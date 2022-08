Les géants turcs réagissent aux allégations de transfert de l’ancien capitaine russe

Artem Dzyuba est toujours à la recherche d’un nouveau club après avoir quitté le Zenit Saint-Pétersbourg

Le club de football turc Besiktas a nié tout intérêt à signer l’ancien héros russe de la Coupe du monde Artem Dzyuba après que la star en fin de contrat a publié une vidéo de leur stade sur les réseaux sociaux.

Dzyuba, 33 ans, a suscité des spéculations selon lesquelles il pourrait être prêt à déménager chez les titans d’Istanbul lorsqu’il a partagé un clip de leur maison Vodafone Park sur ses histoires Instagram.

L’attaquant de 6 pieds 6 pouces est à la recherche d’une nouvelle équipe depuis qu’il a quitté le champion de Russie Zenit St. Petersburg lorsque son contrat a expiré la saison dernière.

Des rapports ont lié Dzyuba à un transfert potentiel en Super Lig turque – bien que Besitkas ne soit certainement pas une option, selon Sport-Express.

Lire la suite “Je suis fier d’être russe”, déclare la star du football après avoir été prise pour cible par des joueurs ukrainiens

Le média russe a cité le président de l’équipe turque, Ahmet Nur Cebi, les informant que le poste de Dzyuba était une pure coïncidence.

« Non, nous ne signons pas de contrat avec Dzyuba, malgré sa vidéo avec notre stade sur les réseaux sociaux. Nous ne nous sommes jamais intéressés à lui. Pourquoi demandez-vous cela du tout, “ Sport-Express a rapporté Cebi comme disant.

Dzyuba s’est entraîné avec Rubin Kazan – dirigé par l’ancien patron russe Leonid Slutsky – ces dernières semaines dans le but de maintenir sa forme physique.

L’agent de football Paulo Barbosa a affirmé en juin que Dzyuba était sur le point de rejoindre l’équipe turque de Fenerbahce, rivale d’Istanbul avec Besiktas.

Cela ne s’est pas concrétisé, bien que Dzyuba aurait reçu une offre de l’actuel leader turc Adana Demirspor – une équipe composée de l’ancien attaquant flamboyant de Manchester City et de l’Inter Milan Mario Balotelli.

Lire la suite Un ancien skipper russe annonce le départ du Zenit dans des circonstances bizarres (VIDEO)

Dzyuba est l’un des footballeurs les plus connus de Russie après avoir joué dans la course improbable aux quarts de finale de la Coupe du monde à domicile en 2018, déclenchant une tendance à la “Dzyubamania” et devenu célèbre pour sa célébration des buts “salut”.

L’attaquant a quitté le Zenit à la fin de la saison dernière après avoir aidé l’équipe à remporter quatre titres successifs de Premier League russe, ainsi que deux Coupes de Russie et quatre couronnes de Super Coupe de Russie.

Le grand cible est le meilleur buteur de tous les temps de son pays au niveau international avec 30 buts en 55 matchs – à égalité avec son compatriote l’ancienne star du Zenit Aleksandr Kerzhakov, qui a eu besoin de 91 matchs pour atteindre ce décompte.

Cependant, Dzyuba n’a pas joué pour l’équipe qu’il dirigeait auparavant depuis la débâcle de la Russie à l’Euro 2020, lors de leur sortie en phase de groupes.

Le manager Valeri Karpin, qui a succédé à Stanislav Cherchesov après le tournoi, aurait eu des entretiens avec Dzyuba pour réparer une relation précédemment fracturée résultant de leur temps ensemble au Spartak Moscou, bien que Dzyuba ait refusé une convocation pour un camp d’entraînement en mars pour ce qui a été décrit comme “Les circonstances familiales.”

LIRE LA SUITE: L’UEFA punit l’équipe turque après les chants des fans de Poutine