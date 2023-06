Les gendarmes de Kamloops demandent de l’aide pour trouver un couple

–Kamloops cette semaine

La gendarmerie de Kamloops sollicite l’aide du public pour retrouver un couple porté disparu par sa famille.

Barbara et Allan Hunt ont été confirmés pour la dernière fois à Kamloops le mercredi 7 juin.

« Barbara et Allan ont été portés disparus par un membre de la famille hier, le 9 juin, lorsqu’ils n’ont pas été en contact comme prévu après un rendez-vous à Kamloops mercredi », a déclaré le sergent d’état-major. Janelle Shoihet a déclaré dans un communiqué.

Allan Hunt est également blanc et mesure 5 pieds 8 pouces, pèse 170 livres et a les cheveux brun sable et les yeux bruns.

Barbara Hunt est blanche, mesure 5 pieds 2 pouces, pèse 115 livres et a les cheveux courts, ondulés, bruns et les yeux bleus.

On pense que le couple voyage dans une Chevrolet Cruz 2011 brune à quatre portes, portant la plaque d’immatriculation de la Colombie-Britannique HL577N, et pourrait conduire entre Kamloops et Williams Lake ou entre Kamloops et Kelowna.

Toute personne ayant des informations sur leur localisation et toute personne ayant pu voir leur véhicule est priée d’appeler la GRC de Kamloops au 250-828-3000 et de référencer le dossier 2023-20346.

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

Kamloopspersonne disparueGRCWilliams Lake