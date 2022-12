Les générations futures interdites d’achat de tabac en Nouvelle-Zélande | Nouvelles du monde

La Nouvelle-Zélande a adopté l’une des lois anti-tabac les plus sévères au monde qui interdira progressivement à de plus en plus de personnes d’acheter du tabac.

Cela signifie que toute personne née le 1er janvier 2009 ou après (actuellement celles qui approchent de leur 14e anniversaire et moins) ne pourra jamais l’acheter.

L’âge minimum d’achat du tabac va donc lentement augmenter en conséquence.

Théoriquement, quelqu’un qui veut être une cigarette dans 50 ans devrait prouver qu’il a au moins 63 ans.

La loi réduit également le nombre de magasins pouvant vendre du tabac d’environ 6 000 à 600 et réduit la quantité de nicotine autorisée dans les produits.

Cependant, les autorités espèrent pouvoir étouffer fumeur beaucoup plus tôt et veulent rendre le pays sans fumée d’ici 2025.

Nouvelle-Zélande a imposé d’importantes augmentations de taxes sur le tabac ces dernières années dans le but d’étouffer cette habitude.

“Il n’y a aucune bonne raison d’autoriser la vente d’un produit qui tue la moitié des personnes qui l’utilisent”, a déclaré mardi aux députés la ministre associée de la Santé, le Dr Ayesha Verrall.

Elle a déclaré que l’argent serait également économisé en n’ayant pas à traiter autant de personnes atteintes de maladies telles que les crises cardiaques, le cancer, les accidents vasculaires cérébraux et les amputations.

Les opposants à la loi, comme le parti libertaire ACT, ont déclaré que c’était “l’interdiction de l’État nounou” qui conduirait à un important marché noir.

Il soutient également que de nombreux petits magasins fermeront leurs portes car ils perdront le droit de vendre du tabac.

Le vapotage n’est pas couvert par la loi et est déjà légèrement plus populaire que le tabagisme après une croissance rapide ces dernières années.

Environ 8% des Néo-Zélandais fument quotidiennement, selon les statistiques du mois dernier, contre 8,3% qui vapotent.

C’est une baisse par rapport à il y a 10 ans, quand 16 % des gens fumaient du tabac, et c’est l’un des taux les plus bas parmi les pays de l’OCDE.

Le dernier taux britannique est de 13,3%, selon l’ONS.

Les taux en Nouvelle-Zélande sont plus élevés au sein de la communauté indigène maorie, 20 % des personnes déclarant fumer.

Le seul pays qui aura désormais des lois antitabac plus strictes que la Nouvelle-Zélande est le petit royaume himalayen du Bhoutan, qui a interdit la vente de cigarettes en 2010.