelqu’un soit un peu en colère et en colère est tout à fait normal », a-t-il déclaré. « Et j’ai compris ça. Je suis à 5 000 milles.

Les généraux ont bien entendu intérêt à masquer les désaccords entre eux ou entre leurs gouvernements. Pourtant, les relations entre Milley et Zaluzhny faisaient écho aux relations parfois amicales et parfois tendues entre les hauts responsables militaires à des moments importants.

Lorsque l’amiral américain à la retraite James Stavridis était commandant suprême des forces alliées de l’OTAN sous l’administration Obama, il appelait régulièrement son homologue russe, le général Nikolai Makarov. Dans ce qui semble impossible aujourd’hui, les hommes ont partagé ce que Stavridis a décrit comme des « moments professionnels et personnels positifs » lors des entretiens au siège de l’OTAN et à Moscou.

« De telles connexions sont inestimables et peuvent dissiper les moments les plus dangereux », a-t-il déclaré.

La dynamique Milley-Zaluzhny était différente de ses parallèles historiques : contrairement à la période de l’après-guerre froide, Washington et Moscou sont désormais de féroces adversaires. Et contrairement à la Seconde Guerre mondiale, les troupes américaines sont en marge de ce combat.

Les interactions des deux généraux sont devenues une routine.

Ils parlaient via un interprète sur une ligne sécurisée, généralement chaque appel étant structuré de la même manière. Zaluzhny a donné à Milley son évaluation de ce qui se passait sur le champ de bataille. Milley a répondu avec les renseignements américains sur la même question. Ensuite, ils se tourneraient vers les ressources : de quoi l’Ukraine avait-elle besoin pour les 30, 60 ou 90 prochains jours ? Comment Washington pourrait-il aider ?

Il y avait encore des différends. « Je discute toujours avec lui », a déclaré Zaluzhny – mais ces désaccords ont été atténués par le respect mutuel.

Zaluzhny, qui a grandi dans une famille de militaires soviétiques mais rêvait de faire partie d’une armée ukrainienne répondant aux normes de l’OTAN, a décrit Milley comme « une source d’énergie extérieure », quelqu’un à appeler lorsqu’il se sentait coincé.

Lors d’une conversation peu avant l’invasion de Poutine, Milley est passé du professionnel au personnel. Il a demandé à Zaluzhny où se trouverait sa famille pendant que Zaluzhny commandait les forces ukrainiennes contre ce que les autorités craignaient comme une attaque massive ?

Zaluzhny a répondu que sa femme, Olena, et ses enfants resteraient à Kiev. Une de ses deux filles, formée en médecine, soignerait les blessés ; l’autre servirait dans l’armée. « Nous nous battrons et mourrons à Kiev, si nécessaire », lui a dit Zaloujny.

« C’est à ce moment-là que j’ai dit : ‘Wow' », a déclaré Milley. « Ces gars sont des gars sérieux. Et à mon avis, il représente simplement le peuple ukrainien. Et il est totalement engagé dans la défense de son pays.»

Les derniers mois du mandat de Milley ont été dominés par les efforts de l’Ukraine pour regagner le territoire occupé par la Russie dans le cadre d’une contre-offensive en cours. Parfois, certains responsables américains se sont opposés aux décisions de Kiev, notamment à sa réticence à employer des unités mécanisées et à la répartition de ses forces sur une longue ligne de front. La coopération entre les deux pays a été mise à rude épreuve lorsqu’une fuite majeure de renseignements américains a révélé des informations sensibles sur la défense ukrainienne et sa contre-offensive.

Première rencontre en personne de Zaluzhny et Milley a eu lieu à la frontière entre la Pologne et l’Ukraine plus tôt cette année. Ils passèrent plusieurs heures à examiner des cartes montrant le champ de bataille et à discuter des plans de contre-offensive de Zaluzhny. C’était professionnel et productif, mais des mois plus tard, Zaluzhny a regretté que ce soit si formel.

« Je me rends compte maintenant qu’il ne sera pas là de sitôt », a déclaré Zaluzhny. « Cet homme méritait que j’aurais fait quelque chose différemment. »

« Nous aurions pu nous rencontrer en bons amis », a ajouté Zaluzhny. « Après la partie officielle, nous aurions pu avoir une conversation normale. »

Zaluzhny a déclaré qu’il espérait qu’une réunion plus informelle aurait lieu plus tard.

Il a ajouté que Milley lui avait demandé de lui rendre visite après la guerre et lui avait suggéré d’aider le général ukrainien à obtenir un diplôme honorifique de l’Académie militaire américaine. Zaluzhny a promis à Milley que l’état-major ukrainien installerait un buste de lui sur son terrain en signe de gratitude.

Milley s’est dit convaincu que son départ ne perturberait pas le partenariat entre les armées américaine et ukrainienne.

« Le fait que les gens bougent ou soient remplacés est une question de routine » dans les opérations militaires, a-t-il déclaré. « J’ai de très bonnes relations avec le général Zaluzhny, mais la guerre ne sera ni gagnée ni perdue grâce à sa relation et à la mienne. »

Ryan a rapporté de Tallinn, en Estonie.