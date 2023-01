Les générateurs d’art de l’IA font face à des poursuites en matière de droit d’auteur distinctes de Getty Images et d’un groupe d’artistes

Les outils d’IA générative peuvent être utilisés pour créer une variété de textes et d’images comme celui-ci produit par le DALL-E 2 d’OpenAI. (OpenAI)

Deux poursuites distinctes ont été lancées contre les générateurs de texte en image de l’IA.

Trois artistes ont lancé une action contre les entreprises derrière Stable Diffusion, Midjourney et DreamUp.

Getty Images a également entamé un litige séparé contre Stability AI, qui est à l’origine de Stable Diffusion.

Pour plus d’histoires, rendez-vous sur www.BusinessInsider.co.za.

Les tensions s’intensifient entre les entreprises d’IA générative et les créateurs de contenu.

Mardi, Getty Images a intenté une action en justice contre Stability AI, la société à l’origine de l’outil d’art IA Stable Diffusion, alléguant qu’elle utilisait des images protégées par le droit d’auteur pour former des logiciels.

La société a déclaré dans un déclaration que Stability AI “a copié et traité illégalement des millions d’images protégées par le droit d’auteur”.

Getty Images garde le contenu généré par l’IA à distance depuis un certain temps. L’année dernière, la banque d’images refusé de transporter ou de vendre des œuvres d’art générées par l’IA en raison de l’incertitude entourant le droit d’auteur et l’utilisation commerciale.

“Il existe de réelles inquiétudes concernant les droits d’auteur des sorties de ces modèles et des problèmes de droits non résolus concernant les images, les métadonnées des images et les personnes contenues dans les images”, a déclaré le PDG de Getty, Craig Peters. Le bord en septembre.

Un représentant de Stability AI a déclaré à Insider que la société n’avait appris l’action en justice de Getty Images que par les médias et attendait des documents officiels avant de commenter.

Le procès fait suite à un litige similaire lancé par un trio d’artistes lundi. Stability AI, ainsi que des entreprises qui produisent des générateurs de texte en image similaires Midjourney et DeviantArt, sont tous nommés dans la plainte des artistes Sarah Andersen, Kelly McKernan et Karla Ortiz.

Les artistes’ recours collectif accusé les entreprises derrière ces générateurs de texte en image de plusieurs violations, y compris la violation du droit d’auteur et la concurrence illégale.

Matthew Butterick, un avocat représentant les artistes, a affirmé dans une article de blog que Stable Diffusion avait copié “cinq milliards d’images – sans le consentement des artistes originaux”.

Les artistes se sont plaints que les générateurs d’images IA sont formés sur leur travail sans leur consentement et permettent aux utilisateurs de générer et distribuer des œuvres d’art qui imitent leur style.

Les entreprises d’IA soutiennent généralement que la formation de logiciels d’apprentissage automatique sur des données protégées par le droit d’auteur est couverte par la doctrine de l’utilisation équitable aux États-Unis, par The Verge.

Un représentant de Stable Diffusion a déclaré à Insider que “les allégations des artistes représentent un malentendu sur le fonctionnement de notre technologie et la loi”.

Midjourney, Getty Images et DeviantArt n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires d’Insider faites en dehors des heures normales de travail.