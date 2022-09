Les générateurs crachant des toxines maintiennent les lumières allumées dans tout le Moyen-Orient

BEYROUTH – Ils dirigent littéralement le pays. Dans les parkings, sur les camions à plateau, les cours et les toits des hôpitaux, les générateurs privés sont omniprésents dans certaines parties du Moyen-Orient, crachant des fumées dangereuses dans les maisons et les entreprises 24 heures sur 24. Alors que le monde recherche des énergies renouvelables pour lutter contre le changement climatique, des millions de personnes dans la région dépendent presque entièrement de générateurs privés alimentés au diesel pour garder les lumières allumées, car la guerre ou la mauvaise gestion ont vidé les infrastructures électriques.

Les experts appellent cela un suicide national du point de vue de l’environnement et de la santé.

“La pollution de l’air provenant des générateurs diesel contient plus de 40 contaminants atmosphériques toxiques, dont de nombreuses substances cancérigènes connues ou suspectées”, a déclaré Samy Kayed, directeur général et co-fondateur de l’Académie de l’environnement de l’Université américaine de Beyrouth au Liban.

Une plus grande exposition à ces polluants augmente probablement les maladies respiratoires et les maladies cardiovasculaires, a-t-il déclaré. Il provoque également des pluies acides qui nuisent à la croissance des plantes et empoisonnent les plans d’eau, tuant les plantes aquatiques.

Puisqu’ils utilisent généralement du diesel, les générateurs produisent également beaucoup plus d’émissions induisant le changement climatique que, par exemple, une centrale électrique au gaz naturel, a-t-il déclaré.

Les polluants causés par les générateurs massifs s’ajoutent aux nombreux problèmes environnementaux du Moyen-Orient, qui est l’une des régions les plus vulnérables au monde à l’impact du changement climatique. La région a déjà des températures élevées et des ressources en eau limitées, même sans l’impact du réchauffement climatique.

La dépendance à l’égard des générateurs résulte de la défaillance de l’État. Au Liban, en Irak, au Yémen, en Libye et en Afghanistan, les gouvernements ne peuvent pas maintenir un réseau électrique central fonctionnel, que ce soit à cause de la guerre, des conflits ou de la mauvaise gestion et de la corruption.

Le Liban, par exemple, n’a pas construit de nouvelle centrale électrique depuis des décennies. De multiples plans pour de nouveaux projets ont échoué en raison du factionnalisme des politiciens et des intérêts de clientélisme conflictuels. Les quelques usines de fioul lourd vieillissantes du pays sont depuis longtemps incapables de répondre à la demande.

L’Irak, quant à lui, se trouve sur certaines des plus grandes réserves de pétrole du monde. Pourtant, la chaleur torride de l’été s’accompagne toujours du rugissement des générateurs du quartier, alors que les résidents font exploser les climatiseurs 24 heures sur 24 pour rester au frais.

Les guerres répétées au fil des décennies ont détruit les réseaux électriques irakiens. La corruption a siphonné des milliards de dollars destinés à la réparer. Quelque 17 milliards de mètres cubes de gaz provenant des puits irakiens sont brûlés chaque année en tant que déchets, car les gouvernements n’ont pas construit l’infrastructure nécessaire pour le capter et le convertir en électricité.

Le besoin de générateurs est devenu profondément ancré dans l’esprit des gens. Lors d’un récent concert dans la capitale Bagdad, le célèbre chanteur Umm Ali al-Malla s’est assuré de remercier le directeur technique de la salle “pour avoir fait fonctionner le générateur”.

Les 2,3 millions d’habitants de la bande de Gaza dépendent d’environ 700 générateurs de quartier sur tout le territoire pour leurs maisons. Des milliers de générateurs privés assurent le fonctionnement des entreprises, des institutions gouvernementales, des universités et des centres de santé. Fonctionnant au diesel, ils dégagent une fumée noire dans l’air, goudronnant les murs autour d’eux.

Depuis qu’Israël a bombardé la seule centrale électrique du territoire contrôlé par le Hamas en 2014, la station n’a jamais atteint sa pleine capacité. Gaza ne reçoit qu’environ la moitié de l’électricité dont elle a besoin de la centrale et directement d’Israël. Les coupures peuvent durer jusqu’à 16 heures par jour.

Nulle part peut-être les générateurs ne régissent-ils autant la vie des gens qu’au Liban, où le système est si ancré que les propriétaires de générateurs privés ont leur propre association professionnelle.

Les 5 millions d’habitants du Liban dépendent d’eux depuis longtemps. Le mot «moteur», français pour générateur, est l’un des mots les plus souvent prononcés chez les Libanais.

La dépendance n’a fait qu’augmenter depuis que l’économie libanaise s’est effondrée fin 2019 et que les coupures de courant centrales ont commencé à durer plus longtemps. Dans le même temps, les propriétaires de groupes électrogènes ont dû rationner l’utilisation en raison de la flambée des prix du diesel et des températures élevées, les éteignant plusieurs fois par jour pour les pauses.

Les habitants planifient donc leur vie en fonction des coupures d’électricité.

Cela signifie régler une alarme pour préparer une tasse de café avant que le générateur ne s’éteigne le matin. Les personnes fragiles ou âgées dans les tours d’appartements attendent le générateur avant de quitter la maison afin de ne pas avoir à monter les escaliers. Les hôpitaux doivent maintenir les générateurs en marche pour que les machines qui sauvent des vies puissent fonctionner sans interruption.

“Nous comprenons la frustration des gens, mais sans nous, les gens vivraient dans l’obscurité”, a déclaré Ihab, l’opérateur égyptien d’une centrale électrique au nord de Beyrouth.

“Ils disent que nous sommes plus puissants que l’État, mais c’est l’absence de l’État qui nous a fait exister”, a-t-il dit, ne donnant que son prénom pour éviter les ennuis avec les autorités.

Siham Hanna, une traductrice de 58 ans à Beyrouth, a déclaré que les émanations des générateurs aggravaient l’état pulmonaire de son père âgé. Elle essuie la suie de son balcon et d’autres surfaces plusieurs fois par jour.

« Nous sommes au XXIe siècle, mais nous vivons comme à l’âge de pierre. Qui vit comme ça ? a déclaré Hanna, qui ne se souvient pas que son pays ait jamais eu une électricité stable dans sa vie.

Contrairement à la plupart des centrales électriques, les générateurs sont au cœur des quartiers, pompant les toxines directement aux résidents.

Il n’y a presque pas de réglementation et pas de filtrage des particules, a déclaré Najat Saliba, chimiste à l’Université américaine de Beyrouth qui a récemment remporté un siège au Parlement.

“C’est extrêmement éprouvant pour l’environnement, en particulier la quantité de carbone noir et de particules qu’ils émettent”, a-t-elle déclaré.

Des chercheurs de l’AUB ont découvert que le niveau d’émissions toxiques avait peut-être quadruplé depuis le début de la crise financière au Liban en raison du recours accru aux générateurs.

De même, une étude de 2020 en Irak sur l’impact environnemental des générateurs à l’Université de technologie de Bagdad a révélé des concentrations très élevées de polluants, y compris des cancérigènes. Il a noté que le carburant diesel irakien est “l’un des pires au monde”, avec une teneur élevée en soufre.

Les émissions des générateurs et “exercent un impact remarquable sur la santé globale des étudiants et du personnel universitaire”, a-t-il déclaré.