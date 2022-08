Les générations plus âgées se réapproprient les rites de passage

Nancy Rhine, gérontologue et thérapeute conjugale et familiale à Mill Valley, en Californie, a aidé environ 40 personnes âgées à se préparer et à traiter des rituels de fin de vie impliquant des heures de rétrospection et d’introspection, d’art et de musique. “Ils examinent l’héritage, l’examen de la vie, font le point”, a-t-elle déclaré. “C’est cette recherche, une pratique contemplative.” Son client le plus âgé avait 81 ans.

Ce printemps, Kris Govaars avait 70 ans et pleurait toujours sa femme, Vicki Govaars, décédée en 2019, quelques semaines seulement après avoir reçu un diagnostic de cancer du pancréas. “J’étais un bateau sans attache”, a déclaré M. Govaars, un ancien consultant en architecture de la Bay Area. “Je me débattais, j’essayais de comprendre mes prochaines étapes.”

Il est tombé sur le Center for Conscious Eldering, fondé par Ron Pevny, auteur de “Conscious Living, Conscious Aging”, et a décidé de rejoindre sa retraite d’une semaine au Ghost Ranch à Abiquiu, NM Son groupe de 14, qui comprenait des personnes dans la cinquantaine pour leurs 80 ans, ont passé plusieurs jours à se livrer à des pratiques spirituelles, des exercices et des discussions.

Pour son rituel culminant, appelé «voyage en solo», M. Govaars a choisi un endroit privé au bord d’une rivière. Après avoir traversé un portail formé par deux arbres (et avoir rencontré de près un lynx roux), il a jeûné, gardé le silence, lu de la poésie, tenu un journal et écrit des «lettres héritées» pour ses deux enfants. “J’ai juste passé beaucoup de temps à réfléchir et à méditer”, a-t-il déclaré, profondément ému par l’expérience.

“Le résultat est, espérons-le, un plus grand sentiment de bonheur et de but”, a-t-il expliqué. « Je me sens plus calme. Je me sens beaucoup plus introspectif. J’écoute avec un cœur et un esprit ouverts. Je me ressemble peut-être, mais je suis différent.

En plus d’aider les gens à voir la vieillesse comme une phase de la vie avec un but et des récompenses, ainsi que les défis et les déficits les plus communément reconnus, les rituels pour les personnes âgées peuvent affecter les autres, a souligné Mme Leardi.