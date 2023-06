Les Généraux devancent les Stars, mettant en place une semaine épique 10 dans le Nord sauvage et sauvage

Ralph Vacchiano Journaliste NFC Est

CANTON, Ohio – Les Generals du New Jersey n’avaient pas gagné depuis avril, et pendant un moment dimanche soir, il semblait qu’ils avaient oublié comment le faire.

Ils ont même failli perdre une avance de 21 points dans les 12 dernières minutes de ce qui aurait été leur dernier match de la saison. Au lieu de cela, ils ont à peine tenu le coup pour battre les Stars de Philadelphie, 37-33 au Tom Benson Hall of Fame Stadium, mettant fin à une séquence de cinq défaites consécutives. Mais c’était suffisant pour maintenir leur saison en vie alors qu’ils se dirigent vers le dernier week-end de la saison USFL.

En fait, chaque équipe de la division Nord est toujours en vie avec un match de plus à jouer.

« Nous n’avons jamais perdu la foi », a déclaré le quart-arrière des Generals De’Andre Johnson. « J’ai l’impression que nous ne faisons que commencer. »

Les quatre équipes du Nord ressentent sûrement la même chose, puisque les séries éliminatoires pour elles commencent essentiellement maintenant. Les Generals (3-6) affronteront les Maulers de Pittsburgh (3-6) samedi après-midi à Canton, et les Stars (4-5) affronteront les Panthers du Michigan (3-6) dimanche soir à Detroit dans ce qui est essentiellement jeux d’élimination. Les places en séries éliminatoires iront aux deux gagnants, tandis que les perdants rentreront chez eux.

Faits saillants : les généraux devancent les étoiles dans une finition sauvage

Les Generals ne pensaient pas être dans cette position après la façon dont leur saison s’était effondrée avec une série de défaites déchirantes – dont aucune n’était de plus de neuf points. Ils se sont lancés dans ce match en sachant qu’ils étaient désespérés et avec une confiance qui avait été abattue. Même l’entraîneur-chef Mike Riley n’était pas sûr de la réaction de son équipe.

« Ce n’est pas facile à faire, après de nombreuses défaites décevantes. C’est parfois difficile de se rallier », a déclaré Riley. « Mais je pensais que nos gars le leur avaient pris dès le départ.

Ils l’ont certainement fait, en commençant par un éclair lors du coup d’envoi d’ouverture, que Cam Echols-Luper a pris 85 verges, intact, juste au milieu du terrain pour un touché et une avance rapide de 7-0 dans le New Jersey. Cela leur a donné le « petit rebond spécial dans notre démarche » dont Riley savait que son équipe aurait besoin.

Ils ont également été boostés par le retour de Johnson (15 sur 20, 213 yards), leur QB qui a raté le match du week-end dernier en raison d’une commotion cérébrale. Et Riley les a aidés en faisant preuve de créativité en attaque, en gardant les généraux sous tension et en déséquilibrant la défense des Stars. Comme au milieu du deuxième quart, lorsque son équipe s’est alignée au 1 des Stars dans une formation qui semblait sur le point de se faufiler. Au lieu de cela, Johnson a pris le cliché et a lancé le ballon au porteur de ballon Darius Victor, qui a ensuite lancé une passe de touché d’un mètre à l’ailier serré Braedon Bowman juste au moment où il a pris un coup sûr.

Cela a donné une avance de 17 à 10 aux Generals, mais ce n’était pas leur dernier coup d’éclat. À la fin du troisième quart-temps, ils ont sorti un autre tour de passe-passe de leur manche lorsque Victor a pris un relais et a retourné le ballon à Echols-Luper sur un revers apparent. Mais Echols-Luper s’est arrêté et a renvoyé le ballon à son quart-arrière, Johnson, pour un gain de 14 verges au Philadelphia 7. Un jeu plus tard, Victor a marqué son deuxième touché au sol du match (pour accompagner son seul touché par la passe) pour une avance de 30-16 généraux.

Ils ont ensuite fait 37-16 sur un touché de 22 verges par Trey Williams avec 13:25 à jouer, et il semblait à ce moment-là que le New Jersey avait le match en main.

Mais ce n’est pas du tout comme ça que les Stars l’ont vu.

