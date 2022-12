Les gendarmes de Surrey disent que le syndicat de la police de Surrey a partagé des «informations policières protégées» sur les réseaux sociaux

La GRC de Surrey affirme que le Syndicat de la police de Surrey a partagé des « informations policières protégées » sur les réseaux sociaux et que le Service de police de Surrey a été alerté pour enquêter.

«La GRC de Surrey est au courant d’une photographie d’informations policières protégées partagées par le Syndicat de la police de Surrey sur les réseaux sociaux. L’affaire a été portée à l’attention du service de police de Surrey pour ouvrir et mener une enquête », a déclaré le commissaire adjoint Brian Edwards, responsable de la GRC de Surrey. Maintenant-Leader jeudi.

“De plus, la GRC de Surrey enquête simultanément sur l’origine de la photographie et procédera à un examen de sécurité de l’incident.”

Incompétence totale et manque de professionnalisme de la part du SPU. Ne pas aider leurs propres membres avec des failles de sécurité potentielles et des conséquences de la loi sur la police. Il est temps de mettre fin au cafouillage. @GRC de Surrey @CUrquhartGlobal https://t.co/pEJZKAGEcq pic.twitter.com/Ex3OQWdh74 — GARDEZ LA GRC À SURREY, C.-B. (@keep_bc) 8 décembre 2022

Le porte-parole du service de police de Surrey, Ian MacDonald, a confirmé la demande de la GRC et mène une enquête.

“Nous avons informé le Bureau de la Commission des plaintes contre la police”, a-t-il déclaré. «Nous allons évidemment enquêter sur l’incident, mais nous sommes également intéressés par la totalité du poste, qui inclurait la dotation, qui inclurait la sécurité publique et qui inclurait la sécurité des agents. Nous nous intéressons à tout, pas seulement au poste lui-même.

Paul Daynes, de Keep the GRC à Surrey, a qualifié l’information de « compromettante, elle pourrait potentiellement compromettre l’anonymat des personnes concernées. C’est ma compréhension.

“C’est un code de sécurité, il est censé être interne, il n’est pas censé être rendu public”, a-t-il déclaré. “Je comprends que c’est un gros problème, c’est tout ce que je comprends.”

Mais le président du SPU, le sergent-chef. Rick Stewart, a déclaré que l’image montrant “des niveaux de dotation alarmants” dans le centre de répartition “n’est en aucun cas confidentielle ou protégée.

“En fait, tous les membres du syndicat ont le droit fondamental de signaler les problèmes de sécurité publique à leurs supérieurs et/ou à la direction du syndicat”, a-t-il déclaré. « De plus, ces informations n’ont jamais été partagées avec le public, et à ce moment critique de l’histoire, le SPU croit fermement que la transparence, l’ouverture et la responsabilité doivent être les principes procéduraux qui nous guident. En tant que tel, nous avons publié l’image à l’appui d’une divulgation complète et d’un débat honnête sur l’avenir des services de police à Surrey.

tom.zytaruk@surreynowleader.com

Aimez-nous sur Facebook Suivez-nous sur Instagram et suivez Tom sur Twitter

SurreyService de police de SurreyGRC de Surrey