« Ces gars sont compétitifs. Ils vont jouer », a déclaré l’entraîneur de Philadelphie Bart Andrus. « S’il reste du temps au chronomètre, ils vont jouer et jouer fort. C’est juste une question d’un gars qui fait un jeu. Ensuite, ça prend feu. C’est ce qui s’est passé au quatrième quart. »

Le gars qui a fait ces jeux était le quart-arrière des Stars Case Cookus, qui a complété 25 des 39 passes pour 263 verges et trois touchés, tout en se précipitant sept fois pour 59 verges. Il a propulsé le retour de Philadelphie dans les 12 dernières minutes, frappant Terry Wright pour un touché de 26 verges avec 11:50 restants et Diondre Overton pour un touché de 6 verges pour tirer dans un touché, 37-30, avec 4:19 à faire. le jeu.

« Nous n’aimons pas jouer de cette façon », a déclaré Andrus. « Nous espérons avoir les choses en main avant de devoir nous débrouiller.

Le brouillage a presque fonctionné, cependant. Ils sont même entrés dans le New Jersey 20 dans les deux dernières minutes. C’est à ce moment-là qu’Andrus a choisi de laisser Luis Aguilar botter un panier de 42 verges pour le porter à 37-33 avec 1:39 à faire afin qu’il puisse profiter d’une règle de l’USFL – Au lieu d’un coup de pied en jeu, les équipes peuvent choisir de prendre le ballon pour un quatrième et 12 jeu à partir de leur propre ligne de 33 verges pour voir s’ils peuvent se convertir et démarrer un entraînement.

Et ils l’ont fait, lorsque Cookus a lancé une fléchette au milieu en direction de Wright, et la sécurité des généraux Shalom Luani l’a renversé, dessinant une pénalité pour interférence de passe sur le jeu.

« Nous avons eu une chance avec Terry », a déclaré Cookus. « Si j’en mettais un peu plus sur le ballon, nous aurions peut-être marqué. »

C’était quand même assez bon pour leur donner une chance, avec le ballon à leur propre 45 avec environ une minute et demie à faire. Mais les Generals ont obtenu une performance herculéenne lors de la dernière série par l’ailier défensif Hercules Mata’Afa, qui a réussi deux sacs lors des quatre derniers jeux pour sauver la partie.

« Je n’ai jamais vu deux meilleures passes individuelles », a déclaré Riley. « C’était un effort incroyable de la part d’Hercule. »

Riley ne semblait pas dérangé que son équipe soit poussée au bord du gouffre et avait besoin de ces deux sacs pour remporter sa première victoire à domicile de la saison. « Nous avons dû nous accrocher à la fin et nous battre », a-t-il déclaré, « ce qui est probablement bon et approprié. »

C’était certainement nécessaire. Les généraux se sont appuyés sur leur attaque précipitée en tête de la ligue, gagnant 147 verges au sol (dont 51 sur 11 portées de Victor). Ils n’ont pas retourné le ballon une seule fois. Et surtout, ils n’ont pas cédé sous la pression à la fin. Lorsque le jeu était en jeu, ils ont trouvé un moyen de le faire.

« Cela ne fait que remonter le moral de l’équipe », a déclaré Johnson. « Cela nous met dans la bonne direction pour aller de l’avant. »

Les Stars, quant à elles, ne vont pas exactement dans la mauvaise direction. Ils ont obtenu un peu d’élan de leur tentative de retour sauvage. Et la déception de ne pas pouvoir conclure une place en séries éliminatoires et le titre de la division Nord a été éclipsée par la chance qu’ils doivent encore s’occuper de tout la semaine prochaine.

« Nous contrôlons notre propre destin », a déclaré Cookus. Nous pouvons regarder en arrière et nous allons en tirer des leçons, mais nous avons encore une opportunité de faire les séries éliminatoires. Nous avons encore une opportunité. »

Ils le font tous dans le Nord sauvage et sauvage de l’USFL. Avec un match à jouer, ils ont tous une chance de mettre toute la saison derrière eux et de se qualifier pour les séries éliminatoires. Tout ce dont ils ont besoin, c’est d’une victoire de plus.

Ralph Vacchiano est le journaliste NFC East pour FOX Sports, couvrant les Washington Commanders, les Philadelphia Eagles et les New York Giants. Il a passé les six années précédentes à couvrir les Giants et les Jets pour SNY TV à New York, et avant cela, 16 ans à couvrir les Giants et la NFL pour le New York Daily News. Suivez-le sur Twitter à @RalphVacchiano .

